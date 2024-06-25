Офис главного прокурора Украины выдвинул обвинения к украинскому парламентарию Николаю Тищенко по поводу незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего, как информирует государственное агентство расследований страны в канале Telegram.
Согласно информации государственного агентства, генеральный прокурор Украины объявил о подозрении нарушающему закон действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко по случаю незаконной лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре (Днепропетровске). Это указано в сообщении, опубликованном в канале Telegram государственного агентства.
Согласно данным следствия, 20 июня группа лиц по предписанию Тищенко противозаконно лишила свободы пострадавшего — бывшего военнослужащего ВСУ.
По информации правоохранителей, установлено, что данная группа нанесла пострадавшему физические повреждения с применением физической силы и специальных средств.
Для депутата предъявлена статья уголовного кодекса Украины "незаконное лишение свободы или похищение человека". По санкции этой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Согласно информации офиса главного прокурора, утверждено ходатайство об избрании депутату меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
По сведениям украинского издания Zaxid. net, идет речь о бывшем военнослужащем Дмитрии Павлове.
Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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