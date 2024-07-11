Генерал-майор Иван Попов, экс-руководитель 58-й армии, подозреваемый в крупномасштабном мошенничестве и фальсификации документов, предложил инициировать уголовное расследование в отношении юриста Дмитрия Аграновского. Эту информацию предоставил Сергей Буйновский, представляющий интересы Попова.

Буйновский пояснил, что его подзащитный считает действия Аграновского, не являющегося его официальным защитником, но продолжающего комментировать дело в публичном пространстве, клеветническими и мошенническими. По мнению Попова, такое поведение наносит ущерб его правам и законным интересам.

Защитник также подчеркнул, что Аграновский, регулярно выступающий в роли эксперта в средствах массовой информации, демонстрирует некомпетентность, не владея всей полнотой информации по делу Попова. Ранее Аграновский высказал предположение о возможности смягчения наказания для генерала, что, по мнению защиты, вводит общественность в заблуждение, поскольку Попов отрицает свою вину и рассчитывает только на оправдательный вердикт.

Напомним, что Иван Попов был задержан в мае по обвинению в крупном хищении. Следствие полагает, что он причастен к незаконному присвоению более 1,7 тысячи тонн металлических изделий, оцениваемых в сумму свыше 130 миллионов рублей. В конечном итоге ущерб был оценен в 100 миллионов рублей. Генерал категорически отвергает все обвинения в свой адрес.

Фото: From Wikimedia Commons/ Иван Абатуров (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)