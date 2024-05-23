Премьер Грузии заявил, что в разговоре с ним один из еврокомиссаров припугнул его примером покушения на премьера Словакии.
В Болгарии призывают к переговорам по Украине
Президент Болгарии Румен Радев заявил, что пришло время решать противостояние на Украине дипломатическим способом, сообщает информационное агентство Novinite.
В США призывают НАТО к переговорам по Украине
Страны-участницы блока НАТО должны стремиться к завершению конфликта на Украине путем мирных переговоров, считают в США.
Стоматолог Глуходед: изменение прикуса может повлечь за собой искривление позвоночника
Стоматолог Алексей Глуходед рассказал, что изменения прикуса влияют на искривление позвоночника. Он объяснил, что при неправильном распределении нагрузки включается компенсаторный механизм, при котором другие части тела берут на себя эту нагрузку, что приводит к искривлению спины.
В апреле 2024 года расходы россиян на новые автомобили сократились до 431,3 миллиарда рублей
В апреле 2024 года расходы россиян на новые автомобили все еще в 2,1 раза превышают апрельский показатель прошлого года. Продажи новых машин в апреле упали на 6,5% по сравнению с мартом, а средневзвешенная цена автомобиля снизилась на 7%.