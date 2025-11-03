Герань засыпает на зиму — но не прощается: как разбудить её пышным цветением к весне

Герань вновь возвращает себе статус любимца домашних коллекций. Ещё недавно этот цветок считался пережитком прошлого, напоминая о подоконниках советских квартир, но сегодня пышные кустики пеларгонии снова украшают дома, балконы и садовые клумбы. Современные селекционеры создали десятки сортов с самыми разными оттенками, формами листьев и ароматами, и теперь герань по праву занимает почётное место среди комнатных растений.

Герань или пеларгония — кто есть кто

Многие до сих пор путают эти названия. На самом деле "герань" и "пеларгония" — разные растения, хотя и принадлежат к одному семейству гераниевых. Герань садовая — многолетник, растущий прямо в грунте и зимующий без пересадки. Пеларгония же — комнатная жительница, которую летом часто выносят на воздух. В быту оба названия употребляются как синонимы, и чтобы не запутывать читателя, будем использовать их взаимозаменяемо.

Особенности зимнего периода

С наступлением холодов пеларгония замедляет рост, сбрасывает часть листвы и отдыхает. Это время покоя необходимо для будущего цветения, поэтому важно создать растению правильные условия: прохладу, свет и умеренный полив.

В квартирах идеальной температурой будет диапазон от +12 до +18 градусов днём и около +10 ночью. Королевские сорта, с крупными соцветиями, предпочитают ещё более прохладный климат — примерно +10 днём и +4 ночью. Важно следить, чтобы горшки не стояли вплотную к батареям и не попадали под сквозняк.

Освещение

Пеларгония обожает солнце. Лучшее место для зимовки — южный или юго-восточный подоконник. При коротком световом дне растениям полезна подсветка: фитолампы или обычные светодиодные ленты помогут продлить световой день до 12 часов. Это предотвратит вытягивание побегов и сохранит густую листву.

Правильный полив

Зимой герань не терпит излишней влаги. Её корневая система чувствительна к переувлажнению, поэтому важно поливать растение только тогда, когда почва полностью просохнет сверху. В среднем — раз в неделю, но всё зависит от температуры и влажности в комнате. Лучше пересушить, чем залить: застой воды приведёт к гнили и потере листьев.

Где держать герань зимой

В квартире

Если подоконник прохладный и светлый — это идеальный вариант. Можно поставить горшок ближе к стеклу, а между растением и батареей установить экран из картона или пенопласта, чтобы защитить корни от жара.

В погребе

Для большого количества кустов подойдёт подвал с температурой около +7 градусов. Туда растения помещают после обрезки и просушки. Есть два способа зимнего хранения:

Выкопанные кусты очищают от земли, заворачивают в бумагу и ставят вертикально в коробку. Или оставляют немного земли на корнях, сушат и укладывают в подвал, периодически проверяя состояние.

Так сохраняются в основном зональные сорта. Плющелистные и королевские лучше оставить в доме.

На утеплённой лоджии

Если балкон отапливается или температура не опускается ниже +8 градусов, пеларгония прекрасно перезимует там. Главное — немного света и редкий полив.

Как и зачем обрезать пеларгонию

Без регулярной обрезки куст быстро теряет форму, вытягивается и теряет листья. Часто зимой на подоконниках можно увидеть длинные, оголённые стебли с несколькими листочками на макушке — это сигнал, что растение нуждается в обновлении.

Обрезка помогает пеларгонии сохранить компактность и стимулирует образование боковых побегов. После удаления верхушек просыпаются спящие почки, и куст начинает ветвиться. В итоге весной он превращается в аккуратный шар, усыпанный бутонами.

Когда проводить обрезку

Лучшее время — осень, когда растение вернулось из сада домой. После пересадки нужно дать ему 10 дней на адаптацию, а затем приступать к обрезке. Весной её тоже можно провести — с конца февраля до марта, чтобы к маю получить цветущий куст.

Как правильно обрезать

Используйте острый продезинфицированный нож или лезвие — ножницы могут повредить ткани стебля. Срез делайте под углом, на 3-4 мм выше листа, направленного наружу кроны. Удалите все сухие листья, увядшие соцветия и повреждённые побеги. Слишком старые или загущённые ветви удаляйте постепенно, в 2-3 приёма с интервалом 7-10 дней.

После процедуры срезы присыпают древесной золой, активированным углём или даже корицей — это защитит растение от инфекции.

Уход после обрезки

Полив сокращают, а для стимуляции роста вносят удобрение с повышенным содержанием азота. Если осенью обрезать не успели, лучше подождать до весны: зимой растение ослаблено и может плохо восстановиться.

Альтернатива обрезке — обновление куста

С возрастом герань теряет силу, а на стеблях остаются пеньки от прежних срезов. Вместо постоянного омоложения можно вырастить новые растения из черенков. Делают это просто: в конце лета нарезают побеги длиной 8-10 см и ставят их в воду или влажный субстрат. Уже через 1-2 недели появляются корни. Молодые пеларгонии занимают немного места, быстро растут и прищипкой формируют пышный куст. Весной их можно пересадить в большие горшки или высадить в сад.

Сравнение способов зимовки

Условия Температура Освещение Полив Подходит для сортов Комната +12…+18°C Максимум света, досветка Раз в неделю Все Погреб +6…+8°C Минимальное Очень редкий Зональная Лоджия +8…+12°C Естественное По необходимости Все устойчивые

Советы шаг за шагом

В конце августа прищипните верхушки для пышности. Перед первыми холодами занесите растения в дом и осмотрите их. Проведите лёгкую обрезку через 10 дней после пересадки. Поставьте горшки в прохладное светлое место. Поливайте умеренно, избегая переувлажнения. В феврале увеличьте освещение и полив, начните подкормки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Частый полив зимой → корневая гниль → поливать только после полного высыхания почвы.

Тёплое место возле батареи → вытягивание побегов → переставить на прохладный подоконник.

Отсутствие обрезки → редкое цветение → проводить формирующую обрезку осенью или весной.

А что если… герань не цветёт?

Причина почти всегда в нарушении периода покоя. Если зимой растение стояло в тепле и тени, весной оно не сможет заложить бутоны. Дайте пеларгонии немного "отдохнуть": прохлада, сухость и свет помогут ей восстановить силы.

Плюсы и минусы пеларгонии

Плюсы Минусы Простота размножения Требовательность к свету Долгое цветение Не любит переувлажнения Возможность зимовки в разных условиях Не все сорта подходят для хранения в погребе Лечебные свойства эфирных масел Требует регулярной обрезки

FAQ

Как выбрать горшок для пеларгонии?

Лучше использовать неглубокие пластиковые или глиняные ёмкости с дренажными отверстиями. Слишком большой горшок приведёт к росту зелени вместо бутонов.

Нужно ли пересаживать каждый год?

Нет, достаточно раз в 2-3 года или если корни заполнили весь объём.

Как понять, что герань перезимовала успешно?

Весной она быстро выпускает новые побеги и листья, а к маю появляются первые бутоны.

Мифы и правда

Миф: герань не нуждается в уходе.

Правда: без света, обрезки и покоя растение теряет форму и перестаёт цвести.

Миф: пеларгонию нельзя выращивать на улице.

Правда: летом она прекрасно чувствует себя на клумбах и балконах.

Миф: герань стареет и теряет декоративность.

Правда: регулярное черенкование омолаживает её без потери сорта.

3 интересных факта