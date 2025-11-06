Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Баня в лагуне Лаугарас в Исландии
Баня в лагуне Лаугарас в Исландии
© laugaraslagoon.is by Laugaras Lagoon is licensed under public domain
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 2:25

Я посетил лагуну Лаугарас в Исландии — и вот что меня поразило до глубины души

В Исландии открылась лагуна Лаугарас: уникальное место для отдыха у реки Хвита

Исландия давно известна своими природными красотами, и если она еще не была в вашем списке путешествий, то у вас появилась новая причина отправиться в эту удивительную страну. В самом сердце Золотого кольца открылся новый туристический объект — лагуна Лаугарас. Это не просто еще одно место для отдыха, а первая в Исландии геотермальная лагуна, которая поражает своими красотами и уникальным расположением. В этом уголке природы сочетаются богатая флора и живописные пейзажи, предоставляя вам шанс насладиться не только купанием, но и природной тишиной.

Лагуна Лаугарас — оазис в зелени

Новая лагуна расположена на берегу реки Хвита, в юго-западной части Исландии. Местоположение этого природного чуда ничем не похоже на стандартные курорты, ведь здесь, среди густой зелени и золотистых просторов, каждый уголок пропитан особым спокойствием. Природные бассейны, оснащенные водопадом, создают невероятно расслабляющую атмосферу, которая позволяет по-настоящему отдохнуть и забыть о суете. Геотермальные воды здесь сочетаются с холодной водой реки Хвита, создавая уникальное ощущение тепла и свежести одновременно.

Удобства и развлечение на любой вкус

Помимо купания в горячих и холодных водах, лагуна предлагает разнообразие услуг для комфортного и приятного отдыха. На территории комплекса гости могут воспользоваться деревянными саунами, которые спрятаны в лесу. Это место идеально подходит для уединения и релаксации, а природа, окружающая вас, только усиливает эффект. Для тех, кто ищет что-то более необычное, в лагуне есть секретная пещера — природное убежище, где можно отдохнуть и погрузиться в атмосферу тишины и покоя.

В лагуне установлены два бара у бассейна, которые позволят наслаждаться коктейлями и напитками не покидая воды. Это идеальное место, чтобы расслабиться и насладиться моментом, вдыхая свежий воздух и следя за водопадами.

Кулинарные изыски в ресторане Ylja

После наслаждения природой и отдыхом, гости могут отправиться в ресторан Ylja, который стал настоящей жемчужиной для любителей гастрономии. Руководит рестораном шеф-повар Гисли Матт, известный своей работой в ресторане "Slippurinn" на островах Вестман. В меню ресторана преобладают местные ингредиенты, собранные с заботой и вниманием. Гости смогут попробовать блюда, которые несут в себе историю Исландии. Вкусовые нотки диких трав, свежей рыбы, морских ароматов и ветра создают неповторимый вкус региона. Каждое блюдо здесь — это маленькая история, рассказывающая о красоте и уникальности местной природы.

Меню меняется в зависимости от сезона, чтобы гости могли попробовать только самые свежие и натуральные продукты, которые Исландия может предложить.

Почему стоит посетить лагуну Лаугарас

Если вы еще не решили, стоит ли включать Исландию в ваш следующий список путешествий, лагуна Лаугарас определенно станет тем местом, которое заставит вас изменить мнение. Это место идеально подходит для любителей природы, спокойного отдыха и тех, кто хочет насладиться геотермальными источниками в сочетании с фантастическими пейзажами. Уникальность лагуны в том, что здесь вы не только получите физическое расслабление, но и погрузитесь в атмосферу настоящего уединения. А изысканная кухня ресторана Ylja добавит вашему отдыху еще один приятный акцент.

Сравнение с другими курортами Исландии

Чтобы лучше понять, чем лагуна Лаугарас отличается от других популярных мест Исландии, представляем небольшое сравнение с другими известными курортами страны.

Курорт Особенности Преимущества
Лагуна Лаугарас Геотермальные бассейны с водопадом, сауна, пещера Спокойствие природы, уникальное расположение у реки Хвита, свежая кухня
Блю Лагун Геотермальный курорт с минеральными водами Одно из самых известных мест в Исландии, удобство и доступность
Миватн Горячие источники и вулканические пейзажи Потрясающие виды на природу, множество активных источников

Советы шаг за шагом: как организовать идеальный отдых

Если вы решили посетить лагуну Лаугарас, вот несколько шагов, которые помогут вам максимально насладиться поездкой:

  1. Забронируйте билеты заранее - Исландия — популярное туристическое направление, и лагуна Лаугарас не исключение. Лучше всего забронировать билеты и место для отдыха за несколько недель до поездки.

  2. Планируйте время для релаксации - лагуна и ее бассейны идеально подходят для спокойного отдыха, поэтому планируйте несколько часов, чтобы насладиться всеми преимуществами геотермальных вод.

  3. Используйте местные услуги - не упустите шанс попробовать блюда в ресторане Ylja и насладиться местными ингредиентами.

  4. Отправляйтесь на экскурсии - кроме посещения самой лагуны, Исландия предлагает массу других природных достопримечательностей, таких как водопады, вулканы и ледники.

Ошибки и альтернативы

  1. Ошибка: Путешествие без четкого плана.
    Последствие: Не сможете насладиться всеми возможностями, которые предлагает лагуна.
    Альтернатива: Составьте подробный маршрут с учетом всех интересных мест в округе.

  2. Ошибка: Пренебрежение бронированием заранее.
    Последствие: Вы рискуете не попасть в лагуну в нужный момент, особенно в туристический сезон.
    Альтернатива: Бронируйте заранее, чтобы гарантировать себе место и время посещения.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать подходящий курорт в Исландии?
Если вы хотите сочетать природный отдых и высококлассное обслуживание, лагуна Лаугарас станет отличным выбором.

Сколько стоит посещение лагуны?
Стоимость посещения зависит от сезона и выбранных услуг, но в среднем цены на вход варьируются от 50 до 100 евро.

Что лучше: лагуна Лаугарас или Блю Лагун?
Лагуна Лаугарас более уединенная и природная, тогда как Блю Лагун — это более известный и инфраструктурно развитый курорт.

Мифы и правда

  1. Миф: Все геотермальные лагуны в Исландии одинаковые.
    Правда: Лагуна Лаугарас уникальна благодаря своему расположению и сочетанию природных элементов.

  2. Миф: В Исландии всегда холодно и ветрено.
    Правда: Исландия предлагает разнообразные климатические условия, и в некоторых регионах летом достаточно тепло.

3 интересных факта

  1. Исландия имеет около 130 вулканов, из которых около 30 считаются активными.

  2. В Исландии насчитывается около 30 000 водопадов, что делает страну одной из самых водных в мире.

  3. Исландия — единственная страна, не имеющая армии, но с высоким уровнем безопасности.

Исторический контекст

Исландия долгое время была одним из самых удаленных и загадочных уголков мира. В последние десятилетия туризм стал важной частью экономики страны, и новые объекты, такие как лагуна Лаугарас, играют большую роль в привлечении путешественников.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дхарави, Кибера и Росинья: где находятся самые густонаселённые трущобы планеты вчера в 18:56
Места, где город заканчивается и начинается выживание: 7 крупнейших трущоб планеты

Откройте мир трущоб: уникальные локации, опасности и этика посещений. Узнайте о жизни в местах, где встречаются радость и борьба за выживание.

Читать полностью » Летний сезон на курорте Роза Хутор оказался рекордным вчера в 17:55

Летний сезон на курорте "Роза Хутор" стартовал 29 апреля и продлился до 4 ноября.

Читать полностью » Исследователи архитектуры: церкви Каллосда, Чарода и Велемера — ключевые памятники романского стиля Венгрии вчера в 17:50
Маленькие церкви Венгрии, о которых не пишут путеводители: здесь время остановилось

Откройте для себя сокровища венгерских церквей: древние храмы, их скрытые истории и советы для путешественников. Что вас ждет за стенами этих святынь?

Читать полностью » Путешественники назвали Боснию и Герцеговину самым недооценённым направлением в Европе вчера в 16:42
Города, ради которых стоит забыть про Италию: путешествие, которое переворачивает представления о Европе

Откройте для себя недооцененные красоты Боснии и Герцеговины. Эти три города — Мостар, Сараево и Меджугорье — предложат вам уникальные впечатления, которые вы не забудете.

Читать полностью » Путешественник Майло Бойд назвал итальянскую Катанию самым впечатляющим направлением 2025 года вчера в 15:33
Побывал в 26 странах за год — но только один город заставил его вернуться снова

Майло Бойд открывает удивительные секреты Катании, смешивая живую атмосферу, вулканическую энергию и уникальную гастрономию. Узнайте, что ждёт в 2026.

Читать полностью » Из Нюрнберга в Будапешт: как пара провела бюджетное путешествие по Венгрии весной 2025 года вчера в 14:55
Отмечала день рождения в Будапеште и потратила всего 553 евро — но приключения начались ещё в аэропорту

Анастасия отпраздновала день рождения в Будапеште: три насыщенных дня за 553 евро. Откройте для себя тайны столицы Венгрии с бюджетом!

Читать полностью » Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Россией: первый рейс Трабзон — Сочи состоялся вчера в 13:00
55 долларов — и вы уже в другой стране: паромный маршрут, о котором никто не верил, что он вернётся

Паромная линия между Турцией и Россией возобновлена, и первые 20 пассажиров уже наслаждаются 12-часовым путешествием. Узнайте все детали.

Читать полностью » Что взять в пеший поход: от рюкзака до еды – полный перечень снаряжения и одежды вчера в 12:17
Мой секрет лёгкого рюкзака: как я правильно уложил вещи для похода

Важнейшая составляющая успешного похода — это правильный рюкзак и тщательно подобранное снаряжение. Узнайте, что взять в путешествие, чтобы вам было комфортно и безопасно, а также как оптимально упаковать вещи для лёгкости и удобства.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кинолог: золотистый ретривер подходит для квартиры при условии длительных прогулок
Еда
Кулинары рассказали, как приготовить кукурузный пирог без муки и глютена в блендере
Красота и здоровье
Врач Ольга Мальченко предупредила о рисках громкой музыки в наушниках для слуха и здоровья
Дом
Удаление запаха плесени с одежды: от простых домашних средств до специализированных продуктов
Культура и шоу-бизнес
На съемках "Умри, моя любовь" Дженнифер Лоуренс отметила доверительные отношения с Робертом Паттинсоном
Спорт и фитнес
Четырёхнедельный план тренировок сочетает ходьбу и бег для повышения выносливости — тренер Стив Зим
Авто и мото
Катализаторы на современных автомобилях служат до 200 тыс. км при правильной эксплуатации
Еда
Кальмары, фаршированные фетой и овощами, запекаются в духовке до нежности за 15–20 минут
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet