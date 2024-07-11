Генерал-майор Иван Попов, экс-руководитель 58-й армии, подозреваемый в крупномасштабном мошенничестве и фальсификации документов, предложил инициировать уголовное расследование в отношении юриста Дмитрия Аграновского. Эту информацию предоставил Сергей Буйновский, представляющий интересы Попова.
Буйновский пояснил, что его подзащитный считает действия Аграновского, не являющегося его официальным защитником, но продолжающего комментировать дело в публичном пространстве, клеветническими и мошенническими. По мнению Попова, такое поведение наносит ущерб его правам и законным интересам.
Защитник также подчеркнул, что Аграновский, регулярно выступающий в роли эксперта в средствах массовой информации, демонстрирует некомпетентность, не владея всей полнотой информации по делу Попова. Ранее Аграновский высказал предположение о возможности смягчения наказания для генерала, что, по мнению защиты, вводит общественность в заблуждение, поскольку Попов отрицает свою вину и рассчитывает только на оправдательный вердикт.
Напомним, что Иван Попов был задержан в мае по обвинению в крупном хищении. Следствие полагает, что он причастен к незаконному присвоению более 1,7 тысячи тонн металлических изделий, оцениваемых в сумму свыше 130 миллионов рублей. В конечном итоге ущерб был оценен в 100 миллионов рублей. Генерал категорически отвергает все обвинения в свой адрес.
Фото: From Wikimedia Commons/ Иван Абатуров (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Рябков: в НАТО не существует никакой повестки, кроме собственного доминирования
В столице России высказывают своё сожаление из-за отсутствия хоть какой-то повестки в военно-политическом союзе НАТО, помимо собственного доминирования. Однако главы государств упорно продолжают высказывать свои убеждения, что впоследствии плохо на них скажется. Об этом информировал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости.
Песков пригрозил британскому премьеру Киру Страмнеру ответными действиями
Российская сторона выступила с жестким предостережением в адрес новоизбранного главы правительства Соединенного Королевства Кира Стармера касательно применения Украиной оружия британского производства. Эту информацию опубликовало издание Daily Mirror.
Врач-диетолог Кабанов порекомендовал не сочетать свиную отбивную и белый рис
Врач-диетолог Алексей Кабанов сообщил, какие продукты лучше не комбинировать в одном блюде. Об этом он информировал РИА Новости.
Тимирязевский суд вынес вердикт по делу о продаже младенца в Москве
Московский Тимирязевский суд вынес вердикт по делу о незаконной торговле новорожденным ребенком. Информацию об этом распространила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.