Женщина
© freepik.com is licensed under Public domain
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 15:19

Разные пути к помощи: как гендер влияет на обращение за психиатрической помощью

Статистика обращений к медикам с жалобами на подавленное состояние демонстрирует заметный гендерный разрыв. Многие эксперты связывают это не с биологической предрасположенностью к недугу, а с разницей в поведенческих моделях и готовности открыто обсуждать психологические проблемы. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Специалисты подчеркивают, что официальные отчеты отражают лишь верхушку айсберга, игнорируя значительный пласт пациентов частных клиник. Объективная оценка реальной распространенности заболевания затруднена отсутствием единой базы данных и спецификой работы психиатрической службы.

"Женщины чаще обращаются за помощью к врачу-психиатру с депрессией по сравнению с мужчинами. Но без четкой статистики однозначно говорить о том, что депрессия у них встречается чаще, сложно. Мы видим в основном данные по обращаемости, причем в государственных учреждениях. При этом существует большое количество частных клиник, где также ведется прием, и эти случаи в статистике не отражаются", — отметил психиатр-нарколог Александр Бурцев.

Важную роль играют психофизиологические факторы, включая гормональные циклы и специфику реакций на стресс. По словам доктора Бурцева, у женщин существуют уникальные риски, такие как послеродовые расстройства, недоступные мужской физиологии. Также отмечается, что женщины склонны к более глубокому эмоциональному проживанию психотравмирующих событий, что ускоряет развитие клинических проявлений.

Несмотря на существующие различия в течении болезни, базовые методы терапии остаются схожими для обоих полов. План лечения составляется индивидуально, исходя из конкретной формы депрессии и специфики симптоматики пациента. Таким образом, персонализированная медицина остается основным инструментом в борьбе с расстройствами аффективного спектра независимо от гендерного признака.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

