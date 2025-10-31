Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Герань
Герань
© hear.org by Kim Starr is licensed under https://www.hear.org/starr/plants/images/image/?q=070906-8889
Главная / Садоводство
Иван Трухин Опубликована сегодня в 18:12

Так хранят герань опытные садоводы — и весной не покупают ни одного нового цветка

Герань нельзя оставлять на балконе при заморозках

Герань — одно из самых популярных балконных растений. Она радует яркими красками, долго цветёт и не требует сложного ухода. Но с приходом осени у многих садоводов возникает вопрос: что делать с этими цветами, когда ночи становятся холодными? Выбрасывать жалко, а оставить на улице — значит потерять растение. Хорошая новость в том, что сохранить герань до весны несложно, если знать несколько проверенных приёмов.

Почему важно забрать герань с балкона вовремя

Эти растения родом из Южной Африки, где климат мягкий и безморозный. Поэтому даже лёгкое понижение температуры ниже нуля становится для герани испытанием. Однократный мороз она ещё выдержит, но если холода держатся несколько ночей подряд, побеги погибают.

Чтобы избежать этого, герань следует перенести в помещение уже в начале октября, до первых заморозков. Если листья или стебли уже почернели от холода, такие экземпляры вряд ли переживут зиму — лучше сохранить только здоровые растения.

Идеальные условия для зимовки

Главное правило: чем темнее помещение, тем прохладнее должно быть. Герань должна находиться в состоянии покоя, без активного роста. Оптимальная температура — от +5 до +10 °C. Это может быть застеклённая лоджия, подвал с окном или неотапливаемая лестничная площадка.

Если температура выше, растение начнёт тянуться к свету, ослабнет и весной зацветёт хуже. В холоде же оно "отдыхает" и набирается сил.

Полив в этот период минимальный: достаточно слегка увлажнять почву раз в две-три недели, чтобы корни не пересохли. Избыток воды опасен — он вызывает гниль.

Как сэкономить место при зимовке

Обычно на балконе стоит не одно, а несколько ящиков с цветами. Хранить их все в доме неудобно. Чтобы освободить пространство, можно воспользоваться простым, но эффективным способом, который советуют опытные садоводы.

Вместо того чтобы переносить целые ящики, извлеките кусты по отдельности. Осторожно стряхните лишнюю землю с корней, укоротите стебли и удалите листья. Затем каждое растение оберните полиэтиленовым пакетом так, чтобы корни остались внутри, а верхняя часть — открытой. Завяжите пакет у основания шпагатом и подвесьте герань вниз головой — например, на балке или крючке в прохладном помещении.

Такое хранение позволяет сохранить десятки растений даже в ограниченном пространстве. Весной герань можно будет посадить обратно в горшки — она быстро восстановится и начнёт активно расти.

Сравнение способов зимовки

Способ Условия Преимущества Недостатки
В горшках на подоконнике +10…+15 °C, светло Удобно наблюдать за растением Риск пересушивания, требует полива
В подвале или гараже +5…+8 °C, ограниченный свет Экономит место, минимальный уход Нужно контролировать влажность
Подвешивание вверх корнями Прохладное, сухое помещение Сохраняет десятки растений Требуется подготовка и место для подвеса

Советы по уходу зимой

  1. Не поливайте слишком часто. Избыточная влага приведёт к гниению корней.

  2. Проверяйте растения раз в месяц. Если появились вредители — обработайте инсектицидом.

  3. Сохраняйте прохладу. При температуре выше +12 °C герань проснётся раньше времени.

  4. Весной постепенно возвращайте свет. Резкое солнце после зимовки может обжечь листья.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: поздно занесли герань.
    Последствие: побеги повреждены морозом, растение гибнет.
    Альтернатива: заносить в дом до первых ночных заморозков.

  • Ошибка: хранение в слишком тёплой комнате.
    Последствие: преждевременный рост и истощение.
    Альтернатива: прохладное помещение с минимальным освещением.

  • Ошибка: плотный пакет без воздуха.
    Последствие: корни загнивают.
    Альтернатива: делайте небольшие отверстия для вентиляции.

А что если нет подвала или чердака?

Если у вас нет прохладного помещения, можно устроить зимовку прямо на застеклённом балконе. Главное — не допускать минусовых температур. При угрозе мороза перенесите растения на ночь в дом, а днём возвращайте обратно. Дополнительно можно укрыть их спанбондом или одеялом, чтобы защитить от холода.

FAQ

Когда заносить герань в дом?
До первых заморозков, примерно в начале октября.

Можно ли держать герань в тёплой комнате?
Нет, лучше прохладное место — при жаре растение не отдыхает.

Нужно ли подкармливать зимой?
Нет, подкормку возобновляют только весной.

Как понять, что растение живо после зимы?
При срезе стебель должен быть зелёным внутри — это признак жизнеспособности.

Мифы и правда

  • Миф: герань не переживает зиму.
    Правда: при правильной зимовке растение успешно сохраняется до весны.

  • Миф: достаточно просто держать в комнате.
    Правда: тёплый воздух мешает отдыху растения, и весной оно слабеет.

  • Миф: сушёные корни — признак гибели.
    Правда: даже сухие на вид корни часто "оживают" после посадки в увлажнённую почву.

3 интересных факта

  1. Герань стала популярной в Европе ещё в XVIII веке благодаря морякам, привозившим растения с Капской колонии.

  2. Эфирные масла герани используются в парфюмерии и ароматерапии.

  3. В старину считалось, что герань очищает воздух и защищает дом от злых духов.

Исторический контекст

Первые пеларгонии появились в Европе в середине XVII века, когда ботаники начали активно завозить экзотические растения из Африки. В XIX веке герань стала символом уютного дома: ею украшали окна и балконы, а селекционеры вывели десятки сортов. Сегодня герань остаётся неизменным любимцем садоводов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты советуют сочетать ловушки, биопрепараты и профилактику для защиты урожая от медведки сегодня в 14:53
Тишина под землёй — и вдруг пустые грядки: кто съедает урожай, пока вы спите

Медведка способна уничтожить весь урожай за считанные недели. Как вовремя распознать её появление и какие методы реально работают против этого коварного вредителя?

Читать полностью » Клубневые бегонии требуют периода покоя с ноября по февраль — Ольга Дмитриева сегодня в 14:35
Бегония тоже любит поспать: что делать, пока она «дремлет» под торфом и песком

Как сохранить клубневую бегонию зимой, чтобы весной она снова порадовала вас пышным цветением? Простые рекомендации по уходу за клубнями и пересадке весной.

Читать полностью » Бархатцы, чеснок и полынь признаны природными средствами против вредителей сада сегодня в 13:42
Слизни и тля исчезают без следа — стоит лишь посадить эти растения

Сад без химии — это реально. Узнайте, какие растения могут стать живым щитом для клубники и других культур, отпугивая вредителей и улучшая почву.

Читать полностью » Хвойные растения нуждаются в влагозарядном поливе осенью — агроном Сергей Фёдоров сегодня в 13:35
Зима высосет всю влагу: чем грозит игнорирование осеннего полива хвойных растений

Как подготовить хвойные растения к зиме и сохранить их красоту? Простые советы по уходу и защите хвойников помогут вашим растениям пережить холодный сезон.

Читать полностью » Денежное дерево сбрасывает листья при резких перепадах температуры — ботаники сегодня в 12:35
Секреты, которые помогут сделать ваше денежное дерево ещё красивее: что важно знать для правильного ухода за толстянкой

Узнайте, как правильно ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу и здоровье в дом.

Читать полностью » Агроволокно сохраняет влагу и воздухопроницаемость почвы, снижая перегрев корней летом сегодня в 12:21
Белое чудо для грядок: материал, который дышит, греет и спасает урожай от капризов природы

Вы знаете, чем отличается спанбонд от лутрасила и агроволокна? Разбираем, как выбрать подходящее укрытие для рассады, теплицы и сада без лишних трат.

Читать полностью » Эксперты: целлофановый пакет помогает восстановить увядшие растения сегодня в 11:49
Цветы вянут? Один пакет и немного фантазии — и зелёные питомцы воскресают

Пять бюджетных секретов ухода за комнатными растениями: от пакета вместо теплицы до блеска листьев за копейки — всё проверено лично и реально работает.

Читать полностью » Банановая приманка помогает избавиться от муравьёв на даче без химии сегодня в 11:35
Бананы как оружие против муравьев? Да, это возможно: простое и безопасное решение для вашего сада

Не хотите использовать химические средства против муравьёв на даче? Попробуйте простой и экологичный метод с бананами! Узнайте, как он работает.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Оборотни стали самыми популярными мистическими персонажами у российских читателей — "Литрес"
Еда
Швейцарский способ экономить время утром — ленивая овсянка за ночь в холодильнике
Туризм
Швеция не принимает российские медицинские страховки: что нужно знать туристам
УрФО
Сентябрьская стоимость потребительского набора: Пермский край на первом месте по росту цен
Питомцы
Учёные в Индии обнаружили антитела в слезах верблюда, нейтрализующие яд змей
Спорт и фитнес
Outdoor-отжимания: развитие силы и улучшение физической формы
Туризм
Болонья сочетает гастрономию, архитектуру и атмосферу спокойствия — впечатления Адама Миллера
Еда
Повар: капусту и картофель нужно закладывать в борщ с разницей в 5–7 минут
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet