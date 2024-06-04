Ираклий Кобахидзе, глава правительства Грузии, считает несерьезными разговоры о возможных санкциях, о которых заявляет американская сторона из-за закона об иностранных агентах, принятого в Грузии.



Недавно официальный представитель Министерства иностранных дел США Мэттью Миллер сообщил, что США намерены незамедлительно применить ограничения визового режима в отношении Грузии из-за закона об иноагентах.

Он напомнил, что Соединенные Штаты глубоко обеспокоены тем, что Тбилиси, мол, отступает от демократического пути и подвергает опасности гражданское общество в Грузии. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее объявил, что Вашингтон начинает всеобъемлющий пересмотр сотрудничества с Грузией и вводит ограничительные визовые меры.



"Обсуждение санкций для нас недопустимо, и если кто-то говорит об этом, то это работает во вред им", — поделился с журналистами Кобахидзе.

Прим министр также отклонил как ложные утверждения, распространенные в некоторых СМИ, о том, что члены правящей партии в Грузии доподлинно получили сообщения о предполагаемом введении ограничений на получение американских виз для госслужащих.



В начале недели спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иностранных агентах после того, как президент Саломе Зурабишвили отклонила это действие.



Согласно закону, Юстиция Грузии должна в течение двух месяцев разработать электронную платформу, на которой все организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за границы, обязаны зарегистрироваться и декларировать свои финансовые потоки за 2023 год. Закон был принят несмотря на уличные протесты, а также на предполагаемые санкции со стороны США и Европейского союза.

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