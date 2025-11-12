Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
General Motors
General Motors
© Wikipedia by Ed Schipul is licensed under CC BY-SA 2.0
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 8:53

General Motors готовит перезагрузку: кто поведёт компанию сквозь шторм китайского рынка

General Motors назначила Джона Рота президентом китайского подразделения — компания

Американский автоконцерн General Motors (GM) объявил о ключевых изменениях в руководстве своего китайского подразделения. Решение отражает новую стратегию компании — укрепление экспортного направления, ускоренное развитие электромобилей и диверсификацию бизнеса на крупнейшем авторынке мира. Эти шаги должны закрепить успех GM, который впервые за несколько лет демонстрирует устойчивый рост в КНР.

Новое назначение: Стив Хилл переходит на глобальный уровень

С 1 декабря Стив Хилл, возглавлявший китайское подразделение GM, займёт пост старшего вице-президента по глобальному экспорту и инновациям в розничной торговле. Этот переход стал логическим продолжением его успешной работы в Китае, где компания сумела добиться положительных финансовых результатов четыре квартала подряд.

"Стив Хилл обладает глубоким пониманием международных процессов и богатым опытом в сфере продаж, маркетинга и послепродажного обслуживания", — подчеркнули в руководстве General Motors.

За время его руководства была проведена масштабная реструктуризация, позволившая GM стать единственным мировым автопроизводителем, увеличившим свою долю на китайском рынке в 2025 году. Особое внимание Хилл уделял развитию совместных предприятий, прежде всего SAIC-GM-Wuling, которые стали драйверами роста экспорта и прибыли компании.

Джон Рот — новый лидер General Motors China

Преемником Хилла на посту президента GM China станет Джон Рот, ранее возглавлявший бренд Cadillac. Его назначение не случайно: под его руководством Cadillac показал рекордные темпы роста и стал лидером по продажам электромобилей в премиум-сегменте. Кроме того, именно при Роте бренд вернулся в Формулу-1 и укрепил глобальное присутствие.

Руководство компании уверено, что Рот обладает необходимым опытом для управления одним из самых сложных и конкурентных рынков мира. Его карьера в GM охватывает более двух десятилетий, включая работу в Африке, на Ближнем Востоке и в подразделениях глобальных продаж.

Электромобили и экспорт: два двигателя роста GM

Главная цель General Motors в Китае — усиление позиций в сегменте электромобилей и повышение экспортного потенциала. На фоне растущей конкуренции с китайскими автопроизводителями компания активно развивает линейку электрокаров на базе платформы Ultium и расширяет сеть зарядных станций.

Совместное предприятие SAIC-GM-Wuling продолжает оставаться точкой роста: именно оно отвечает за производство доступных электромобилей, таких как Wuling Hongguang Mini EV, ставших символом "народного электротранспорта". Эти модели пользуются популярностью не только в Китае, но и в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.

GM активно инвестирует в инновации, включая создание цифровых сервисов для онлайн-продаж, развитие подписочных моделей владения автомобилем и интеграцию искусственного интеллекта в управление дилерскими сетями.

Исторический контекст: путь General Motors в Китае

Компания присутствует на китайском рынке более 25 лет и занимает одно из ведущих мест среди иностранных автопроизводителей. Совместные предприятия SAIC-GM и SAIC-GM-Wuling обеспечили устойчивое присутствие брендов Buick, Chevrolet и Cadillac.

В последние годы GM столкнулась с жёсткой конкуренцией со стороны местных игроков, таких как BYD и Geely, однако стратегия адаптации и локализации производства позволила сохранить лояльность китайских потребителей.

А что если Китай станет центром инноваций GM?

Эксперты отмечают, что Китай всё чаще рассматривается GM не только как рынок сбыта, но и как площадка для инноваций. Здесь тестируются новые форматы продаж, модели онлайн-сервисов и пилотные проекты в области автономного вождения.

Интересные факты

• Китай остаётся крупнейшим авторынком мира с продажами свыше 25 млн автомобилей в год.
• GM China насчитывает более 58 000 сотрудников и три крупных совместных предприятия.
• Электрокары GM на платформе Ultium уже производятся не только в Китае, но и в США и Южной Корее.

FAQ

1. Кто теперь руководит General Motors China?
С декабря 2025 года должность президента GM China занимает Джон Рот, ранее возглавлявший бренд Cadillac.

2. Почему Стив Хилл покинул китайское подразделение?
Он получил повышение и стал старшим вице-президентом по глобальному экспорту и инновациям в рознице.

3. Какие приоритеты у GM в ближайшие годы?
Фокус на электрификации, экспорте, локальном производстве и цифровой трансформации продаж.

