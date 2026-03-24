Разные пути к помощи: как гендер влияет на обращение за психиатрической помощью

Статистика обращений к медикам с жалобами на подавленное состояние демонстрирует заметный гендерный разрыв. Многие эксперты связывают это не с биологической предрасположенностью к недугу, а с разницей в поведенческих моделях и готовности открыто обсуждать психологические проблемы.

Специалисты подчеркивают, что официальные отчеты отражают лишь верхушку айсберга, игнорируя значительный пласт пациентов частных клиник. Объективная оценка реальной распространенности заболевания затруднена отсутствием единой базы данных и спецификой работы психиатрической службы.

"Женщины чаще обращаются за помощью к врачу-психиатру с депрессией по сравнению с мужчинами. Но без четкой статистики однозначно говорить о том, что депрессия у них встречается чаще, сложно. Мы видим в основном данные по обращаемости, причем в государственных учреждениях. При этом существует большое количество частных клиник, где также ведется прием, и эти случаи в статистике не отражаются", — отметил психиатр-нарколог Александр Бурцев.

Важную роль играют психофизиологические факторы, включая гормональные циклы и специфику реакций на стресс. По словам доктора Бурцева, у женщин существуют уникальные риски, такие как послеродовые расстройства, недоступные мужской физиологии. Также отмечается, что женщины склонны к более глубокому эмоциональному проживанию психотравмирующих событий, что ускоряет развитие клинических проявлений.

Несмотря на существующие различия в течении болезни, базовые методы терапии остаются схожими для обоих полов. План лечения составляется индивидуально, исходя из конкретной формы депрессии и специфики симптоматики пациента. Таким образом, персонализированная медицина остается основным инструментом в борьбе с расстройствами аффективного спектра независимо от гендерного признака.