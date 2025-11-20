Молодежь vs опыт: почему зумеры увольняются чаще и не хотят работать в офисе

Проблема кадрового дефицита в России усугубляется особенностями отношения поколения Z (зумеров) к работе. Как утверждает Наталья Голованова, глава исследовательского центра SuperJob, именно молодое поколение в возрасте до 35 лет вносит значительный вклад в ситуацию на рынке труда, проявляя отличия в мотивации и подходах к выбору работодателя.

Отличия в мотивации зумеров и более старших поколений

По словам Головановой, молодежь более ориентирована на карьерный рост, в отличие от соискателей старше 45 лет, которые чаще ищут стабильность и комфорт. Зумеры, как отмечает эксперт, имеют свои особенности в мотивации, которые не всегда совпадают с традиционными ожиданиями работодателей.

Раздражающие моменты в работе с зумерами

В то же время, на рынке труда все чаще встречаются нарекания со стороны работодателей, работающих с молодыми сотрудниками. Например, 21% кадровиков обеспокоены безответственностью и разгильдяйством молодежи, а 14% отмечают легкость, с которой зумеры увольняются с работы. 13% жалуются на их необязательность и недисциплинированность. Также среди основных раздражающих факторов называют нежелание работать и завышенные ожидания по зарплатам.

Однако, по мнению Головановой, многие из этих характеристик, которые сейчас приписывают зумерам, 12 лет назад касались миллениалов (поколение Y). Это говорит о том, что дело не в особенностях поколения, а в типичном конфликте поколений.

Интерес к удаленной и очной работе

После нескольких лет популярности удаленной работы, связанной с пандемией COVID-19, россияне стали проявлять больше интереса к очной работе. Однако зумеры хотят работать в офисе в два раза реже, чем их более опытные коллеги. Только 12,1% работников поколения Z готовы работать в офисе, в то время как для представителей поколения X (44-60 лет) и миллениалов (29-43 года) этот показатель составляет 25,3% и 23,2% соответственно.