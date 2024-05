Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опубликовал в соцсетях информацию о том, что провел переговоры с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас по вопросу обстановки на границе с Россией и выразил поддержку альянса.



Генсек отметил, что в ходе беседы с премьер-министром Калласом НАТО проявила единство с партнером Эстонией в борьбе против любых угроз для ее независимости.



Ранее органы правопорядка и пограничного контроля при Министерстве внутренних дел Эстонии объявили, что представители пограничной службы России якобы сняли маяки на реке Нарва, используемые для обозначения морских путей.

Согласно заявлению ведомства, расположение морских маяков на реке Нарва может изменяться ежегодно весной, и в текущем году Россия не согласилась с предлагаемыми местами установки приблизительно половины из 250 предусмотренных маяков.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)