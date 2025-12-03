Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 14:16

Геномные технологии добрались до Крыма — и фермы начали работать по схеме, которая меняет всё

Регионы получат финансирование на геномную селекцию — пресс-служба правительства

Развитие геномных технологий в животноводстве получает серьёзную государственную поддержку, и масштабы этой программы становятся заметны сразу в нескольких регионах страны. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пресс-службу правительства России. До конца года десятки субъектов Федерации, включая Республику Крым, получат финансирование на продвижение высокотехнологичной селекции.

Как распределяются выделенные средства

Кабмин направит 264,5 миллиона рублей регионам для компенсации части затрат на реализацию профильных проектов в племенном животноводстве. В список получателей вошли Республика Крым, Татарстан, Пермский край, а также Воронежская, Липецкая, Ярославская и другие области. Средства предназначены для поддержки мероприятий, требующих научной и технологической базы, что делает участие государства ключевым фактором устойчивого развития отрасли.

Региональные программы предполагают внедрение современных методов работы с племенным поголовьем. Речь идёт прежде всего о крупных сельскохозяйственных хозяйствах, где для повышения продуктивности и качества стада важна точная генетическая информация. Компенсация затрат позволяет хозяйствам активнее внедрять эти технологии, снижая финансовые барьеры.

Зачем отрасли геномная селекция

Геномная селекция опирается на молекулярно-генетическую экспертизу молодняка крупного рогатого скота. Эта процедура даёт возможность установить происхождение животных с высокой степенью точности, исключить скрытые генетические заболевания и оценить племенной потенциал каждого животного ещё на ранних этапах.

Технология помогает формировать более продуктивное поголовье и улучшать характеристики стада не за счёт увеличения объёмов содержания, а через повышение качества. Такой подход снижает риски для производителей, позволяет точнее планировать развитие хозяйств и делает отрасль более конкурентоспособной. В итоге геномная экспертиза становится не просто инструментом контроля, а основой долгосрочного стратегического планирования в животноводстве.

В Севастополе приостановили движение морского транспорта 01.12.2025 в 20:32
Паромы замолчали: в Севастополе приостановили морские рейсы, причины скрыты

В Севастополе внезапно остановили движение морского транспорта: рейд закрыт, а пассажиров переводят на компенсационные маршруты наземного транспорта.

Читать полностью » Курьеры вывезли у пенсионерок более 2,5 млн рублей — криминалисты 01.12.2025 в 13:53
В Крыму началась охота на курьеров-невидимок: как они успели вынести миллионы, оставаясь в тени

В Крыму задержали молодых курьеров, которые по указанию мошенников забирали деньги у пенсионерок, уверенных, что помогают родственникам после мнимого ДТП.

Читать полностью » Крым отменяет массовые новогодние мероприятия — глава Крыма Аксёнов 01.12.2025 в 11:59
Новый год в Крыму пройдет иначе: массовых мероприятий не будет, но туристов ждёт сюрприз

Крым отказывается от массовых новогодних событий, но готовит сотни камерных программ, гастрономические квесты и широкий выбор отдыха для зимних гостей.

Читать полностью » Новогодние бронирования лидируют в Ялте и Евпатории — глава Крыма Аксёнов 01.12.2025 в 11:49
Крым установил неожиданный рекорд: турпоток вырос так, что цифры удивили даже местные власти

Турпоток в Крым продолжает расти — регион фиксирует миллионы гостей и усиливает позиции как круглогодичное направление отдыха.

Читать полностью » В Сочи мать объявила ложный сбор на похороны своего здорового ребенка 30.11.2025 в 22:08
История, от которой стынет кровь: мать объявила сына мёртвым, чтобы собрать пожертвования

В Сочи женщина выдумала тяжелую болезнь и «смерть» сына, собирая деньги на лечение и похороны, но проверка показала — ребенок жив и здоров.

Читать полностью » Жительнице Волгоградской области грозит до двух лет за продажу коровы и обман 30.11.2025 в 21:45
Продала корову, придумала кражу — и попала в ловушку: история, в которую трудно поверить

Волгоградская история о «краже» коровы обернулась уголовным делом: попытка скрыть продажу имущества, купленного по соцконтракту, привела женщину в суд.

Читать полностью » Российский зрительный нейроимплант испытали на приматах в Сочи 30.11.2025 в 21:37
Россияне включили зрение напрямую в мозг: нейроимплант из Сочи заставил обезьян видеть в полной темноте

Российские учёные впервые испытали зрительный нейроимплант, позволяющий видеть без участия глаз. Обезьяны уже распознают изображения в полной темноте.

Читать полностью » В Анапе открывают новогодний парк с 22-метровой ёлкой — корреспонденты 30.11.2025 в 13:56
Отпраздновали Новый год у моря — и теперь понимаем, почему многие выбирают юг

Южные курорты готовят разные сценарии зимних праздников — от шумных шоу до тихих прогулок у моря, создавая особую атмосферу Нового года.

Читать полностью »

Повторное использование пилочек повышает риск передачи грибка — дерматолог Егорова
Лёд равномерно увлажняет почву и предотвращает перелив — специалисты по уходу за растениями
На турпортале Крыма появилась опция "Гостевые дома"
Стоимость электрокаров с пробегом опустилась до 3 млн рублей — аналитики Авито Авто
В Курганской области с 1 марта 2026 года алкоголь будут строго продавать с 10 до 20 часов
За несвоевременную регистрацию авто установлены штрафы до 2000 рублей — юристы
В Крыму увеличили число лесных патрулей перед праздниками — министр Шевцова
В Карелии пенсионерка из Петрозаводска отправила мошеннику 250 тысяч с сайта знакомств
