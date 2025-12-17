Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Малинина Опубликована сегодня в 0:31

Герань не цветёт весной — значит, зимой сделали эту ошибку: вот как правильно ухаживать

Зимовка герани определяет обильность цветения весной — цветоводы

Герань, или пеларгония, кажется неприхотливым комнатным растением, но именно зимой закладывается её будущая красота. Ошибки в холодный период могут лишить цветения на месяцы вперёд, даже если летом куст выглядел здоровым. Грамотно организованная зимовка помогает растению восстановить силы и подготовиться к новому сезону. Об этом рассказывает дзен-канал "Сила Суздаля — сила родной земли".

Зачем герани нужен период покоя

В естественных условиях пеларгония живёт по чёткому биологическому циклу: активный рост и цветение сменяются замедлением процессов. В квартире, где тепло и светло круглый год, растение не получает сигнала "отдохнуть". Без искусственно созданного периода покоя герань постепенно истощается, формирует меньше бутонов и становится более уязвимой к болезням.

Период покоя — это не просто пауза, а жизненно важный этап для восстановления ресурсов. Без него даже самое здоровое растение постепенно теряет декоративность.

Подготовка герани к зиме: обрезка и санитарная чистка

Подготовительные работы начинают в конце сентября или начале октября, пока растение ещё не ушло в глубокий покой. В первую очередь удаляют все цветоносы, даже если часть бутонов выглядит свежей. Это позволяет направить силы не на поддержание цветения, а на восстановление корневой системы.

Далее формируют крону. Стебли укорачивают на несколько сантиметров выше узлов, а у молодых растений ограничиваются прищипкой верхушек. Пожелтевшие и повреждённые листья аккуратно удаляют вручную, чтобы избежать загнивания срезов. Верхушки побегов можно использовать для черенкования, укореняя их в лёгком субстрате.

Условия зимовки: температура и свет

Ключевое значение имеет прохлада. Оптимальной считается температура от +10 до +15 градусов. При более высоких значениях герань продолжает расти, быстро расходуя ресурсы, а при понижении ниже +6 градусов возрастает риск повреждения корней.

Растение размещают на застеклённой лоджии, утеплённом балконе или в прохладной комнате вдали от батарей. Свет при этом остаётся важным фактором: герани требуется не менее 12 часов освещения в сутки. Лучше всего подходят восточные или южные окна, а при их недостатке — фитолампы, размещённые на небольшом расстоянии от кроны.

Полив и влажность в холодный период

Зимой полив сокращают до одного раза в 7-10 дней, ориентируясь на полное просыхание верхнего слоя грунта. Вода должна быть отстоянной и комнатной температуры. Поливают аккуратно, по краю горшка или через поддон, избегая застоя влаги.

Опрыскивание герани не требуется. Если воздух слишком сухой из-за отопления, рядом можно поставить ёмкость с водой или использовать увлажнитель. Пожелтение листьев и сухие края чаще всего указывают на переувлажнение, а вялые побеги — на недостаток воды.

Подкормки и пересадка зимой

В период с ноября по февраль подкормки полностью исключают. Избыток питательных веществ провоцирует рост в неподходящее время. Только сильно ослабленные растения допускается поддерживать редкими калийно-магниевыми удобрениями в уменьшенной дозировке.

Пересадку проводят не позднее октября, используя рыхлый, воздухопроницаемый грунт и горшок чуть большего размера. Зимой также можно размножать герань черенками, обеспечив им тепло и умеренную влажность.

Весеннее пробуждение и подготовка к цветению

С марта условия содержания постепенно меняют. Температуру повышают, полив учащают, растение переставляют на самый светлый подоконник. Возобновляют подкормки с упором на фосфор и калий, а также проводят формирующую обрезку. Такой плавный переход помогает герани без стресса войти в фазу активного роста.

В результате правильно организованная зимовка позволяет сохранить здоровье растения и добиться обильного, продолжительного цветения весной и летом.

