Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Представление цепи ДНК человека
Представление цепи ДНК человека
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 17:07

Генная инженерия спасёт природу: как редактирование генов может вернуть вымирающие виды к жизни

Генная инженерия поможет восстановить исчезающие виды животных — NRB

Технологии редактирования генов, используемые в сельском хозяйстве и научных исследованиях, приобретают всё большую значимость в области охраны природы. Внедрение генной инженерии в проекты по сохранению биоразнообразия может стать важным инструментом для восстановления утраченного генетического разнообразия у исчезающих видов. Об этом сообщает обзорная статья, опубликованная в Nature Reviews Biodiversity (NRB), где международная группа учёных обсуждает перспективы, проблемы и этические аспекты генной инженерии, предлагая практическую схему интеграции этой технологии в природоохранные усилия.

Что такое редактирование генов и как оно помогает

Редактирование генов — это процесс, при котором учёные изменяют ДНК организма, чтобы восстановить утраченные генетические признаки, улучшить приспособленность к изменениям в окружающей среде или даже предотвратить болезни. Для исчезающих видов редактирование генов становится важным способом восстановления утраченного генетического разнообразия, что особенно актуально в условиях глобальных климатических изменений.

Используя исторические образцы ДНК, такие как образцы из музейных экспонатов, биобанков или близкородственных видов, можно восстановить генетические вариации, которые были утрачены из-за демографических кризисов. Это восстановление поможет видам лучше адаптироваться к болезням и изменению климата, повысив их шансы на выживание.

"Мы сталкиваемся с самыми быстрыми изменениями окружающей среды за всю историю Земли, и многие виды утратили генетическое разнообразие, необходимое для адаптации и выживания", — сказал профессор Кок ван Остерхаут из Университета Восточной Англии, один из руководителей исследования.

Внесение генов, устойчивых к изменению климата, из родственных видов поможет исчезающим видам адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды. Примером успешной реинтродукции является проект по возвращению грифов в Карпаты спустя сто лет отсутствия — Good News Network, что подчёркивает важность восстановления популяций для сохранения экосистем.

Пример из практики: розовый голубь

Розовый голубь, когда-то обитающий на Маврикии, является ярким примером того, как генная инженерия может помочь в восстановлении видов. Несмотря на то, что популяция этих птиц значительно возросла, они всё ещё страдают от "геномной эрозии" — уменьшения генетического разнообразия, что ставит под угрозу их долгосрочное выживание. В результате генетических исследований учёные пришли к выводу, что розовый голубь может исчезнуть в течение 50-100 лет, если не будет проведено вмешательство в его генетический материал.

Редактирование генов может стать решением этой проблемы, восстановив утраченные генетические признаки, что даст птицам шанс адаптироваться к изменяющимся условиям и увеличит их шансы на выживание.

Три основных способа применения редактирования генов в природоохранной деятельности

  1. Восстановление утраченных генетических вариаций
    Генетическое редактирование позволяет восстановить утраченные гены, например, с использованием ДНК из исторических образцов. Это важно для видов, которые столкнулись с резким сокращением популяции и потерей генетического разнообразия.

  2. Облегчённая адаптация к изменениям климата
    Внесение генов, устойчивых к изменению климата, из родственных видов поможет исчезающим видам адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды. Например, внедрение генов, обеспечивающих устойчивость к жаре или засухе, поможет видам, сталкивающимся с ухудшением условий обитания.

  3. Снижение количества вредных мутаций
    Вредные мутации, возникшие из-за демографических кризисов, можно заменить на здоровые генетические варианты. Это поможет устранить генетические дефекты и восстановить здоровье популяций.

Риски и этические соображения

Хотя редактирование генов может стать важным инструментом, технология всё ещё находится на экспериментальной стадии, и её использование требует осторожности. Потенциальные риски включают возможность нецелевых мутаций и непредсказуемые последствия для экосистем. Также важно учитывать этические вопросы: необходимо привлекать общественность, местные сообщества и коренные народы, прежде чем начинать проекты по генной инженерии.

Учёные предупреждают, что технология не должна быть применена без тщательного экологического мониторинга и анализа последствий для природы. Прежде чем внедрять изменения в генофонд исчезающих видов, необходимо провести поэтапные исследования, чтобы минимизировать возможные риски.

Будущее охраны природы с помощью редактирования генома

Редактирование генома не станет панацеей и не заменит традиционные методы охраны природы. Однако в рамках более масштабных усилий оно может стать важным инструментом для спасения видов, стоящих на грани исчезновения. Успехи в сельском хозяйстве, где уже используют генно-модифицированные растения, показывают, что технология редактирования генов может быть полезной не только для увеличения урожайности, но и для восстановления исчезающих видов в дикой природе.

С помощью генетической инженерии можно возродить даже вымершие виды, такие как мамонты. Эти же инновации могут быть использованы для спасения животных, находящихся на грани вымирания, например, через восстановление утраченного генетического материала у редких птиц или млекопитающих.

Сравнение: Редактирование генов и традиционные методы сохранения природы

  1. Преимущества редактирования генов:
    • Быстрое восстановление генетического разнообразия;
    • Помощь в адаптации видов к новым условиям;
    • Возможность устранения вредных мутаций.

  2. Ограничения традиционных методов:
    • Медленное восстановление популяций;
    • Ограниченные возможности для адаптации к быстрым изменениям в среде;
    • Не всегда возможно восстановить утраченные генетические вариации.

Плюсы и минусы редактирования генов для сохранения природы

Плюсы:
• Способность быстро восстанавливать генетическое разнообразие;
• Возможность повышения устойчивости видов к климатическим изменениям и заболеваниям;
• Перспектива спасения видов, которые невозможно сохранить традиционными методами.

Минусы:
• Этические и экологические риски;
• Возможность непредсказуемых последствий для экосистем;
• Необходимость долгосрочного мониторинга и исследований.

Советы по внедрению редактирования генов в природоохранные программы

  1. Привлекать общественность и местные сообщества к обсуждению инициатив по генной инженерии.

  2. Проводить тщательные экологические исследования и мониторинг всех изменений в генофонде исчезающих видов.

  3. Внедрять генно-модифицированные виды только в экосистемах, где это не приведёт к разрушению местных популяций.

  4. Разрабатывать комплексные программы по сохранению биоразнообразия, где редактирование генов будет одним из элементов, а не основным решением.

Популярные вопросы о редактировании генов для сохранения природы

  1. Какие виды могут быть спасены с помощью редактирования генов?
    Редактирование генов особенно полезно для видов, страдающих от утраты генетического разнообразия и популяционного кризиса, таких как розовый голубь и многие виды млекопитающих.

  2. Какие риски могут возникнуть при использовании генетической инженерии для спасения видов?
    Риски включают возможное внесение непредсказуемых изменений в генофонд вида, что может привести к генетическим дефектам или нарушению экосистем.

  3. Можно ли использовать редактирование генов для восстановления вымерших видов?
    Теоретически, да. Современные технологии редактирования генов уже используются для восстановления некоторых вымерших видов, таких как мамонты, и могут быть применены для спасения исчезающих животных.

  4. Как редактирование генов поможет сохранить биоразнообразие?
    Это поможет восстановить генетическое разнообразие у исчезающих видов, улучшить их адаптацию к климатическим изменениям и предотвратить вымирание.

Редактирование генов может стать решением этой проблемы, восстановив утраченные генетические признаки, что даст птицам шанс адаптироваться к изменяющимся условиям и увеличит их шансы на выживание. Сохранение биоразнообразия становится всё более актуальной задачей, особенно с учётом того, что биомасса диких млекопитающих сократилась примерно на 70 %, что ещё раз подчёркивает важность сохранения природного разнообразия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Собаки различают человеческие эмоции по запаху — зоологи сегодня в 3:25
Собаки читают нас лучше, чем психологи: эмоции выдают запах и взгляд

Некоторые породы собак умеют чувствовать человеческую доброту и распознавать искренние намерения. Как им это удаётся и чем они могут помочь людям?

Читать полностью » Реагенты на дорогах вредят лапам собак — кинологи сегодня в 1:13
Раньше неправильно грела собаку после улицы — оказалось, это опасно: теперь делаю так

Первый снег радует питомцев, но зима опасна: одежда, защита лап, сквозняки дома и признаки переохлаждения — как подготовить хвостика к холодам.

Читать полностью » Шимпанзе используют инструменты и передают знания — Science Times вчера в 23:21
Природа учит нас: если бы эти животные умели играть, то стали бы чемпионами по логике и тактике

Исследования показывают, что интеллект животных может быть даже более сложным, чем у людей. Узнайте, как когнитивные способности развиваются у разных видов.

Читать полностью » Отит назвали главной причиной ушной боли у собак — ветеринар Триндаде вчера в 21:25
Отит — тихий вор слуха: почему собаки страдают, а хозяева не замечают

Ветеринары рассказали, почему у собак часто болят уши, как распознать отит и какие меры помогут сохранить здоровье питомца. Советы ветеринара и практические рекомендации.

Читать полностью » Крысы способны к дружбе с человеком — зоологи вчера в 19:27
Домашняя крыса сделала то, чего никто не ожидал — теперь все хотят такую

Домашняя крыса умная и преданная: как она учится командам, привязывается к хозяину и что важно учесть в квартире, чтобы всем было комфортно.

Читать полностью » Физические наказания вызывают страх у кошек — ветеринары вчера в 15:45
Маленький хищник в вашей квартире: кто на самом деле управляет домом

Почему наказание не работает на кошках и какие методы действительно помогают воспитать питомца без страха и агрессии.

Читать полностью » Кошка мнёт лапками человека из-за детского инстинкта — учёные вчера в 13:02
Кошка делает это лапками на вас не просто так: главный секрет поведения, о котором молчат владельцы

Кошка мнёт вас лапками не случайно: "молочный шаг" связан с детскими инстинктами и доверием. Рассказываем, как понять и сделать это удобно.

Читать полностью » Самки млекопитающих живут дольше самцов на 19% — биологи вчера в 11:20
Эволюция делит время пополам: скрытая стратегия природы, распределяющая долголетие самцов и самок

Учёные обнаружили, что самцы и самки в природе стареют по-разному, и новое исследование объясняет, почему эти различия столь устойчивы.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Потеря общения между супругами стала первым признаком кризиса — психолог Леонова
Наука
Марсоход Perseverance нашёл каолинит на Марсе — Броз
Спорт и фитнес
Выход из зоны комфорта можно натренировать как мышцу — Марин Леле тренер
Красота и здоровье
В детской поликлинике Петрозаводска закончилась вакцина для малышей — врачи
Красота и здоровье
Хирурги Калининграда удалили опухоль и сохранили почку пациента — КП
Общество
За фейерверки с балкона можно получить штраф до 15 тысяч рублей — адвокат Князев
Еда
Салат "Цезарь" с курицей и сухариками остаётся популярным блюдом домашней кухни — кулинары
Красота и здоровье
Боль за грудиной указывает на приближение инфаркта — врач Беляева
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet