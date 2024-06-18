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Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал имя своего преемника
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  • Александров Александр Владимирович
  • Опубликована вчера в 23:00

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал имя своего преемника

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о скором назначении преемника на свой пост. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, трансляцию которой вел Госдепартамент.

Столтенберг выразил уверенность в том, что кандидатура премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который обладает богатым опытом работы на этом посту, станет отличным выбором. Он подчеркнул, что считает Рютте своим близким другом и коллегой.

Для назначения нового генсека НАТО требуется единогласное согласие всех 32 стран-членов. Кандидатура Рютте долгое время блокировалась Румынией, Венгрией и Турцией. Однако в конце апреля Турция сняла свои возражения.

В июне Венгрия также поддержала кандидатуру Рютте. По данным Financial Times, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился на компромисс после того, как Рютте пообещал Будапешту право не участвовать в предоставлении военной помощи Украине в рамках НАТО.

Позднее голландский телеканал NOS сообщил, что президент Румынии Клаус Йоханнис, который также претендовал на пост генсека, скоро снимет свои возражения по назначению Рютте.

Фото: From Wikimedia Commons/ Johannes Jansson (Creative Commons Attribution 2.5 Denmark license)

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