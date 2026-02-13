Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Фармацевт рассматривает таблетки
Фармацевт рассматривает таблетки
© public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 17:53

Аптеки предлагают десятки копий одного препарата: как не переплатить и не проиграть в результате

На аптечных витринах всё чаще соседствуют препараты с разницей в цене в несколько раз, хотя их назначение и состав выглядят одинаково. При этом, как рассказала провизор и эксперт фармацевтического рынка России Ирина Булыгина, большинство представленных средств — это дженерики. Об этом сообщает издание MosTimes, ссылаясь на комментарий специалиста о том, когда замена дорогого лекарства более доступным аналогом может быть оправданной.

Цена не равна качеству

По словам эксперта, высокая стоимость препарата сама по себе не является показателем его эффективности. Негативное отношение к дженерикам, считает она, во многом сформировано из-за некорректной подачи информации и устойчивых стереотипов. В действительности механизм действия лекарств подтверждается исследованиями, а не ценником на упаковке.

"Стоимость лекарства абсолютно не подразумевает, что дорогое это хорошее, а дешевое плохое. Это совсем не так. Действие лекарств подтверждается клиническими испытаниями", — отметила Ирина.

Булыгина уточнила, что оригинальных препаратов на мировом рынке немного. Основной объём ассортимента в аптеках — это именно дженерики, включая продукцию зарубежных компаний. Такие средства воспроизводят активное вещество оригинала после истечения патентной защиты.

Биоэквивалентность и клинические испытания

Эксперт обратила внимание на различие между подтверждением биоэквивалентности и полноценными клиническими испытаниями. Российские производители, по её словам, часто ограничиваются исследованиями биоэквивалентности, что соответствует действующему законодательству. Это означает, что препарат демонстрирует сопоставимое всасывание и концентрацию действующего вещества в организме.

При этом терапевтическая эффективность подтверждается именно клиническими исследованиями. Булыгина пояснила, что такие испытания проводят не все компании, поскольку они требуют значительных затрат. Производители, которые подтверждают терапевтическую эквивалентность, закладывают эти расходы в стоимость, и цена препарата в итоге оказывается выше.

Пример с препаратами для снижения веса

В качестве иллюстрации специалист привела популярное инъекционное средство для снижения веса. После того как оригинальный препарат покинул российский рынок, отечественные компании представили собственные аналоги. Они провели клинические исследования и подтвердили эффективность новых версий.

По словам эксперта, такие лекарства могут стоить дешевле оригинала, но при этом сохранять заявленное действие. Этот пример, как следует из её комментария, показывает, что выбор аналога возможен при наличии подтверждённых данных об эффективности и соблюдении регуляторных требований.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сок из кислых ягод запускает перемены в крови: холестерин сдаёт позиции без жёстких диет сегодня в 10:57

Терпкий вишнёвый и черничный сок проверили на влияние на сердце и холестерин. Результаты 20-дневного исследования могут изменить взгляд на привычные напитки.

Читать полностью » Учёные связали сон, движение и питание — вместе они работают сильнее, чем по отдельности сегодня в 9:03

Небольшие изменения в сне и физической активности могут неожиданно изменить вашу жизнь к лучшему.

Читать полностью » Поздний голод перед сном оказался не врагом — правильный перекус помогает уснуть быстрее сегодня в 6:28

Ночной перекус не враг сна: правильная небольшая порция с белком, сложными углеводами и магнием может выровнять сахар и успокоить организм.

Читать полностью » Руки немеют, память подводит — многие списывают на усталость, а зря: последствия могут шокировать вчера в 19:55

Нарушения памяти и онемение часто считают стрессом, но за ними могут скрываться серьёзные сбои. Почему промедление опасно, объяснил невролог.

Читать полностью » Сладкий смузи крадёт энергию к полудню: этот баланс ингредиентов заставляет завтрак работать на вас вчера в 19:41

Нутрициолог объяснила, почему модный смузи-боул может вызывать голод уже через час и какие ингредиенты превращают его в полноценный завтрак.

Читать полностью » Наращивание волос разобрали по молекулам — 91% прядей скрывают опасные вещества: вода всё показала вчера в 18:39

Исследование показало, что в большинстве популярных наращиваемых волос обнаружены опасные химические вещества, включая потенциальные канцерогены.

Читать полностью » Три главных признака: как за минуту определить свой тип кожи вчера в 18:10

Косметолог Юлия Галлямова рассказала NewsInfo, как самостоятельно определить тип своей кожи.

Читать полностью » Кишечник болит, а анализы идеальны — врачи советуют начинать лечение с головы вчера в 18:09

Синдром раздражённого кишечника остаётся загадкой для многих, несмотря на «здравые» анализы. Как эмоции влияют на наш кишечник?

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Эмалированный чугун покрыли следы ожога — делаю простую пасту и возвращаю блеск без царапин
Наука
Левитирующий кристалл нарушил третий закон Ньютона: частицы перестали "отвечать" друг другу
Общество
Дети вырастают и уходят: как родителям пережить этот этап спокойно
Садоводство
Заморозки ушли — томаты высадили слишком рано: холодная почва губит корни
Садоводство
Огород с нуля превращается в урожайное поле: эти культуры растут почти без полива и лишних хлопот
Туризм
Турция держит корону, но Вьетнам стремительно сокращает разрыв: рейтинг летних направлений обновился
Еда
Шоколадное печенье с отпечатком в форме сердца покоряет с первого взгляда — готовится за 10 минут
Авто и мото
Дрифт на дороге превращает шоу в уголовное дело: эффектный манёвр может обернуться лишением свободы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet