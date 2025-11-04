Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© https://commons.wikimedia.org by Christoph Bock, Max Planck Institute for Informatics is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 8:11

Генетический мусор оказался золотом: учёные нашли способ заставить «спящие» гены уничтожать рак

Учёные нашли уязвимость раковых клеток связанную с активностью транспозонов — Майкл Хейворд

Международная команда исследователей под руководством учёных из Королевского колледжа Лондона сделала открытие, которое может изменить подход к лечению устойчивых форм рака крови. Они выяснили, что участки генома, долгое время считавшиеся "генетическим мусором", способны играть ключевую роль в борьбе со злокачественными клетками.

"Мы обнаружили, что активность так называемой "мусорной” ДНК может быть использована против самого рака — как слабое место опухоли", — рассказала молекулярный биолог доктор Сара Кэмпбелл, участница проекта.

Что такое "мусорная" ДНК

Более половины человеческого генома составляют фрагменты, которые не кодируют белки. Долгое время они считались бесполезными. Среди них выделяются транспозоны - мобильные элементы, которые способны "перемещаться" внутри ДНК, вырезаясь из одного участка и вставляясь в другой. Эти фрагменты нередко называют "прыгающими генами".

Как ДНК помогает бороться с раком

Исследование сосредоточено на двух типах заболеваний крови: миелодиспластическом синдроме и хроническом лимфоцитарном лейкозе. У этих форм рака часто обнаруживаются мутации в генах ASXL1 и EXH2, нарушающие работу систем, контролирующих деление клеток.

Учёные установили, что повреждения в этих генах "пробуждают" транспозоны — участки "мусорной" ДНК, которые начинают бесконтрольно копироваться и вставляться в разные места генома. В результате внутри злокачественных клеток возникает генетический хаос, который вызывает стресс и нарушает их работу.

Чтобы выжить в таких условиях, раковые клетки начинают активно использовать систему ремонта ДНК, основанную на белках PARP.

"Раковые клетки буквально становятся зависимыми от белков PARP, которые исправляют повреждения, вызванные активностью транспозонов", — пояснил онкогенетик доктор Майкл Хейворд, соавтор исследования.

Сравнение: классические и новые подходы к лечению

Метод Принцип действия Основные недостатки Преимущества
Классическая химиотерапия Уничтожение быстро делящихся клеток Затрагивает и здоровые ткани Эффективна при агрессивных опухолях
Таргетная терапия Воздействие на конкретные молекулярные мишени Требует точной диагностики Минимум побочных эффектов
Ингибиторы PARP + активация транспозонов Использование внутренней "уязвимости" раковых клеток Пока не подтверждена в клинических испытаниях Может действовать избирательно на клетки с мутациями ASXL1 и EXH2

Советы шаг за шагом: как учёные проводили исследование

  1. Создание моделей рака у мышей. Были введены мутации, характерные для человеческих опухолей.

  2. Наблюдение за активностью ДНК. Учёные отметили рост активности транспозонов после отключения генов ASXL1 и EXH2.

  3. Применение ингибиторов PARP. Лекарства блокировали способность клеток устранять повреждения ДНК.

  4. Анализ результата. Раковые клетки погибали, а здоровые клетки крови оставались практически невредимыми.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  1. Ошибка: считать "мусорную" ДНК бесполезной.
    Последствие: недооценка её роли в регуляции генома.
    Альтернатива: изучать транспозоны как потенциальные мишени для терапии.

  2. Ошибка: применять ингибиторы PARP без учёта мутаций.
    Последствие: неэффективность лечения.
    Альтернатива: проводить генетический анализ опухоли перед назначением терапии.

  3. Ошибка: рассматривать транспозоны только как источник мутаций.
    Последствие: пропуск возможных терапевтических эффектов.
    Альтернатива: изучать их активность в контексте противоопухолевого ответа.

А что если…

А что если активировать "мусорную" ДНК специально, чтобы запустить процесс самоуничтожения раковых клеток? Учёные уже обсуждают возможность создания препаратов, стимулирующих транспозонную активность, которая в сочетании с ингибиторами PARP может стать новой стратегией лечения не только рака крови, но и опухолей других органов.

Плюсы и минусы подхода

Плюсы Минусы
Высокая избирательность воздействия Пока только лабораторные данные
Минимальное повреждение здоровых клеток Неизвестны долгосрочные эффекты
Возможность применения при лекарственной устойчивости Требует сложного генетического тестирования
Совместимость с существующими препаратами Не подходит всем типам опухолей

FAQ

Что такое ингибиторы PARP?
Это препараты, блокирующие ферменты, отвечающие за восстановление повреждённой ДНК. Без них раковые клетки с нарушениями генома погибают.

Используются ли такие лекарства уже сейчас?
Да. Ингибиторы PARP применяются при раке яичников, груди и простаты, но теперь их эффективность проверяют и при раке крови.

Опасна ли активация транспозонов для здоровых клеток?
Пока эксперименты показывают, что она почти не влияет на нормальные клетки, поскольку их системы контроля генома работают стабильно.

Мифы и правда

  1. Миф: "мусорная" ДНК бесполезна.
    Правда: она регулирует работу генов и может влиять на развитие заболеваний.

  2. Миф: транспозоны всегда вредны.
    Правда: при правильном контроле их активность можно использовать для лечения.

  3. Миф: ингибиторы PARP — новый тип препаратов.
    Правда: они уже применяются в клинике, но теперь находят новые способы их использования.

Исторический контекст

Термин "транспозоны" ввела американский генетик Барбара МакКлинток в 1948 году, открыв, что гены могут "перемещаться" по хромосомам. За это открытие она получила Нобелевскую премию в 1983 году. Сегодня её идея обрела второе дыхание: то, что считалось хаосом, оказалось инструментом точного вмешательства в геном опухоли.

Три интересных факта

  1. Около 45 % человеческого генома состоит из транспозонов.

  2. При активации "мусорной" ДНК организм усиливает выработку интерферона — белка, участвующего в защите от рака.

  3. Некоторые транспозоны играют роль "эволюционных переключателей", помогая организмам адаптироваться к новым условиям.

