Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Веер из долларов в руке
Веер из долларов в руке
© commons.wikimedia.org by Milad Mosapoor is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike License
Главная / Экономика
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 12:46

Доллар посыпался — а причина прячется не в экономике: геополитика сыграла свою партию

Падение доллара связано с внешнеполитической повесткой — экономист Николаев

Падение курса доллара стало следствием комплекса факторов, однако наибольшее влияние на ситуацию по-прежнему оказывает внешнеполитическая повестка. Об этом сообщает MoneyTimes, приводя комментарий доктора экономических наук и главного научного сотрудника Института экономики РАН Игоря Николаева. Эксперт подчёркивает, что именно геополитика формирует ключевой вектор движения валюты.

Внешнеполитическое давление и динамика курса

Николаев отмечает, что геополитические события продолжают задавать направление для мировых финансовых рынков. Они влияют на поведение инвесторов, определяют траекторию спроса на валюты и многократно усиливают реакцию рынков на любые изменения обстановки.

"Все-таки геополитика одна из важнейших причин курса валют. Есть надежда, что будет определенная разрядка, и это, конечно, один из факторов", — подчеркнул Николаев.

По оценке экономиста, ожидания политического смягчения могут временно стабилизировать курсовые колебания, но сама структура влияния остаётся прежней: внешняя напряжённость снижает привлекательность доллара и усиливает интерес к альтернативным валютам, чьи риски сейчас воспринимаются как более предсказуемые.

Как расчёты в нацвалютах меняют баланс спроса

Эксперт обращает внимание на ещё один процесс, который долгое время развивался постепенно, но сейчас стал заметным фактором снижения спроса на доллар. Речь идёт о переходе международных расчётов к национальным валютам, включая сделки с ключевыми экономическими партнёрами.

"У нас расчеты сейчас со многими государствами, в том числе и с ведущими нашими партнерами, происходят в национальных валютах. Это значит, что спрос на валюту значительным образом снижается и снижается, если взаиморасчеты происходят в национальных валютах. Это тоже один из ведущих факторов, благодаря которому рубль демонстрирует свое укрепление. Поэтому это уже определенная тенденция", — отметил Николаев.

Такая трансформация платежных механизмов уменьшает роль доллара как основного инструмента международной торговли. Параллельное укрепление рубля в этих условиях становится закономерным отражением снижающейся потребности в иностранной валюте на уровне крупных экономических операций.

Доминирующая роль геополитического фактора

Несмотря на влияние внутренних и рыночных условий, Николаев подчёркивает, что именно внешнеполитическая составляющая стала триггером резкого обвала доллара. По его словам, этот фактор определяет общий нервозный фон, воздействует на ожидания участников рынка и задаёт направление дальнейших колебаний курсов. В совокупности это приводит к ускоренным движениям валюты, которые сложно объяснить только экономическими причинами.

Экономист считает, что текущая картина является продолжением заранее обозначенной тенденции и в ближайшей перспективе геополитика сохранит доминирующее влияние на валютные процессы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Андрей Костин подтвердил подготовку новой розничной стратегии ВТБ — ТАСС вчера в 13:12
Банковский рынок лихорадит: ВТБ отвечает на вызовы масштабной перестройкой розничного направления

ВТБ готовит обновлённую розничную стратегию на фоне ускоряющихся изменений в потребностях клиентов и усиливающейся конкуренции на банковском рынке.

Читать полностью » Дональд Трамп предупредил о риске убытков свыше $3 трлн при отмене пошлин — ТАСС вчера в 13:12
Юридический фронт против Вашингтона: мировые бренды требуют вернуть миллиарды, уплаченные из-за тарифов

Американские корпорации пытаются через суд вернуть средства, потраченные из-за тарифов эпохи Трампа, а разбирательство в Верховном суде обещает изменить расстановку сил.

Читать полностью » Отмена статуса ИП приведёт к росту безработицы в регионах — депутат Госдумы Арефьев 01.12.2025 в 14:30
Реформа ИП разделит Россию надвое — крупные города выживут, а провинция столкнётся с неожиданным кризисом

Возможное упразднение статуса индивидуального предпринимателя сулит резкие перемены, но их последствия могут оказаться куда сложнее, чем предполагают авторы инициативы.

Читать полностью » В России сразу в четырех регионах средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей 30.11.2025 в 15:39
Экономический парадокс: почему самые высокие зарплаты появляются там, где условия самые суровые

Средняя зарплата выше 150 тысяч рублей теперь фиксируется сразу в четырёх регионах России. Статистика показывает, где доходы растут быстрее всего.

Читать полностью » Наценки на рыбу в рознице достигают 200% — эксперт Шамрай 30.11.2025 в 13:45
Розница накручивает так, что рыба становится деликатесом — 2026 год грозит новым скачком

Розничная цена на рыбу в 2026 году может вырасти ещё сильнее — промысел дорожает, а магазины уже сегодня накручивают до 200% к отпускной стоимости.

Читать полностью » Правительство РФ продлило запрет на вывоз лома драгметаллов до мая 2026 года 29.11.2025 в 14:28
Россия закрывает золотой выезд: запрет на вывоз лома драгметаллов продлён

Правительство продлило запрет на вывоз лома драгоценных металлов до конца мая 2026 года. Ограничение вновь подчеркнуло приоритет внутренней переработки сырья.

Читать полностью » Президент Путин отметил вклад 29.11.2025 в 10:42
Газовое хозяйство Москвы в 160 лет: почему поздравление Путина раскрывает важные задачи будущего

Президент поздравил сотрудников АО "Мосгаз" с юбилеем, подчеркнув важность их работы и вклад в восстановление газовой инфраструктуры в Донбассе.

Читать полностью » Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ до 27 093 рублей 28.11.2025 в 23:25
Россия меняет ценник труда: МРОТ с 2026 года поднимают до нового рекордного уровня

С 2026 года МРОТ в России вырастет до 27 093 рублей, что затронет миллионы работников и продолжит курс на выравнивание доходов через привязку к медианной зарплате.

Читать полностью »

Новости
Общество
Давление на партнера приводит к проблемам в отношениях— психолог Потемкина
Питомцы
Совместный сон является для кошки индикатором безопасности — ветеринар
Наука
Археологи нашли потерянный город Пеньико, скрывавшийся 4 тысячи лет — Рут Шейди
Садоводство
Кальциевые подкормки эффективны только в одиночном применении — агрохимики
Недвижимость
История с квартирой Долиной стала прецедентом спорных сделок — юрист Алешкин
Спорт и фитнес
Регулярные зарядки в офисе снижают вероятность ожирения — врачи
Недвижимость
Снятие человека с регистрации без согласия возможно только через суд — юрист Айвар
Красота и здоровье
Переход на общественный транспорт снижает углеродный след — эколог Менжерицкий
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet