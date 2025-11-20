Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Токсичные коллеги
Токсичные коллеги
© freepik is licensed under public domain
Главная / Общество
Андрей Власов Опубликована сегодня в 0:26

Молодежь vs опыт: почему зумеры увольняются чаще и не хотят работать в офисе

Зумеры в России отличаются мотивацией и подходами к выбору работодателя — SuperJob

Проблема кадрового дефицита в России усугубляется особенностями отношения поколения Z (зумеров) к работе. Как утверждает Наталья Голованова, глава исследовательского центра SuperJob, именно молодое поколение в возрасте до 35 лет вносит значительный вклад в ситуацию на рынке труда, проявляя отличия в мотивации и подходах к выбору работодателя.

Отличия в мотивации зумеров и более старших поколений

По словам Головановой, молодежь более ориентирована на карьерный рост, в отличие от соискателей старше 45 лет, которые чаще ищут стабильность и комфорт. Зумеры, как отмечает эксперт, имеют свои особенности в мотивации, которые не всегда совпадают с традиционными ожиданиями работодателей.

Раздражающие моменты в работе с зумерами

В то же время, на рынке труда все чаще встречаются нарекания со стороны работодателей, работающих с молодыми сотрудниками. Например, 21% кадровиков обеспокоены безответственностью и разгильдяйством молодежи, а 14% отмечают легкость, с которой зумеры увольняются с работы. 13% жалуются на их необязательность и недисциплинированность. Также среди основных раздражающих факторов называют нежелание работать и завышенные ожидания по зарплатам.

Однако, по мнению Головановой, многие из этих характеристик, которые сейчас приписывают зумерам, 12 лет назад касались миллениалов (поколение Y). Это говорит о том, что дело не в особенностях поколения, а в типичном конфликте поколений.

Интерес к удаленной и очной работе

После нескольких лет популярности удаленной работы, связанной с пандемией COVID-19, россияне стали проявлять больше интереса к очной работе. Однако зумеры хотят работать в офисе в два раза реже, чем их более опытные коллеги. Только 12,1% работников поколения Z готовы работать в офисе, в то время как для представителей поколения X (44-60 лет) и миллениалов (29-43 года) этот показатель составляет 25,3% и 23,2% соответственно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ваш успех необязательно связан с богатством — психолог Файнзильберг вчера в 16:19
Успех без миллионов: почему уважение иногда стоит дороже любых денег

Психолог Владимир Файнзильберг объяснил NewsInfo, может ли не богатый человек быть успешным.

Читать полностью » В ЖКХ обострился дефицит кадров в регионах — Известия вчера в 2:26
Дефицит специалистов в ЖКХ: от дворников до электриков — кто спасет отрасль

В ЖКХ продолжает наблюдаться дефицит кадров, особенно среди рабочих и технического персонала, несмотря на увеличение зарплат на 25%.

Читать полностью » Минэкономразвития зафиксировало рост цен на плодоовощную продукцию 19.11.2025 в 20:07
Овощи снова дорожают, но капуста рушит ценники: продуктовый рынок входит в новый сезонный перепад

Цены на плодоовощную продукцию вновь ускорили рост, но часть продуктов продолжила дешеветь, формируя неоднородную картину ценовой динамики ноября.

Читать полностью » В Госдуме заявили о замене YouTube российскими сервисами — ТАСС 19.11.2025 в 18:45
От угроз санкций до собственной экосистемы: российские сервисы получают шанс вытеснить YouTube

Российские политики обсуждают перспективу полной замены YouTube и условия, при которых доступ к платформе может быть восстановлен.

Читать полностью » Эксперт Балынин объяснил снижение выплат пенсионерам — RT 19.11.2025 в 18:09
Новый регион — новые цифры: почему переезд превращает пенсию в неожиданную головоломку

Эксперт объясняет, почему пенсионные выплаты могут уменьшаться после переезда, трудоустройства или смены семейного статуса, и как действуют эти механизмы.

Читать полностью » Периоды праздников связаны со всплеском телефонных мошенничеств — эксперт Дандамаев 19.11.2025 в 15:28
Телефонные аферисты включили турборежим: почему в декабре мошенники активизируются

Эксперт по IT-безопасности Марсель Дандамаев объяснил NewsInfo причины роста телефонного мошенничества.

Читать полностью » Подготовка к Новому году может обернуться стрессом — психолог Метелина 14.11.2025 в 16:21
Праздник не начался, а силы уже нет: почему новогодние хлопоты приводят к стрессу

Психолог Алиса Метелина рассказала NewsInfo, как избежать предновогоднего стресса.

Читать полностью » Многозадачность создает иллюзию эффективности — психолог Полянова 14.11.2025 в 13:56
Многозадачность — миф: что на самом деле происходит с мозгом в такие моменты

Психолог Людмила Полянова рассказала NewsInfo, почему попытки делать несколько дел сразу вредят эффективности.

Читать полностью »

Новости
Еда
Морковь, моцарелла и яйцо создают сытный завтрак за 10 минут — диетолог Лейте
Туризм
Путевки в Великий Устюг на Новый год стартуют от 4000 рублей — эксперты
Спорт и фитнес
Короткие тренировки дома улучшили обмен веществ у взрослых — Майкл Фриман
Садоводство
Пластиковые бутылки помогают утеплить стволы деревьев зимой — эксперт Кузнецов
ПФО
Установка елки на Соборной площади Пензы обойдется в 465 265 руб
ЮФО
Ростовская область с 2026 года вводит запрет на продажу бензина школьникам
УрФО
На трассе Екатеринбург–Тюмень открыли четырехполосный участок
Красота и здоровье
Тест на предплечье помогает заранее выявить раздражение от нового крема — Хэдли Кинг
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet