Глава НАТО Йенс Столтенберг избежал прямого ответа на вопросы журналистов о возможности разрешить Украине применять западные истребители F-16 для атак на территорию России, однако подчеркнул, что Киев имеет право самообороны, включая нанесение ударов по военным объектам в РФ.
Перед началом совещания министров обороны стран-членов альянса в столице Бельгии журналисты спросили главу НАТО, разрешат ли государства, поставляющие Украине F-16, использовать их для атак на территорию России.
В ответ Йенс Столтенберг отметил, что НАТО активно совместно с Украиной тренирует летчиков и персонал для обслуживания истребителей. Они стараются завершить эту подготовку как можно скорее.
Между тем каждая страна-участница НАТО имеет свои собственные ограничения на применение своего вооружения.
Столтенберг заявил, что приветствует тот факт, что страны альянса уменьшили или устранили ограничения по отношению к атакам на военные объекты на территории России
Он так же заявил, что не будет углубляться в различные аспекты и детали, скажу лишь, что Украина имеет право на самооборону, а НАТО имеет право оказывать ей поддержку
Генсек НАТО в очередной раз подчеркнул, что действия альянса не подразумевают участие в военном противостоянии.
Фото: www. president.gov.ua/The Presidential Administration of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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