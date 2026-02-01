Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мейн-кун отдыхает кресле
Мейн-кун отдыхает кресле
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 11:54

Выглядит как дикая рысь, ведёт себя как лучший друг: мейн-кун сломал семейные страхи

Мейн-кун притягивает взгляды с первого момента — это одна из самых крупных и выразительных домашних кошек в мире. Его внушительная внешность неожиданно сочетается с мягким нравом и редким спокойствием. За суровым обликом скрывается уравновешенный и ориентированный на человека компаньон. Об этом сообщает Le Mag du Chat.

Происхождение и становление породы

История мейн-куна полна легенд и предположений. Самая известная из них связывает происхождение породы с енотом из-за характерного хвоста, хотя с научной точки зрения это невозможно. Более реалистичной считается версия о длинношерстных кошках, завезённых британскими колонистами в Северную Америку в XVII веке. В суровом климате штата Мэн животные постепенно адаптировались, приобретя плотную шерсть и крепкое телосложение. В XX веке селекционеры закрепили эти черты, что и сформировало современный облик породы.

Внешность и физические особенности

Мейн-кун — кошка вытянутого формата с массивным костяком и хорошо развитой мускулатурой. Его корпус гармоничен, грудь широкая, а движения плавные и уверенные. Шерсть относится к средней длине: она короче на плечах и бёдрах, но образует эффектный воротник и пушистый хвост. Именно поэтому породе требуется регулярный уход за шерстью, о чём подробно говорят грумеры в материале о том, почему порода мейн-кун требует регулярного вычесывания шерсти.

Голова отличается квадратной мордой и крупными ушами, часто украшенными кисточками, которые придают кошке "дикий" облик. При этом чрезмерное увеличение размеров считается нежелательным: важнее выносливость и сбалансированность, а не эффектный масштаб.

Окрасы и характерные черты

Стандарт допускает большинство окрасов, за исключением шоколадного, лилового и коричного. Наиболее распространены варианты табби, а также однотонные окрасы. Отдельной особенностью считаются полидактильные мейн-куны — кошки с увеличенным числом пальцев. Эта черта официально признаётся, но может ограничивать участие в некоторых выставках.

Темперамент и поведение

Несмотря на внушительные размеры, мейн-кун отличается спокойным и терпеливым характером. Он легко приспосабливается к жизни в семье, хорошо ладит с детьми и другими животными. Эти кошки ориентированы на человека, часто следуют за хозяином по дому и издают мягкие горловые звуки вместо громкого мяуканья. При этом они не навязчивы и умеют сохранять дистанцию, когда чувствуют, что внимание им больше не требуется.

Условия содержания и здоровье

Для мейн-куна важно пространство и возможность двигаться. В городской квартире ему необходимы устойчивые когтеточки и зоны для лазания. Крупное телосложение накладывает отпечаток и на здоровье: лишний вес может повышать нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Ветеринары отмечают, что лишний вес повышает риск артрита у кошек, и мейн-куны входят в группу повышенного внимания.

Помимо этого, порода имеет предрасположенность к ряду наследственных заболеваний, поэтому при выборе котёнка важно обращать внимание на репутацию заводчика и результаты генетических тестов.

Питание и уход

Рацион мейн-куна должен быть богат животным белком и учитывать длительный период роста, который может продолжаться до четырёх лет. Ограничивать питание без рекомендаций ветеринара не стоит. Важно также следить за водным балансом и сочетать сухой корм с влажным, чтобы поддерживать здоровье почек и мочевыделительной системы.

Мейн-кун — это гармоничное сочетание силы, спокойствия и дружелюбия. Его популярность объясняется не только эффектной внешностью, но и способностью быть надёжным и ненавязчивым компаньоном. При грамотном уходе и внимательном отношении этот "кроткий гигант" на долгие годы становится полноценным членом семьи.

Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Апгрейд убийцы: незаметная смена зубов делает белую акулу опаснее с каждым годом 30.01.2026 в 9:49

Учёные выяснили, что зубы больших белых акул меняются с возрастом и отражают переход от рыбы к охоте на млекопитающих, раскрывая скрытые этапы их жизни.

Читать полностью » Когти собаки выдают проблему раньше боли: один звук при ходьбе — тревожный сигнал 29.01.2026 в 23:51

Когти собаки часто выдают проблемы: изменения походки, цвет, запах или скол. Узнайте, когда нужен ветврач или грумер и как уход за питомцем спасёт лапу. Не откладывайте осмотр.

Читать полностью » Кошка перестала мочиться — счёт может идти на часы: главный признак, который нельзя пропустить 29.01.2026 в 19:29

Если питомец внезапно перестал мочиться — это угроза жизни. Узнайте главные урологические признаки у кошек и собак, причины и неотложные действия.

Читать полностью » Прогулка — не туалет, а психотерапия: без запахов и движения собака начинает сходить с ума 29.01.2026 в 13:47

Редкий выгул разрушает поведение и здоровье собаки: от ожирения и проблем с суставами до тревоги и депрессии — что говорят кинологи и ветеринары.

Читать полностью » Учёные изучили возможность развития речи у собак — Biologia Futura 29.01.2026 в 12:22
Тысячи лет рядом с человеком — и ни слова вслух: эволюция собак пошла неожиданным путём

Учёные разбираются, могут ли собаки научиться говорить и почему эта идея связана не только с биологией, но и с этикой и эволюцией языка.

Читать полностью » Мурлыканье кошек оказалось более индивидуальным чем мяуканье — Scientific Reports 29.01.2026 в 10:17
Мяуканье — всего лишь спектакль: настоящий голос кошки звучит тише и выдаёт её с головой

Учёные выяснили, какой кошачий звук лучше всего отражает индивидуальность животного и как одомашнивание изменило привычную нам вокализацию кошек.

Читать полностью » Рыбы приспособились к жизни в загрязнённых реках – экологи 28.01.2026 в 20:51
Эволюция без романтики и прогресса: природа выбирает тех, кто ломает привычные схемы

Эволюция продолжается сегодня: бактерии, животные, растения и люди адаптируются к среде. Учёные фиксируют изменения, которые уже влияют на медицину и природу.

Читать полностью » Кошка проигнорировала дорогую лежанку и выбрала коробку — причина оказалась неожиданной 28.01.2026 в 19:38

Кошка выбирает простую коробку вместо лежанки: закрытое пространство даёт безопасность, тепло и игру — как коробки снижают стресс, улучшают терморегуляцию и сосуществование.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Места в ванной мало, а вещей много — вертикальное хранение спасает даже крошечный санузел
Авто и мото
Yaris Cross вырвался в лидеры — компактный кроссовер потеснил фаворитов и меняет рынок
Спорт и фитнес
Минус 5 кг без изнурения: лишний вес уходит из-за привычки, которую все считают бесполезной
Садоводство
Смородину в январе режу без жалости — летом куст усыпан ягодами: главное знать, что убрать
Красота и здоровье
Консервированная фасоль спасает ужин — 1 минута, и блюдо становится сытнее и полезнее: лайфхак на каждый день
Наука
Океан спрятал "вершину" в 3109 метров: новая подводная гора затмила рекорды суши
Недвижимость
Запах пота въелся намертво — а стирка запрещена: 4 способа спасти верхнюю одежду за полчаса
Наука
В крови беременной не нашли обязательного маркера: тайна 1972 года раскрылась только сейчас
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet