Выглядит как дикая рысь, ведёт себя как лучший друг: мейн-кун сломал семейные страхи

Мейн-кун притягивает взгляды с первого момента — это одна из самых крупных и выразительных домашних кошек в мире. Его внушительная внешность неожиданно сочетается с мягким нравом и редким спокойствием. За суровым обликом скрывается уравновешенный и ориентированный на человека компаньон. Об этом сообщает Le Mag du Chat.

Происхождение и становление породы

История мейн-куна полна легенд и предположений. Самая известная из них связывает происхождение породы с енотом из-за характерного хвоста, хотя с научной точки зрения это невозможно. Более реалистичной считается версия о длинношерстных кошках, завезённых британскими колонистами в Северную Америку в XVII веке. В суровом климате штата Мэн животные постепенно адаптировались, приобретя плотную шерсть и крепкое телосложение. В XX веке селекционеры закрепили эти черты, что и сформировало современный облик породы.

Внешность и физические особенности

Мейн-кун — кошка вытянутого формата с массивным костяком и хорошо развитой мускулатурой. Его корпус гармоничен, грудь широкая, а движения плавные и уверенные. Шерсть относится к средней длине: она короче на плечах и бёдрах, но образует эффектный воротник и пушистый хвост. Именно поэтому породе требуется регулярный уход за шерстью, о чём подробно говорят грумеры в материале о том, почему порода мейн-кун требует регулярного вычесывания шерсти.

Голова отличается квадратной мордой и крупными ушами, часто украшенными кисточками, которые придают кошке "дикий" облик. При этом чрезмерное увеличение размеров считается нежелательным: важнее выносливость и сбалансированность, а не эффектный масштаб.

Окрасы и характерные черты

Стандарт допускает большинство окрасов, за исключением шоколадного, лилового и коричного. Наиболее распространены варианты табби, а также однотонные окрасы. Отдельной особенностью считаются полидактильные мейн-куны — кошки с увеличенным числом пальцев. Эта черта официально признаётся, но может ограничивать участие в некоторых выставках.

Темперамент и поведение

Несмотря на внушительные размеры, мейн-кун отличается спокойным и терпеливым характером. Он легко приспосабливается к жизни в семье, хорошо ладит с детьми и другими животными. Эти кошки ориентированы на человека, часто следуют за хозяином по дому и издают мягкие горловые звуки вместо громкого мяуканья. При этом они не навязчивы и умеют сохранять дистанцию, когда чувствуют, что внимание им больше не требуется.

Условия содержания и здоровье

Для мейн-куна важно пространство и возможность двигаться. В городской квартире ему необходимы устойчивые когтеточки и зоны для лазания. Крупное телосложение накладывает отпечаток и на здоровье: лишний вес может повышать нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Ветеринары отмечают, что лишний вес повышает риск артрита у кошек, и мейн-куны входят в группу повышенного внимания.

Помимо этого, порода имеет предрасположенность к ряду наследственных заболеваний, поэтому при выборе котёнка важно обращать внимание на репутацию заводчика и результаты генетических тестов.

Питание и уход

Рацион мейн-куна должен быть богат животным белком и учитывать длительный период роста, который может продолжаться до четырёх лет. Ограничивать питание без рекомендаций ветеринара не стоит. Важно также следить за водным балансом и сочетать сухой корм с влажным, чтобы поддерживать здоровье почек и мочевыделительной системы.

Мейн-кун — это гармоничное сочетание силы, спокойствия и дружелюбия. Его популярность объясняется не только эффектной внешностью, но и способностью быть надёжным и ненавязчивым компаньоном. При грамотном уходе и внимательном отношении этот "кроткий гигант" на долгие годы становится полноценным членом семьи.