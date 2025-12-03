Доллар посыпался — а причина прячется не в экономике: геополитика сыграла свою партию

Падение курса доллара стало следствием комплекса факторов, однако наибольшее влияние на ситуацию по-прежнему оказывает внешнеполитическая повестка. Об этом сообщает MoneyTimes, приводя комментарий доктора экономических наук и главного научного сотрудника Института экономики РАН Игоря Николаева. Эксперт подчёркивает, что именно геополитика формирует ключевой вектор движения валюты.

Внешнеполитическое давление и динамика курса

Николаев отмечает, что геополитические события продолжают задавать направление для мировых финансовых рынков. Они влияют на поведение инвесторов, определяют траекторию спроса на валюты и многократно усиливают реакцию рынков на любые изменения обстановки.

"Все-таки геополитика одна из важнейших причин курса валют. Есть надежда, что будет определенная разрядка, и это, конечно, один из факторов", — подчеркнул Николаев.

По оценке экономиста, ожидания политического смягчения могут временно стабилизировать курсовые колебания, но сама структура влияния остаётся прежней: внешняя напряжённость снижает привлекательность доллара и усиливает интерес к альтернативным валютам, чьи риски сейчас воспринимаются как более предсказуемые.

Как расчёты в нацвалютах меняют баланс спроса

Эксперт обращает внимание на ещё один процесс, который долгое время развивался постепенно, но сейчас стал заметным фактором снижения спроса на доллар. Речь идёт о переходе международных расчётов к национальным валютам, включая сделки с ключевыми экономическими партнёрами.

"У нас расчеты сейчас со многими государствами, в том числе и с ведущими нашими партнерами, происходят в национальных валютах. Это значит, что спрос на валюту значительным образом снижается и снижается, если взаиморасчеты происходят в национальных валютах. Это тоже один из ведущих факторов, благодаря которому рубль демонстрирует свое укрепление. Поэтому это уже определенная тенденция", — отметил Николаев.

Такая трансформация платежных механизмов уменьшает роль доллара как основного инструмента международной торговли. Параллельное укрепление рубля в этих условиях становится закономерным отражением снижающейся потребности в иностранной валюте на уровне крупных экономических операций.

Доминирующая роль геополитического фактора

Несмотря на влияние внутренних и рыночных условий, Николаев подчёркивает, что именно внешнеполитическая составляющая стала триггером резкого обвала доллара. По его словам, этот фактор определяет общий нервозный фон, воздействует на ожидания участников рынка и задаёт направление дальнейших колебаний курсов. В совокупности это приводит к ускоренным движениям валюты, которые сложно объяснить только экономическими причинами.

Экономист считает, что текущая картина является продолжением заранее обозначенной тенденции и в ближайшей перспективе геополитика сохранит доминирующее влияние на валютные процессы.