Сборная Грузии, впервые принявшая участие в чемпионате Европы, уступила в стартовом матче турнира сборной Турции со счетом 2:3. Встреча, прошедшая в Дортмунде, запомнилась зрителям инцидентом на трибунах, где перед началом матча произошла стычка между болельщиками.

В драке приняли участие несколько десятков фанатов с обеих сторон, которых в итоге разняли сотрудники правопорядка. О пострадавших не сообщается.

Грузия, единственный дебютант турнира, также стала самой низкорейтинговой командой Евро-2024, занимая 75-е место в рейтинге ФИФА. Турция, в свою очередь, расположилась на 40-й строчке.

Турки открыли счет на 25-й минуте, когда Мерг Мюлдюр поразил ворота грузин после красивого удара с линии штрафной. Спустя две минуты Кенан Йылдыз забил второй гол, но арбитр, воспользовавшись помощью видеоассистента, отменил его из-за офсайда.

На 32-й минуте грузины сравняли счет, когда Жорж Микаутадзе забил первый гол в истории Грузии на чемпионатах Европы. Команды ушли на перерыв при счете 1:1.

Во втором тайме, на 65-й минуте, 19-летний полузащитник "Реала" Арда Гюлер вывел Турцию вперед, забив великолепный мяч с дальней дистанции обводящим ударом. Гюлер стал самым молодым футболистом, забившим гол на Евро с 2004 года.

В концовке матча грузинские футболисты упустили несколько возможностей сравнять счет, попав в штангу. На 90+7-й минуте голкипер грузин Георгий Мамардашвили, выйдя на угловой, оставил свои ворота незащищенными. Турки воспользовались моментом, и Керем Актюркоглу забил в пустые ворота, установив окончательный счет.

Турция, таким образом, одержала первую победу в матче открытия Евро, прервав серию из пяти поражений в подобных встречах.

На трибунах присутствовало более 59 тысяч болельщиков.

Фото: From Wikimedia Commons/ Guram Delibashoglu (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)