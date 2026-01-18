Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Genesis GV60 Magma
© commons.wikimedia.org by Calreyn88 is licensed under CC BY-SA 4.0
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 15:33

Genesis возвращает бензин и гибриды в линейку — и это выглядит как разворот всего премиум-рынка

Ещё недавно казалось, что премиальные бренды будут соревноваться только в батареях и запасе хода. Но рынок быстро остудил этот азарт: покупатели всё чаще выбирают компромиссные решения, а производители пересматривают обещания "только электрика". На этом фоне даже люксовые марки начинают возвращать в планы бензин и гибриды. Об этом сообщает Focus со ссылкой на Auto Motor & Sport.

Почему автопроизводители не спешат прощаться с ДВС

В Евросоюзе продолжают обсуждать курс на фактический запрет продаж большинства новых автомобилей с бензиновыми, дизельными и гибридными приводами с 2035 года. При этом в отрасли растёт ощущение, что переход окажется более сложным и неоднородным: компании не хотят зависеть от одного сценария и предпочитают держать "вторую линию" — гибриды и классические моторы — дольше, чем рассчитывают регуляторы.

Дополнительный фактор — глобальная картина. За пределами ЕС единых запретов на двигатели внутреннего сгорания нет, и на крупных рынках решения принимаются иначе. В результате многие концерны продолжают работу над новыми ДВС, чаще всего в связке с гибридными системами, чтобы совместить привычную тягу и более экономичный режим в городе.

Что меняется у Genesis

К этому тренду присоединился Genesis — премиальный бренд в составе Hyundai Motor Group. Теперь марка отходит от курса, где в линейке остаются только полностью электрические модели, и готовит возвращение "неэлектрических" вариантов.

"Бренд, который сейчас предлагает только полностью электрические модели, возвращается к двигателям внутреннего сгорания. Genesis больше не ограничивается "полностью электрическими приводами, у нас снова будут неэлектрические приводы в портфеле Genesis"", — объявил директор по развитию группы Hyundai Манфред Харрер в интервью "Auto Motor & Sport".

По словам Харрера, работа идёт сразу по двум направлениям: следующая волна вариантов Magma рассматривается и как гибрид, и как версия с двигателем внутреннего сгорания. Логика проста: так бренд может точнее попасть в ожидания клиентов, которые не готовы полностью переходить на батарею, но хотят электрификацию в удобном формате.

Гибриды, шесть цилиндров и судьба дизеля

Отдельно подчёркивается ставка на гибридные решения: Genesis исходит из того, что спрос на них сейчас воспринимается более устойчивым, чем на "чистые" электромобили. В материалах также упоминается запуск шестицилиндрового двигателя с гибридным модулем — то есть речь не о шаге назад, а о попытке совместить статус, динамику и снижение расхода в повседневных режимах.

С дизелем подход будет разным по регионам. В группе Hyundai допускают, что у дизельных моторов ещё остаются ниши в мире, особенно для четырёхцилиндровых версий. Но для стратегических рынков вроде Европы от дизеля намерены отходить из-за ужесточения норм по выбросам и концентрироваться на электрификации и гибридизации бензиновых двигателей. В то же время на других рынках дизельные модели могут сохраниться.

Фактически Genesis выбирает не один "идеальный" путь, а гибкую стратегию: оставаться современным брендом электрификации, но при этом не закрывать двери для технологий, которые покупатели всё ещё считают удобными и понятными.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

