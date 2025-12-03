Геномные технологии добрались до Крыма — и фермы начали работать по схеме, которая меняет всё

Развитие геномных технологий в животноводстве получает серьёзную государственную поддержку, и масштабы этой программы становятся заметны сразу в нескольких регионах страны. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пресс-службу правительства России. До конца года десятки субъектов Федерации, включая Республику Крым, получат финансирование на продвижение высокотехнологичной селекции.

Как распределяются выделенные средства

Кабмин направит 264,5 миллиона рублей регионам для компенсации части затрат на реализацию профильных проектов в племенном животноводстве. В список получателей вошли Республика Крым, Татарстан, Пермский край, а также Воронежская, Липецкая, Ярославская и другие области. Средства предназначены для поддержки мероприятий, требующих научной и технологической базы, что делает участие государства ключевым фактором устойчивого развития отрасли.

Региональные программы предполагают внедрение современных методов работы с племенным поголовьем. Речь идёт прежде всего о крупных сельскохозяйственных хозяйствах, где для повышения продуктивности и качества стада важна точная генетическая информация. Компенсация затрат позволяет хозяйствам активнее внедрять эти технологии, снижая финансовые барьеры.

Зачем отрасли геномная селекция

Геномная селекция опирается на молекулярно-генетическую экспертизу молодняка крупного рогатого скота. Эта процедура даёт возможность установить происхождение животных с высокой степенью точности, исключить скрытые генетические заболевания и оценить племенной потенциал каждого животного ещё на ранних этапах.

Технология помогает формировать более продуктивное поголовье и улучшать характеристики стада не за счёт увеличения объёмов содержания, а через повышение качества. Такой подход снижает риски для производителей, позволяет точнее планировать развитие хозяйств и делает отрасль более конкурентоспособной. В итоге геномная экспертиза становится не просто инструментом контроля, а основой долгосрочного стратегического планирования в животноводстве.