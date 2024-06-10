Американские молекулярные биологи из Института Брода разработали инновационную систему для терапевтической вставки генов в ДНК человека, позволяющую эффективно и безопасно интегрировать длинные участки ДНК, включая полные копии генов. Эта система, построенная на методиках twinPE и eeBxb1, показала высокий уровень эффективности, достигая успешной интеграции новых генов в каждую третью клетку.
Это открывает возможности для лечения широкого спектра генетических болезней, таких как синдром Бругада, миотония Томсена и мышечная атрофия Дюшенна. Созданная система представляет собой значительный шаг вперед в разработке методов точечной интеграции генов, что может революционизировать подходы к лечению наследственных заболеваний.
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