Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
следователи анализируют ДНК
следователи анализируют ДНК
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 12:07

Гены считают наши шаги: от талии до темперамента — всё складывается в формулу судьбы

Оценка генома выявила влияние наследственности на интеллект — Лоик Йенго

Недавнее исследование, проведённое учеными из Университета Квинсленда (Австралия), стало крупнейшим в своём роде и позволило глубже понять, как гены влияют на физические и социальные аспекты жизни человека. Учёные использовали секвенирование генома, чтобы оценить вклад генетических факторов не только в такие параметры, как рост и вес, но и в предрасположенность к заболеваниям, а также в более социальные аспекты, такие как уровень образования и количество детей.

Это исследование стало самым масштабным среди тех, что изучают влияние генетики на широкий спектр характеристик человека. В нём приняли участие 347 630 человек европейского происхождения, чьи ДНК были проанализированы для оценки вклада генов в 34 разных признака. Данные были получены из Британского биобанка, что позволяет надеяться на точность и репрезентативность результатов.

Как отметил профессор Лоик Йенго из Института молекулярной биологии, секвенирование генома даёт гораздо более точные результаты по сравнению с традиционными методами, основанными на данных о родственниках и близнецах. Эти подходы имеют определённые ограничения, поскольку родственники делят не только гены, но и условия жизни, что делает их менее надёжными для количественного анализа.

"Наше исследование позволяет более точно оценить вклад генетики в многие признаки и лучше понять, какие из них обусловлены наследственностью", — отметил Профессор Лоик Йенго.

Результаты исследования открывают новые горизонты для понимания того, как наши гены влияют на здоровье, поведение и социальные факторы, такие как образование и даже количество детей.

Сравнение

Признак Влияние генов (%) Примечания
Риск развития сахарного диабета 2 типа 40% Гены влияют на обмен веществ и инсулинорезистентность.
Уровень холестерина 39% Генетика играет важную роль в метаболизме липидов.
Уровень образования 36% Частично зависит от когнитивных способностей и окружающей среды.
Индекс массы тела (ИМТ) 35% Генетика и привычки в питании влияют на ИМТ.
Уровень интеллекта 34% Важная роль генов в когнитивных способностях.
Риск гипертонии 25% Генетические факторы влияют на сосудистую систему.
Соотношение талии и бедер 23% Генетика играет роль в распределении жира.
Ишемическая болезнь сердца 22% Наследственность может быть фактором риска.
Сила захвата руки 22% Частично зависит от генов и физической активности.
Уровень невротизма 18% Генетические факторы влияют на эмоциональное состояние.
Склонность к курению 16% Генетика может влиять на зависимость от никотина.
Продолжительность сна 13% Генетические факторы могут регулировать биоритмы.

Результаты исследования

Генетические факторы и их вклад

Одним из самых интересных результатов исследования является то, что на разные признаки гены влияют в разной степени. Например, для роста генетика объясняет до 74% различий между людьми, в то время как для таких признаков, как количество детей, генетический вклад составляет всего 12%. Это подчеркивает, что на некоторые аспекты жизни человека, такие как физическое состояние, влияние генов значительно сильнее, чем на социальные или поведенческие характеристики.

Вклад генов особенно заметен в таких областях, как риск развития сахарного диабета, уровень холестерина и индекс массы тела. Эти заболевания имеют явную наследственную предрасположенность, и понимание этого может существенно изменить подходы к профилактике и лечению.

"Если мы будем точно знать, какие гены ответственны за повышенный риск заболеваний, мы сможем проводить более раннюю диагностику и профилактику, что в конечном итоге спасёт миллионы жизней", — заявил Профессор Лоик Йенго.

Дальнейшие шаги

Следующим этапом работы ученых станет картирование конкретных генов и генетических вариантов, которые объясняют, почему одни люди более подвержены тем или иным заболеваниям, а другие — нет. Это позволит выявлять людей с повышенным риском на ранних стадиях и внедрять профилактические меры до того, как заболевание проявится клинически.

Советы шаг за шагом

  1. Знайте свои риски. Если в вашей семье были случаи заболеваний, таких как диабет, гипертония или ишемическая болезнь сердца, это может быть признаком генетической предрасположенности. Проконсультируйтесь с врачом для планирования профилактических мероприятий.

  2. Придерживайтесь здорового образа жизни. Даже если генетика влияет на ваше здоровье, правильное питание, физическая активность и регулярные медицинские обследования помогут предотвратить многие заболевания.

  3. Используйте генетические тесты. Современные генетические тесты могут помочь вам определить, какие именно болезни могут быть вам предсказаны с большей вероятностью, и как на это можно повлиять.

  4. Поддерживайте уровень интеллекта и образования. Несмотря на генетическую предрасположенность, важно инвестировать в своё образование и развивать интеллектуальные способности с помощью чтения, обучения и творчества.

  5. Не игнорируйте психологическое здоровье. Генетика также влияет на уровень невротизма, поэтому важно заботиться о психическом здоровье, избегать стресса и искать способы расслабления.

Ошибка-Последствие-Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать семейную историю заболеваний.
    Последствие: пропуск ранних признаков наследственных заболеваний.
    Альтернатива: регулярные медицинские обследования и ранняя диагностика.

  • Ошибка: полагаться только на здоровый образ жизни, не зная генетических рисков.
    Последствие: пропуск потенциальных рисков, связанных с генами.
    Альтернатива: прохождение генетического тестирования для определения рисков.

  • Ошибка: игнорировать влияние генов на уровень интеллекта.
    Последствие: снижение образовательных достижений и развития.
    Альтернатива: активное развитие умственных способностей через обучение и тренировки мозга.

А что если…

А что если у вас уже есть наследственная предрасположенность к диабету или гипертонии? Начните с профилактики — соблюдайте диету, следите за физической активностью и контролируйте вес.

А что если ваши дети будут страдать от тех же заболеваний, что и вы? Узнайте, какие генетические маркеры могут быть у ваших детей, и применяйте профилактические меры с самого раннего возраста.

А что если ваша семья не имеет истории заболеваний, но вы хотите убедиться в своём генетическом риске? Рассмотрите возможность генетического тестирования, чтобы узнать больше о вашем здоровье и рисках.

FAQ

Что такое генетическое тестирование?
Генетическое тестирование позволяет выявить гены, которые могут предрасполагать человека к различным заболеваниям.

Можно ли предотвратить заболевания, связанные с генетикой?
Да, здоровый образ жизни, правильное питание и регулярные обследования могут снизить риски.

Когда лучше делать генетические тесты?
Тесты рекомендуется делать до появления признаков заболеваний, чтобы начать профилактику вовремя.

Как узнать, есть ли у меня предрасположенность к заболеваниям?
Для этого можно пройти генетическое тестирование, которое выявит гены, связанные с риском различных заболеваний.

Мифы и правда

  • Миф: все болезни передаются по наследству.
    Правда: генетика только частично объясняет развитие заболеваний — многое зависит от образа жизни и окружающей среды.

  • Миф: если у меня нет генетической предрасположенности, я не заболею.
    Правда: даже если риски низки, важно соблюдать здоровый образ жизни, чтобы предотвратить болезни.

  • Миф: генетические тесты не дают точных прогнозов.
    Правда: тесты помогают выявить потенциальные риски, но не могут точно предсказать развитие болезни.

Плюсы и минусы

Плюсы исследования генома Минусы исследования генома
Ранняя диагностика заболеваний Не всегда гарантирует точный прогноз
Индивидуальные рекомендации Может быть дорогостоящим
Помогает в профилактике заболеваний Риски ошибки в интерпретации данных
Понимание генетической предрасположенности Не все заболевания имеют генетическую основу

Исторический контекст

Генетика как наука начала развиваться в XIX веке с работами Грегора Менделя, который открыл законы наследования признаков. В 20 веке с развитием молекулярной биологии были сделаны значительные шаги в изучении ДНК. Современные генетические исследования позволяют не только лучше понять наследственные болезни, но и разрабатывать персонализированные методы лечения.

Три интересных факта

  1. Генетическое тестирование может предсказать вероятность развития диабета и гипертонии задолго до появления симптомов.

  2. Вклад генов в продолжительность сна составляет 13%, что позволяет изучать биологические часы человека.

  3. Генетические исследования помогают не только в медицине, но и в психологии — уровень невротизма тоже зависит от генов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Микротромбы связаны с длительным COVID-19 — подтвердили учёные из Монпелье сегодня в 4:22
Микротромбы в крови, о которых никто не знал: это открытие меняет подход к лечению COVID

Ученые сообщили о новейших открытиях в исследовании длительного COVID, связанных с микротромбами и нейтрофильными ловушками. Почему это важно для диагностики и лечения?

Читать полностью » Раковые клетки замедлили рост благодаря молекуле РНК — доктор Бенаму сегодня в 3:22
РНК как цель лечения рака: молекула из Иерусалима меняет подход к терапии

Учёные из Иерусалима разработали метод, способный уничтожать молекулы РНК, связанные с развитием рака, открывая новые возможности для лечения.

Читать полностью » Хвощи помогают реконструировать древний климат — профессор Закари Шарп сегодня в 2:15
Эксперименты с хвощами: ученые нашли новый метод для анализа древнего климата

Ученые нашли новый способ реконструировать древний климат с помощью хвощей. Как эти растения помогают понять условия на Земле миллионы лет назад?

Читать полностью » Космическая пыль помогает отслеживать изменения льда в Арктике — ученый Павия сегодня в 1:25
Арктика теряет лед быстрее, чем думали: лето без льда может наступить уже скоро

Почему изучение космической пыли помогает прогнозировать будущее ледяного покрова в Арктике и что это значит для экосистем и глобальной климатической политики?

Читать полностью » Юпитер создал сегодня в 0:24
Юпитер создал условия для появления планет: Земля не была бы такой без него

Исследования Юпитера дают новые ответы на старые вопросы о формировании Солнечной системы, раскрывая его решающее влияние на хондриты и планетезимали.

Читать полностью » Исследование выявило новый вид змей в окаменелостях Англии — Георгалис вчера в 23:55
Змея-парадокс, которую нашли случайно: как крошечные позвонки раскрыли тайны древних водных чудовищ

Редкая змея, пролежавшая в музейном ящике почти полвека, неожиданно раскрыла свои тайны и стала ключом к пониманию ранней эволюции современных змей.

Читать полностью » Падение уровня воды в озере ускоряет движение разломов — Шольц вчера в 22:51
Озеро Туркана высыхает — и это будит вулканы: учёные в шоке от связи с землетрясениями

Исследования Турканы показывают, что изменение уровня воды способно влиять на работу разломов. Эта связь может оказаться важнее, чем кажется на первый взгляд.

Читать полностью » Неандертальцы растворились в популяции Homo sapiens через скрещивание — Scientific Reports вчера в 21:45
Исчезновение неандертальцев — не катастрофа: учёные доказали, что они стали нами

Новое исследование показывает, что неандертальцы могли исчезнуть не внезапно, а постепенно — растворившись в Homo sapiens через многовековое генетическое смешение.

Читать полностью »

Новости
СФО
В Новосибирске в 2025 году обновили и построили 80 километров теплосетей
Еда
Имбирные пряники украшали глазурью в Викторианскую эпоху — повар
Спорт и фитнес
Врач Александр Аржаков: обезболивающие не помогут при мышечной боли после тренировки
Авто и мото
Не дайте своему китайскому автомобилю разрушиться: что важно проверять и менять
Садоводство
Крахмал из картофельного отвара усиливает рост корней растений — агрономы
Наука
Морские ежи обладают сложной нервной системой без централизованного мозга — Джек Ульрих-Лютер
Красота и здоровье
Лаванда улучшает сон и снижает стресс — советы ботаника Елены Королёвой
Дом
Затопили соседей: как минимизировать ущерб и не переплатить за ремонт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet