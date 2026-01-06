Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 21:02

Два человека против планеты: генетическая ловушка, из которой человечеству не выбраться

Два человека не смогут восстановить человечество из-за генетики — SciencePost

Сценарий, в котором человечество оказывается на грани исчезновения, давно будоражит воображение. Фильмы и книги снова и снова возвращаются к вопросу: что будет, если почти все погибнут? Но куда интереснее другой, более тихий и тревожный эксперимент — а если на планете останутся всего двое. Об этом рассуждают генетики, и их выводы звучат куда жестче, чем любая фантастика. Об этом сообщает Sciencepost.

Почему биология не на стороне человека

В живой природе резкое сокращение численности вида — не редкость. Биологи называют такие эпизоды генетическим "узким горлышком", когда популяция проходит через критически малое количество особей. Некоторые организмы справляются с этим легко. Например, одуванчик способен за короткое время произвести тысячи семян, практически идентичных по генетике, и быстро восстановить численность.

Человек устроен иначе. Для рождения одного ребенка требуется почти девять месяцев и участие двух генетически разных родителей. Такая стратегия работает в стабильном мире, но становится слабым местом при глобальных катастрофах. Низкая скорость размножения и высокая зависимость от разнообразия генов резко ограничивают шансы на восстановление вида, что подтверждают и современные исследования о том, как наследственные факторы влияли на эволюцию человека и животных, включая генетический анализ древних волков.

Эффект основателя и наследственные риски

Ключевую роль здесь играет так называемый эффект основателя. Он возникает, когда новая популяция формируется из крайне ограниченного числа людей. В этом случае даже редкие генетические особенности "основателей" быстро становятся массовыми. То, что в обычных условиях почти незаметно, начинает доминировать.

Подобные примеры уже известны. У амишей в Пенсильвании, чьи предки происходят из небольшой группы переселенцев, некоторые наследственные особенности встречаются заметно чаще, чем в среднем по миру. На острове Пингелап в Тихом океане дальтонизм диагностируют у нескольких процентов жителей — показатель, несоизмеримый с глобальной статистикой. И это при том, что речь идет не о двух людях, а о десятках и сотнях.

Если же представить ситуацию с единственной парой, любой генетический дефект — от целиакии до предрасположенности к тяжелым заболеваниям — может стать нормой для всех последующих поколений. Современные данные о том, насколько глубоко древние гены продолжают влиять на людей, лишь усиливают эти опасения.

Неизбежность инбридинга

Отдельная проблема — отсутствие выбора партнеров. Генетики подчеркивают: табу на инцест имеет не только социальные, но и биологические причины. Каждое зачатие сопровождается риском мутаций, а при близком родстве этот риск многократно возрастает.

"Это генетическая лотерея с крайне низкими шансами на успех", — отмечает эпидемиолог Калифорнийского университета Джефф Уолл.

В мире, где все потомки происходят от одной пары, дети неизбежно будут рождаться в результате близкородственных связей. Уже в первом или втором поколении могут проявиться врожденные пороки сердца, сбои иммунной системы или серьезные неврологические нарушения. Генетики все чаще находят подтверждения тому, что даже давнее наследие — например, вклад неандертальской ДНК — способен заметно влиять на здоровье и поведение современных людей.

Почему надежда почти иллюзорна

Большинство ученых сходятся во мнении: даже при редком стечении благоприятных обстоятельств человечество в таком формате не продержалось бы дольше пары поколений. Ограниченный генофонд, экологические угрозы и отсутствие инфраструктуры создают замкнутый круг, из которого нет выхода. Даже удача не способна компенсировать фундаментальные законы биологии.

Этот вывод звучит мрачно, но в нем есть и другой смысл. Он наглядно показывает, насколько важны генетическое разнообразие и численность для выживания вида. Современное человечество уязвимо, но именно его многообразие остается главным ресурсом, который нельзя потерять без последствий.

