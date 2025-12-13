Спорт для женщин оказывается с препятствиями: невидимая стена мешает двигаться миллионам

Физическая активность давно признана одним из ключевых факторов физического и психического здоровья, однако доступ к ней остается неравным. Женщины по всему миру сталкиваются с особыми барьерами, которые мешают им регулярно заниматься спортом и получать его преимущества. Новое международное исследование показывает, почему этот разрыв сохраняется и какие последствия он имеет. Об этом сообщает издание Femina.

Почему женщины реже занимаются спортом

Регулярные занятия физическими упражнениями помогают поддерживать здоровую массу тела, снижают артериальное давление, уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа, укрепляют мышцы и кости, а также улучшают качество сна. Не менее важно и влияние спорта на психическое состояние: движение связано с более высоким уровнем энергии, уверенности и эмоциональной устойчивости, а формирование привычки к активности тесно связано с мотивацией и маленькими действиями.

Тем не менее данные международных организаций на протяжении многих лет указывают на устойчивую тенденцию — девочки и женщины в среднем занимаются спортом реже, чем мальчики и мужчины. Несмотря на рекомендации и инициативы со стороны государственных и спортивных структур, гендерное равенство в этой сфере до сих пор не достигнуто и остается актуальной задачей для всех возрастных групп.

Масштабное исследование ASICS

Чтобы глубже понять причины этого разрыва, бренд ASICS провел крупное международное исследование с участием почти 25 тысяч человек и 26 фокус-групп в более чем 40 странах. Участникам предложили поделиться личным опытом, а также взглядами на гендерное неравенство в спорте.

Целью исследования стало выявление препятствий, мотивирующих факторов и условий, которые могут способствовать вовлечению женщин и девочек в физическую активность. Проект "State of Mind 2022" был проведен под руководством доктора Ди Длугонски при участии доцента Брендона Стаббса — специалистов, работающих в области спорта и психического благополучия. Для анализа женщин дополнительно разделили на четыре группы по уровню активности: не занимающиеся спортом, умеренно активные, активные и очень активные.

Недовольство уровнем физической активности

Результаты показали, что женщины во многих регионах мира недовольны количеством времени, которое они уделяют спорту. Более половины участниц признались, что хотели бы быть физически активнее. Это ощущение наблюдается независимо от возраста и уровня подготовки.

При этом исследование подтвердило прямую связь между физической активностью и психическим благополучием. Женщины, которые регулярно занимаются спортом, чаще чувствуют себя счастливыми, энергичными и уверенными в себе, реже испытывают стресс и эмоциональное истощение.

Какие барьеры мешают женщинам двигаться

Когда участниц попросили назвать основные препятствия, выяснилось, что женщины сталкиваются с целым комплексом трудностей — практических, эмоциональных и связанных с окружающей средой. Эти барьеры проявляются независимо от возраста, места проживания и уровня физической активности.

К практическим факторам относятся высокая стоимость занятий и услуг тренеров, нехватка доступных площадок, отсутствие оборудования и страх получить травму. Эмоциональные причины включают неуверенность в себе, ощущение недостаточной физической формы, страх осуждения, неловкость и боязнь не справиться, а также опасения, связанные с переутомлением и эмоциональным выгоранием.

Пять ключевых препятствий для женщин

Исследователи выделили пять наиболее распространенных барьеров, мешающих женщинам регулярно заниматься спортом.

Нехватка времени и перегруженность обязанностями. Большинство женщин указывают на плотный график и усталость как на главную причину отказа от тренировок. Финансовые ограничения. Стоимость абонементов, экипировки и персонального сопровождения остается серьезным сдерживающим фактором. Небезопасная или некомфортная среда. Отсутствие защищенных и дружелюбных пространств снижает мотивацию к занятиям. Ощущение недостаточной подготовки. Многие женщины считают себя "недостаточно спортивными", чтобы начать или продолжить тренировки. Нехватка инфраструктуры. Недостаток подходящих мест и оборудования особенно часто упоминают молодые женщины.

Разрыв во взглядах мужчин и женщин

Отдельный интерес представляет различие в восприятии этих барьеров мужчинами и женщинами. Мужчины чаще недооценивают влияние нехватки времени и эмоционального давления и переоценивают роль внешних комплексов. Это несоответствие подчеркивает разрыв между представлениями и реальным повседневным опытом женщин.

Исследователи отмечают, что более точное понимание этих различий может помочь окружающим активнее поддерживать женщин и способствовать сокращению гендерного неравенства в спорте.

Почему женщины чаще прекращают занятия с возрастом

Данные показывают, что многие женщины снижают уровень физической активности в подростковом возрасте и ранней взрослости. Более половины участниц сообщили, что со временем стали двигаться меньше. Основными причинами называют рост ответственности, профессиональные обязательства и социальные ожидания, связанные с гендерными ролями.

Особое место в этом процессе занимает материнство. Оно нередко становится переломным моментом, после которого регулярные занятия спортом отходят на второй план. Это отражается не только на физическом состоянии, но и на психическом благополучии.

Что может изменить ситуацию

По мнению экспертов, гендерный разрыв в физической активности — сложная и многослойная проблема, для которой не существует одного универсального решения.

"Повышение доступности, инклюзивности и признания физических упражнений во всех их формах может помочь женщинам больше двигаться", — отмечает доктор Ди Длугонски.

Речь идет об учете специфических потребностей женщин: гибкого графика, доступной стоимости, безопасности, отсутствия осуждения и разнообразия форм активности — от любительских занятий до спорта высокого уровня.

Физическая активность и женщины: какие рычаги работают

Даже небольшие изменения способны дать заметный эффект. Поддержка со стороны общества, создание комфортной среды и расширение выбора форм физической активности помогают большему числу женщин и девочек воспользоваться преимуществами спорта — как для тела, так и для психического здоровья.

Международные рекомендации при этом остаются универсальными: взрослым советуют уделять не менее 150-300 минут в неделю аэробным нагрузкам умеренной интенсивности и дополнять их силовыми упражнениями несколько раз в неделю. Эти ориентиры служат напоминанием о том, что движение — важная часть качества жизни для всех, независимо от пола.

Сравнение: женщины и мужчины в занятиях спортом

Мужчины в среднем раньше вовлекаются в спорт и дольше сохраняют эту привычку. Они чаще чувствуют себя уверенно в спортивной среде и реже сталкиваются с осуждением или ограничениями. Для женщин занятия спортом нередко осложняются сочетанием бытовых обязанностей, финансовых барьеров и небезопасной среды.

Кроме того, женщины чаще прерывают занятия в ключевые периоды жизни, что напрямую отражается на уровне физической активности и психического благополучия во взрослом возрасте.

Плюсы и минусы занятий спортом для женщин в текущих условиях

Регулярная физическая активность дает женщинам значимые преимущества. Она улучшает психоэмоциональное состояние, повышает уверенность в себе, снижает уровень стресса и поддерживает здоровье на протяжении всей жизни. Спорт также способствует социализации и формированию чувства принадлежности.

В то же время существующие условия нередко становятся сдерживающим фактором. Высокая стоимость, нехватка времени, страх осуждения и отсутствие безопасных пространств могут снижать мотивацию и приводить к отказу от тренировок.

Советы шаг за шагом: как снизить барьеры для занятий спортом

Выбирать форматы физической активности, которые легко вписываются в повседневный график. Начинать с умеренных нагрузок, не ориентируясь на сравнение с другими. Искать безопасные и комфортные пространства для занятий. Делать ставку на регулярность, а не на интенсивность. Поддерживать мотивацию через социальные связи и совместные тренировки.

Популярные вопросы о гендерном неравенстве в спорте

Почему женщины чаще отказываются от спорта с возрастом?

Рост ответственности, профессиональная нагрузка и социальные ожидания существенно ограничивают время и ресурсы для регулярных занятий.

Влияет ли физическая активность на психическое благополучие женщин?

Да, исследования показывают прямую связь между регулярными тренировками и более высоким уровнем счастья, уверенности и устойчивости к стрессу.

Можно ли сократить гендерный разрыв в спорте?

Эксперты считают, что повышение доступности, инклюзивности и признания разных форм физической активности может значительно улучшить ситуацию.