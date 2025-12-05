Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Шкмерули
Шкмерули
© commons.wikimedia.org by 三猎 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 16:55

Грузинская курица в молочно-чесночном соусе покорила всех: теперь делаю только так

Шкмерули является одним из самых узнаваемых блюд грузинской кухни — кулинары

Тёплые истории о национальных блюдах часто начинаются с простых ингредиентов, которые неожиданно превращаются в нечто большее. Так случилось и со шкмерули — одним из самых узнаваемых грузинских блюд. Его вкус кажется удивительно насыщенным, хотя в основе всего лишь курица, молоко и чеснок. Об этом сообщает портал "Аймкук".

Традиция и происхождение блюда

Грузинская кухня давно славится умением создавать выразительные блюда из доступных продуктов, и шкмерули — яркий тому пример. Своё название оно получило в честь высокогорного села Шкмери, где, по преданию, впервые было приготовлено случайно. Местный житель просто использовал то, что было в доме, — немного молока, чеснок и курицу. Результат оказался настолько удачным, что со временем рецепт распространился далеко за пределы региона.

Сегодня шкмерули можно встретить и в домашних кухнях, и в ресторанах, причём в разных интерпретациях. Одни повара выбирают цельного цыплёнка, другие запекают отдельные части. Но неизменным остаётся одно — выразительный молочно-чесночный соус, который гармонично пропитывает мясо. Он остаётся мягким, лишённым резкой остроты, и делает готовое блюдо особенно нежным.

Особенности приготовления

В традиционном рецепте используется минимальное количество компонентов: курица, молоко, чеснок, вода, соль и немного растительного масла. Именно такая простота делает блюдо универсальным — его легко приготовить даже тем, кто редко стоит у плиты. В Грузии шкмерули традиционно подают в глиняной сковороде кеци, которая хорошо удерживает тепло и позволяет соусу сохранять правильную консистенцию.

Последовательность приготовления тоже несложная. Курицу моют, обсушивают, солят и смазывают маслом. Затем её запекают в духовке или обжаривают на сковороде, периодически поливая выделившимся соком. Параллельно готовят основу для соуса: молоко смешивают с водой и тёртым чесноком, слегка подогревают и доводят до кипения. Главное — соединить соус и горячую курицу по времени, чтобы мясо впитало аромат сразу же.

Характерные особенности вкуса проявляются уже в процессе приготовления: мягкость соуса, деликатный чесночный оттенок и хрустящая корочка создают впечатление продуманного блюда, несмотря на его простоту. Для наглядности можно вспомнить, насколько важную роль играет чеснок и в других рецептах, например в запекании горбуши в фольге — там он тоже помогает создать глубокий аромат, при этом не доминируя над основой.

Дополнительные рекомендации и вариации

Хотя в грузинской традиции нет гарниров в привычном понимании, шкмерули прекрасно сочетается с хлебом, которым особенно приятно собирать соус. Можно подать блюдо и с рисом или свежими овощами. Часто используют кинзу, которая добавляет яркий травянистый акцент.

При желании допускаются изменения в технике приготовления — например, запечь курицу под грилем для более выраженной корочки или увеличить количество чеснока для более насыщенного аромата. Главное — сохранять баланс между компонентами и не перегревать соус, чтобы молоко не свернулось. Интересно, что похожие нюансы тепловой обработки встречаются и в других кухнях: например, запекание курицы на бутылке также требует контроля температуры, чтобы мясо оставалось сочным.

Сравнение способов приготовления шкмерули

Разные способы термической обработки курицы дают схожий результат, но различаются по текстуре и насыщенности вкуса.

  1. Запекание в духовке обеспечивает хрустящую кожу и равномерное приготовление.

  2. Обжаривание на сковороде делает корочку более плотной.

  3. Приготовление в кеци помогает соусу дольше сохранять тепло.

Эти различия позволяют адаптировать блюдо под домашние условия и доступную технику.

Советы по приготовлению

  1. Тщательно обсушивайте курицу перед запеканием.

  2. Солите птицу до добавления масла.

  3. Соединяйте соус и курицу только в горячем виде.

  4. Используйте молоко средней жирности.

  5. Поливайте курицу соком при запекании.

  6. Поддерживайте умеренный огонь при прогреве соуса.

  7. Подавайте блюдо сразу после приготовления.

Популярные вопросы о шкмерули

Можно ли использовать другое мясо?

Традиционно блюдо готовится только из курицы.

Что лучше выбрать: целую тушку или части?

Целый цыплёнок подходит для эффектной подачи, а отдельные части — для быстрого приготовления.

Какая посуда оптимальна?

Толстостенная сковорода или сотейник обеспечат равномерный нагрев и стойкость тепла.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Свиная вырезка с грибами стала главным блюдом осени — Leckerschmecker вчера в 22:25
Беру свиную вырезку и грибы — получается блюдо, от которого все в восторге

Нежная свиная вырезка с грибами и сливочным соусом — блюдо, которое объединяет уют осени, домашний аромат и праздничный вкус в одной тарелке.

Читать полностью » Толстолобик в духовке сохраняет сочность благодаря запеканию в фольге — повар вчера в 20:13
Готовлю главное блюдо на Новый год за 10 минут: вся магия — в правильной упаковке рыбы

Толстолобик в духовке в фольге целиком: как правильно очистить рыбу, сделать надрезы, добавить лимон и овощи и добиться сочной запечённой мякоти.

Читать полностью » В настоящие манты мясо и лук необходимо рубить тесаком, а не прокручивать через мясорубку — кулинары вчера в 16:32
Леплю манты по старинной технике — результат такой, что гости требуют рецепт

Восточные манты с бараниной и тыквой — блюдо, которое ценят за сочность и насыщенный вкус. Разбираемся в тонкостях теста, начинке и секретах идеальной лепки.

Читать полностью » Сочетание кальмаров и ветчины создаёт выразительный вкус салата — кулинары вчера в 14:40
Добавила в кальмаровый салат один неожиданный продукт — и вкус получился праздничнее любого оливье

Необычный салат с кальмарами и ветчиной, который идеально подходит к новогоднему столу. Простые ингредиенты, яркий вкус и гарантированное удивление гостей.

Читать полностью » Тыквенно-морковный сок укрепляет иммунитет у детей — врачи вчера в 12:34
Беру тыкву и морковь — делаю напиток, который спасает от зимней хандры

Тыквенно-морковный сок с цитрусами — яркий, ароматный напиток, который легко приготовить без соковыжималки и сохранить на зиму, сохранив максимум пользы.

Читать полностью » Запекание курицы целиком на стеклянной банке позволяет избежать пересушивания грудки — повар вчера в 10:07
Готовлю новогоднюю курицу на банке — гости думают, что я шеф-повар: секрет — в холодной духовке

Курица в духовке целиком на банке: как выбрать тушку, замариновать, безопасно поставить в холодную духовку и получить румяную корочку.

Читать полностью » Карбонару нужно подавать с тёртым сыром и чёрным молотым перцем — повара вчера в 6:49
Беру спагетти, сливки и кусочек бекона — карбонара получается такой, что челюсть отвисает

Нежная карбонара со сливками давно стала любимым домашним блюдом, но у неё есть нюансы, о которых часто забывают. Разбираемся, как приготовить её правильно и избежать распространённых ошибок.

Читать полностью » Правильная подготовка ястыков определяет качество засолки икры — РБК вчера в 4:27
Готовил красную икру к Новому году — и одна ошибка чуть не испортила весь деликатес

Как правильно засолить красную икру к новогоднему столу и сохранить её структуру и вкус? Разбираем два проверенных способа и ключевые ошибки, которых важно избежать.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Йога увеличивает объём лёгких и улучшает дыхание бегунов — Femina
Наука
Колонны из Рима для Ахена вез Карл Великий — Medieval Encounters
Наука
Микробы превратили марсианский песок в прочный материал — Frontiers in Microbiology
Красота и здоровье
Включение полезных жиров и углеводов в рацион важно для баланса — врач Соломатина
Питомцы
Сокращение разнообразия птиц ослабляет восстановление лесов — Nature
Авто и мото
Красный символ давления масла на панели приборов требует немедленной остановки — автомеханики
Красота и здоровье
Кишечник вырабатывает серотонин и влияет на эмоциональную стабильность — диетолог
Туризм
Кванджу превращает кимчи в искусство с театрализованными экскурсиями и мастер-классами — The Korea Herald
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet