Джорджа Клуни
Джорджа Клуни
© commons.wikimedia.org by John Bauld from Toronto, Canada is licensed under CC BY 2.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 9:43

"Гротескная фабрикация!": Клуни сорвался после публичных обвинений

TMZ: Джордж Клуни назвал обвинения в связях с Эпштейном "гротескной фабрикацией"

Джордж Клуни оказался в центре скандала после того, как его имя упомянули в мемуарах Вирджинии Джуффре, жертвы осужденного преступника Джеффри Эпштейна. В книге актера обвиняют в связи с одной из ближайших соратниц Эпштейна — Гислен Максвелл. Эти утверждения шокировали 64-летнего голливудского артиста.

Обвинения в книге

Вирджиния Джуффре, завербованная Эпштейном в подростковом возрасте, описывает в своих мемуарах "Ничья девочка: мемуары о пережитом насилии и борьбе за справедливость" случаи сексуальной эксплуатации. По её словам, Эпштейн заставлял оказывать услуги влиятельным мужчинам, среди которых был британский принц Эндрю. Последний после скандала лишился ряда королевских привилегий и обязанностей.

В 2001 году Джуффре, принц Эндрю и Гислен Максвелл участвовали в событиях, упомянутых в книге. В феврале 2022 года член королевской семьи урегулировал гражданский иск Джуффре, выплатив нераскрытую сумму и сделав крупное благотворительное пожертвование. Вирджиния умерла 25 апреля в Австралии при загадочных обстоятельствах. Несмотря на это, её мемуары были опубликованы.

Содержание обвинений

В книге Джуффре утверждает, что Максвелл рассказывала о сексуальном контакте с Джорджем Клуни на закрытой вечеринке.

"Однажды она вернулась, взволнованная, как школьница, с кучей новостей, и по её воодушевлённому голосу можно было подумать, что она следующая наследная принцесса. Она переспала с Джорджем Клуни в туалете на каком-то случайном мероприятии. Правда это или нет, мы никогда не узнаем", — написала Джуффре.

На данный момент участники событий не могут подтвердить или опровергнуть детали: Эпштейн покончил с собой в 2019 году в тюрьме на Манхэттене, а Максвелл была признана виновной в пособничестве сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и получила 20 лет заключения. Сейчас 63-летняя женщина отбывает наказание в федеральной тюрьме в Брайане, штат Техас.

Реакция Джорджа Клуни

Актёр категорически отверг обвинения.

"Джордж кипит от гнева. Эти обвинения — гротескная фабрикация. Он никогда в жизни не встречался с Гислен Максвелл и в ужасе от того, что его имя оказалось замешано в этом деле", — цитирует TMZ близкий друг Клуни.

Личная жизнь актёра

На фоне скандала Клуни сталкивается с трудностями и в браке с 47-летней Амаль Клуни. Как сообщает Radar Online, супругу беспокоит возможное влияние пьянства актёра на семейную жизнь:

"Амаль провела четкую границу. Она сказала Джорджу, что не готова закрывать глаза на его пьянство. Амаль не считает бурные вечеринки чем-то забавным. У неё серьёзная карьера, двое маленьких детей и строгое чувство порядка, которое Джордж не всегда разделяет. Меньше всего она хочет, чтобы их семейную жизнь нарушало безответственное поведение. Она прямо предупредила его — если он вернётся к старым привычкам, он рискует всем", — отметил инсайдер.

А что если…

Если обвинения окажутся недостоверными, это может серьёзно повлиять на репутацию актёра. Тем не менее, публичное отрицание и отсутствие прямых доказательств ставят вопрос в разряд слухов, хотя медийная активность вокруг имени Клуни продолжает набирать обороты.

Советы шаг за шагом

  1. Проверять источники информации: при чтении скандальных публикаций важно понимать, какие факты подтверждены, а какие — слухи.

  2. Разделять факты и мнения: цитаты жертв или обвиняемых могут быть эмоционально окрашены.

  3. Следить за официальными заявлениями: реакции адвокатов и близких к фигурам людей дают более надёжную картину.

Мифы и правда

  • Миф: все обвинения в книгах жертв автоматически правдивы.

  • Правда: мемуары отражают личный опыт автора, который не всегда подтверждается другими свидетелями.

Сон и психология

Публичные скандалы могут оказывать давление на психику фигурантов. Стресс и медийная нагрузка способны нарушить сон, вызвать тревожность и напряжённость в семейных отношениях.

Интересные факты

  1. Эпштейн обладал широким кругом связей среди мировых знаменитостей.

  2. Джордж Клуни получил "Оскар" за роль второго плана в фильме "Сириана".

  3. Гислейн Максвелл была светской львицей и активно участвовала в жизни элитного общества до ареста.

