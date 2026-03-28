Марина Егорова Опубликована сегодня в 7:16

Секрет выживания на вершинах мира: редкая мутация яков вдруг оказалась ключом к лечению мозга

Представьте: новорожденный в роддоме, мониторы пищат от нехватки кислорода, а врачи борются за каждый вдох. У таких малышей миелиновая оболочка нервов повреждается, и потом годы терапии — церебральный паралич, замедленные движения, проблемы с координацией. Или взрослый с рассеянным склерозом: ноги подкашиваются на лестнице, руки дрожат над клавиатурой, а таблетки только тормозят иммунную атаку. Недавно ученые нашли ключ в горах — мутация, что спасает тибетских яков от гипоксии, вдруг обещает чинить эти нервы естественным путем. Исследование вышло в журнале Neuron, и оно меняет взгляд на регенерацию мозга.

"Повреждение миелиновой оболочки — частая причина неврологических проблем, от церебрального паралича до деменции. Организм сам производит нужные молекулы для ремонта, но гипоксия их блокирует. Мутация из гор усиливает этот процесс, повышая уровень метаболитов витамина А. Это открывает путь к терапии без иммуносупрессоров, используя внутренние ресурсы. Пациентам стоит проверять биомаркеры крови для ранней диагностики."

Врач-терапевт Алексей Поляков

Что делает миелин и почему его потеря бьет по мозгу

Миелиновая оболочка обволакивает нервные волокна в головном и спинном мозге, ускоряя сигналы между нейронами. Без нее импульсы ползут медленно, как по разбитой дороге, вызывая судороги, слабость мышц или потерю памяти. У новорожденных гипоксия на ранних этапах разрушает этот слой, провоцируя церебральный паралич.

У взрослых рассеянный склероз заставляет иммунитет жрать собственный миелин, оставляя очаги рубцов на нервах. Снижение кровотока с годами усугубляет дело — мелкие сосуды мозга голодают, миелин истончается, перерастая в сосудистую деменцию. Биохимия проста: без изоляции сигналы коротят, мозг работает на холостом ходу.

Повреждения накапливаются незаметно — сначала туман в голове, потом руки не слушаются. Физика нервных импульсов требует миелина для скорости до 150 метров в секунду; без него — всего 1-2. Антропология добавляет: эволюция отобрала защитные механизмы, но гипоксия их ломает.

Генная мутация из высокогорья

Животные на Тибетском нагорье, где высота 4480 метров, дышат разреженным воздухом годами. У яков и тибетских антилоп мутация в гене Retsat помогает мозгу держаться. Ученые из больницы Сунцзян при Шанхайском университете Цзяо Тун проверили: эта перестройка не только спасает от гипоксии, но чинит миелин.

Лян Чжан, автор работы, подчеркивает: "Эволюция — великий дар природы, дающий гены для адаптации". Мутация активирует ферменты, перерабатывающие витамин А в нужные метаболиты. Это встроенная система ремонта, готовая к работе в экстремальных условиях.

Исследования мозга показывают: больше миелина, лучше обучение и память. Физика высоты давит кислородом, но ген перестраивает биохимию под дефицит.

Как мутация спасает нервы у мышей

Команда закинула новорожденных мышей в гипоксичную камеру — имитация 3960 метров на неделю. Мыши с мутацией Retsat обогнали контрольных в тестах на память, обучение и общение. Их мозг сохранил толстый слой миелина вокруг аксонов.

При модели рассеянного склероза поврежденный миелин восстанавливался быстрее — больше зрелых олигодендроцитов, клеток-производителей оболочки. Уровень ATDR, метаболита витамина А, подскочил, ускоряя рост нервов. Иммунная система не вмешивалась, все шло естественно.

Лечение ATDR ослабило симптомы, улучшило моторику. Биохимия витамина А здесь ключ: мутация разгоняет ее превращение в ремонтные молекулы.

Дорога к терапии рассеянного склероза

Сейчас от рассеянного склероза лечат иммуносупрессорами, давящими атаку. Чжан предлагает альтернативу: "ATDR есть в каждом организме, можно усилить естественные молекулы для ремонта миелина". Нет нужды в чужеродных пилюлях — активируем свои резервы.

Потенциал огромен для церебрального паралича и деменции. Антропология эволюции подсказывает: горные гены — шаблон для человека. Риски минимальны, так как вещества endogenous.

Дальше — клинические тесты. Биохимия обещает регенерацию без побочек, меняя подход к неврологии.

"Гипоксия бьет по развивающемуся мозгу, но эволюционные мутации дают надежду на ремонт. Усиление метаболизма витамина А стимулирует олигодендроциты без вреда иммунитету. Это шаг к терапии демиелинизирующих болезней. Нужно мониторить биологический возраст для профилактики. Пациенты выиграют от персонализированных подходов."

Врач-терапевт Марина Егорова

FAQ

Что такое миелиновая оболочка?
Защитный слой вокруг нервов, ускоряющий сигналы. Его потеря замедляет мозг, вызывает паралич или склероз. Организм может чинить сам при стимуляции.

Как мутация Retsat работает?
Повышает ATDR из витамина А, растит клетки миелина. Защищает от гипоксии, регенерирует повреждения. Тестировали на мышах с успехом.

Применят ли это к людям скоро?
Исследование в Neuron — первый шаг. Нужны тесты, но молекулы естественные, риски низкие.

Проверено экспертом: врач-терапевт Алексей Поляков

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

