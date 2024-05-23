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Обыски у Шамарина - возможные
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:29

Обыски у Шамарина - возможные "чистки" генералитета

Политолог Марков связал с чистками генералитета обыски у Шамарина

Мир

Посол РФ в Японии вручил верительные грамоты императору

Посол РФ в Японии вручил верительные грамоты императору

Посланник Российской Федерации в Японии Николай Ноздрёв передал аккредитивы императору Японии Нарухито, пересказали информацию представители РИА Новости, работающие в посольстве Японии.

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У берегов Индонезии задержано судно под флагом РФ

У берегов Индонезии задержано судно под флагом РФ

У Берегов Индонезии было задержано рыболовецкое судно. Оно шло под российским флагом.

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Общество

В РФ стартовал основной период сдачи ЕГЭ-2024

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Мошенники покупают использованные SIM-карты и через них воруют персональные данные пользователей

Мошенники покупают использованные SIM-карты и через них воруют персональные данные пользователей

Мошенники получают персональные данные людей в "Госуслугах" и банковских приложениях через использованные SIM-карты. Об этом сообщает "Известия".

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