Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.06.2024 : 87,0354
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.06.2024 : 93,2994
Чем запомнился дебют Грузии на чемпионате Европы по футболу
  1. Главная
  2. Спорт
  • Александров Александр Владимирович
  • Опубликована вчера в 23:13

Чем запомнился дебют Грузии на чемпионате Европы по футболу

Сборная Грузии, впервые принявшая участие в чемпионате Европы, уступила в стартовом матче турнира сборной Турции со счетом 2:3. Встреча, прошедшая в Дортмунде, запомнилась зрителям инцидентом на трибунах, где перед началом матча произошла стычка между болельщиками.

В драке приняли участие несколько десятков фанатов с обеих сторон, которых в итоге разняли сотрудники правопорядка. О пострадавших не сообщается.

Грузия, единственный дебютант турнира, также стала самой низкорейтинговой командой Евро-2024, занимая 75-е место в рейтинге ФИФА. Турция, в свою очередь, расположилась на 40-й строчке.

Турки открыли счет на 25-й минуте, когда Мерг Мюлдюр поразил ворота грузин после красивого удара с линии штрафной. Спустя две минуты Кенан Йылдыз забил второй гол, но арбитр, воспользовавшись помощью видеоассистента, отменил его из-за офсайда.

На 32-й минуте грузины сравняли счет, когда Жорж Микаутадзе забил первый гол в истории Грузии на чемпионатах Европы. Команды ушли на перерыв при счете 1:1.

Во втором тайме, на 65-й минуте, 19-летний полузащитник "Реала" Арда Гюлер вывел Турцию вперед, забив великолепный мяч с дальней дистанции обводящим ударом. Гюлер стал самым молодым футболистом, забившим гол на Евро с 2004 года.

В концовке матча грузинские футболисты упустили несколько возможностей сравнять счет, попав в штангу. На 90+7-й минуте голкипер грузин Георгий Мамардашвили, выйдя на угловой, оставил свои ворота незащищенными. Турки воспользовались моментом, и Керем Актюркоглу забил в пустые ворота, установив окончательный счет.

Турция, таким образом, одержала первую победу в матче открытия Евро, прервав серию из пяти поражений в подобных встречах.

На трибунах присутствовало более 59 тысяч болельщиков.

Фото: From Wikimedia Commons/ Guram Delibashoglu (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Ле Мэр обеспокоен перспективами победы

Ле Мэр обеспокоен перспективами победы "Национального объединения" и "Народного фронта"

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр обеспокоен возможностью победы на парламентских выборах "Национального объединения" или "Народного фронта", объединяющего левые силы. Он предупредил о возможном "долговом кризисе", который может наступить в случае реализации программ этих политических сил.

Читать полностью
Судно Tutor, попавшее под атаку хуситов, вероятно, потонуло

Судно Tutor, попавшее под атаку хуситов, вероятно, потонуло

Греческое торговое судно Tutor, подвергшееся атаке йеменских хуситов в Красном море в начале июня, предположительно затонуло. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Читать полностью

Общество

Telegram запустил сервис TON Dating для онлайн-знакомств с платной подпиской

Telegram запустил сервис TON Dating для онлайн-знакомств с платной подпиской

Telegram разработал сервис для онлайн-знакомств. Об этом рассказала команда в Telegram-канале мини-приложения.

Читать полностью
ABC News: Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде в пригороде Нью-Йорка

ABC News: Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде в пригороде Нью-Йорка

Американского композитора, автора своих песен, а также известного певца Джастина Тимберлейка взяли под арест в связи с вождением в состоянии опьянения. О произошедшем сообщает информационный телеканал ABC News.

Читать полностью

Новости