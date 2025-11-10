Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 14:50

Когда миллениал играет в зумера: Роберт Паттинсон поразил Дженнифер Лоуренс и интернет одной фразой

Во время записи нового выпуска проекта Vanity Fair актёры Роберт Паттинсон и Дженнифер Лоуренс разговорились о поколениях — и беседа быстро превратилась в лёгкий комедийный поединок. В какой-то момент Паттинсон неожиданно назвал себя представителем поколения Z, чем сильно удивил коллегу и зрителей.

По словам Лоуренс, её поразила привычка Роберта звонить по FaceTime без предупреждения.

"Я подумала, что это безумие, когда ты звонил без спроса по FaceTime. А ты такой: "Нет, это по-зумерски"", — сказала актриса.

Паттинсон без тени сомнения ответил.

"Я — Gen Z", — заявил актёр.

Лоуренс не удержалась от уточнения.

"Ты не из поколения Z, ты миллениал. Хотя я верю, что ты веришь в то, что ты из поколения Z", — добавила Дженнифер.

Когда она спросила, какого он года рождения, Паттинсон с улыбкой уклонился от ответа.

"Это не имеет значения", — ответил он.

Сейчас актёру, напомним, 39 лет — он родился в 1986 году, что делает его классическим представителем поколения миллениалов.

Ирония в стиле Паттинсона

Этот эпизод прекрасно иллюстрирует фирменное чувство юмора Роберта. За последние годы актёр неоднократно высмеивал стереотипы о себе — от образа "вечно мрачного Эдварда Каллена" до статуса голливудского интроверта. В интервью он часто шутит над культурными трендами, при этом оставаясь на удивление откровенным и самоироничным.

Фанаты отметили, что даже в случайных беседах Паттинсон сохраняет свой особый стиль общения — баланс между сарказмом и искренностью. На этот раз его признание "Я — Gen Z" стало ещё одной демонстрацией того, как актёр умеет играть с восприятием своей персоны.

Как Паттинсон относится к "Сумеркам"

Когда разговор с Лоуренс зашёл о возвращении к роли Эдварда Каллена, Паттинсон не стал скрывать своего ироничного отношения к идее.

"О да, конечно. Мне нравится отбирать роли у молодых актёров. Да. Я хочу снова сыграть 17-летнего", — сказал он.

Интересно, что ранее сам Паттинсон признавался, что "Сумерки" стали для него одновременно и благословением, и испытанием. С одной стороны, именно этот фильм сделал его мировой звездой, с другой — навесил ярлык, от которого он долго избавлялся в карьере.

Миллениалы против зумеров: в чём различие

Поколение Годы рождения Характерные черты
Миллениалы 1981-1996 ценят стабильность, помнят жизнь без интернета, склонны к самоиронии
Поколение Z 1997-2012 выросли в эпоху смартфонов, коммуникация через мессенджеры и соцсети, ценят скорость и визуальный контент

Паттинсон, очевидно, не относится к Gen Z по возрасту, но его поведение и привычки во многом напоминают зумеров. Он активно пользуется соцсетями, свободно шутит о культурных трендах и не боится выглядеть странно — качества, свойственные молодому поколению.

Почему взрослые хотят быть "зумерами"

Психологи отмечают, что стремление ассоциировать себя с молодёжью — естественная реакция на быстрое обновление культурных кодов. Новые поколения задают тренды, управляют контентом и формируют язык коммуникации.

Актёры вроде Паттинсона, выросшие в эпоху аналоговой культуры, интуитивно стремятся оставаться частью цифрового мира. Для них это не только способ быть "на волне", но и форма самовыражения.

А что если Паттинсон действительно думает как зумер?

Несмотря на возраст, его мировоззрение иронично близко к Gen Z. Он не воспринимает себя слишком серьёзно, отказывается от пафоса и охотно смеётся над собственными страхами. В интервью Роберт часто говорит о тревожности, нестабильности и поиске смысла — темах, которые особенно близки молодому поколению.

Три интересных факта о Роберте Паттинсоне

  1. Паттинсон не имеет личных аккаунтов в соцсетях и предпочитает анонимность, хотя регулярно становится героем мемов.

  2. Для роли в фильме "Бэтмен" он самостоятельно проектировал детали костюма и предлагал идеи для сцен.

  3. Несмотря на ироничный образ, актёр активно поддерживает благотворительные фонды, связанные с ментальным здоровьем.

Мифы и правда

Миф: Паттинсон не любит "Сумерки".
Правда: актёр не раз говорил, что благодарен этой франшизе за карьеру, просто старается относиться к ней с юмором.

Миф: Роберт избегает прессы.
Правда: он редко даёт интервью, но всегда делает их яркими и запоминающимися.

Миф: Он серьёзен и замкнут.
Правда: в неформальной обстановке Паттинсон общителен и шутит почти без остановки.

FAQ

Сколько лет Роберту Паттинсону?
В 2025 году актёру исполнилось 39 лет.

Почему он считает себя зумером?
Это шутка, отражающая его ироничное отношение к возрасту и культурным ярлыкам.

Вернётся ли он к роли Эдварда Каллена?
Пока официальных планов нет, а его заявление в шоу носило юмористический характер.

