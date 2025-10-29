Похож — не похож? Детей начали не пускать в Грузию по неожиданной причине

Российские туристы с детьми всё чаще сталкиваются с проблемами при въезде в Грузию. Как сообщает Telegram-канал Shot, пограничники начали отказывать в пересечении границы несовершеннолетним из-за особенностей их загранпаспортов — а точнее, из-за устаревших детских фотографий.

"Пограничников смущает, что повзрослевшие дети не похожи на себя в младенчестве, когда часто делают снимки для оформления заграничных документов", — уточняет источник.

Почему детей перестали пускать в Грузию

Проблема возникла у семей, оформивших детские загранпаспорта старого образца, где фотография ребёнка делается в младенчестве и не обновляется в течение всего срока действия документа — обычно 5 лет. Когда ребёнку становится 6-8 лет, его внешность значительно меняется, и пограничники не могут подтвердить личность владельца паспорта.

Так, одну семью развернули на границе и отправили обратно во Владикавказ, чтобы получить нотариально заверенную справку, подтверждающую, что документ действительно принадлежит семилетнему мальчику. Однако даже наличие справки не всегда помогает — по словам очевидцев, были случаи повторных отказов во въезде.

Как именно действуют грузинские пограничники

По данным СМИ, грузинская сторона ужесточила проверку документов из-за участившихся случаев подделок и попыток пересечения границы с чужими паспортами. Поэтому при малейшем сомнении в идентичности ребёнка пограничники требуют дополнительные подтверждения личности, а иногда и вовсе отказывают во въезде.

При этом аналогичные проблемы наблюдаются только на грузинской границе - другие страны, как правило, допускают пересечение при наличии действующего паспорта, даже если фотография устарела.

Как действовать родителям

Эксперты по туризму и юристы советуют родителям, путешествующим с детьми, заранее проверить загранпаспорта и убедиться, что фото соответствует возрасту ребёнка.

Что можно сделать:

Оформить новый загранпаспорт. Если внешность ребёнка сильно изменилась, лучше заменить документ, даже если срок действия не истёк. Взять свидетельство о рождении. Оно помогает подтвердить родство, особенно при пересечении границы с одним из родителей. Подготовить нотариальное заявление. В нём указывается, что паспорт действительно принадлежит ребёнку. Хотя это не гарантия пропуска, наличие справки может ускорить проверку. Печатать свежие фотографии ребёнка. Некоторые туристы прикладывают их к паспорту, чтобы избежать спорных ситуаций.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: путешествовать с ребёнком по загранпаспорту, оформленному в младенчестве.

• Последствие: возможный отказ во въезде и дополнительные расходы на возвращение домой.

• Альтернатива: обновить документ за несколько месяцев до поездки.

• Ошибка: полагаться только на нотариальную справку.

• Последствие: даже заверение личности не гарантирует пропуска.

• Альтернатива: оформлять новый загранпаспорт заранее.

• Ошибка: не брать оригинал свидетельства о рождении.

• Последствие: проблемы при идентификации личности на границе.

• Альтернатива: иметь при себе оригинал и копию документа.

А что если поездка уже оплачена?

Если билеты и отели уже куплены, но загранпаспорт ребёнка вызывает сомнения, юристы рекомендуют переоформить документ срочно - в течение 3-5 рабочих дней можно получить паспорт нового образца с биометрией.

В экстренной ситуации можно обратиться в консульство Грузии для уточнения требований к документам. Однако практика показывает, что решения принимаются индивидуально, и даже при наличии нотариальной справки пропуск ребёнка через границу не гарантирован.

Плюсы и минусы паспортов старого и нового образца

Тип паспорта Срок действия Фото обновляется Вероятность проблем на границе Старого образца (5 лет) 5 лет Нет Высокая при изменении внешности Биометрический (10 лет) 10 лет Да (новое фото при переоформлении) Минимальная

Биометрические паспорта нового образца удобнее и надёжнее, так как содержат цифровое фото и чип с биометрическими данными, по которым ребёнка легко идентифицировать.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли обновить фото в старом детском паспорте без замены?

Нет. Фото меняется только при оформлении нового документа.

Пропустят ли ребёнка, если внешность изменилась, но паспорт биометрический?

Да, вероятность отказа минимальна, поскольку данные на чипе подтверждают личность владельца.

Можно ли поехать через другую страну, если в Грузии отказали?

Да, но стоит уточнить требования конкретного государства — не все пограничники лояльны к устаревшим фото.

Кто оплачивает расходы, если семью не пустили в страну?

Все расходы на возвращение и переоформление документов ложатся на туристов.

Что делать, если ребёнку отказали во въезде?

Следует обратиться в консульство России и запросить письменное объяснение причин отказа.

Мифы и правда

Миф: нотариальное подтверждение гарантирует пропуск через границу.

Правда: оно может помочь, но не является юридическим основанием для въезда.

Миф: ребёнок до 14 лет может ехать по свидетельству о рождении.

Правда: для выезда за границу нужен отдельный загранпаспорт, независимо от возраста.

Миф: если ребёнок вписан в паспорт родителя, проблем не будет.

Правда: такие паспорта давно не действуют — у каждого ребёнка должен быть свой документ.

Исторический контекст

После упрощения въезда между Россией и Грузией поток туристов заметно вырос, особенно среди семейных путешественников. Однако с 2025 года грузинская сторона начала жёстче проверять документы несовершеннолетних.

Подобные инциденты ранее фиксировались на границах с Турцией и Арменией, но теперь внимание к паспортным фото стало особенно строгим — в том числе из-за усиления контроля на фоне роста нелегальных пересечений.