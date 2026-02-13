Аптеки предлагают десятки копий одного препарата: как не переплатить и не проиграть в результате

На аптечных витринах всё чаще соседствуют препараты с разницей в цене в несколько раз, хотя их назначение и состав выглядят одинаково. При этом, как рассказала провизор и эксперт фармацевтического рынка России Ирина Булыгина, большинство представленных средств — это дженерики. Об этом сообщает издание MosTimes, ссылаясь на комментарий специалиста о том, когда замена дорогого лекарства более доступным аналогом может быть оправданной.

Цена не равна качеству

По словам эксперта, высокая стоимость препарата сама по себе не является показателем его эффективности. Негативное отношение к дженерикам, считает она, во многом сформировано из-за некорректной подачи информации и устойчивых стереотипов. В действительности механизм действия лекарств подтверждается исследованиями, а не ценником на упаковке.

"Стоимость лекарства абсолютно не подразумевает, что дорогое это хорошее, а дешевое плохое. Это совсем не так. Действие лекарств подтверждается клиническими испытаниями", — отметила Ирина.

Булыгина уточнила, что оригинальных препаратов на мировом рынке немного. Основной объём ассортимента в аптеках — это именно дженерики, включая продукцию зарубежных компаний. Такие средства воспроизводят активное вещество оригинала после истечения патентной защиты.

Биоэквивалентность и клинические испытания

Эксперт обратила внимание на различие между подтверждением биоэквивалентности и полноценными клиническими испытаниями. Российские производители, по её словам, часто ограничиваются исследованиями биоэквивалентности, что соответствует действующему законодательству. Это означает, что препарат демонстрирует сопоставимое всасывание и концентрацию действующего вещества в организме.

При этом терапевтическая эффективность подтверждается именно клиническими исследованиями. Булыгина пояснила, что такие испытания проводят не все компании, поскольку они требуют значительных затрат. Производители, которые подтверждают терапевтическую эквивалентность, закладывают эти расходы в стоимость, и цена препарата в итоге оказывается выше.

Пример с препаратами для снижения веса

В качестве иллюстрации специалист привела популярное инъекционное средство для снижения веса. После того как оригинальный препарат покинул российский рынок, отечественные компании представили собственные аналоги. Они провели клинические исследования и подтвердили эффективность новых версий.

По словам эксперта, такие лекарства могут стоить дешевле оригинала, но при этом сохранять заявленное действие. Этот пример, как следует из её комментария, показывает, что выбор аналога возможен при наличии подтверждённых данных об эффективности и соблюдении регуляторных требований.