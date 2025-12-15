Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 17:11

Скрытая дискриминация: силовые тренировки живут прошлым, будто тела и мир не изменились

Большинство программ силовых тренировок игнорируют половые различия — Мэнди Хагстрем

Можно ли считать силовые тренировки по-настоящему универсальными, если их принципы десятилетиями формировались в основном на основе мужских данных? Этот вопрос всё чаще поднимается на фоне растущей популярности тренировок с отягощениями среди женщин. Новое научное исследование показывает: проблема заключается не в самих упражнениях, а в том, как именно они были изучены и стандартизированы. Об этом сообщает издание Femina.

Почему силовые тренировки до сих пор строятся по "мужской" модели

Сегодня женщины активно используют гантели, штанги и тренажёры для укрепления здоровья, коррекции фигуры и повышения выносливости. Силовые тренировки перестали быть редкостью в женских программах фитнес-клубов. Однако исследователи из Университета Нового Южного Уэльса отмечают, что сами рекомендации по этим тренировкам во многом остаются "универсальными" лишь формально.

Большинство официальных инструкций основаны на консенсусных документах крупных спортивных организаций. Эти материалы используются при обучении тренеров, формировании программ и консультациях в залах. Проблема в том, что они редко учитывают различия между мужским и женским организмом, поскольку изначально опирались на исследования с преобладанием мужчин.

70% данных — о мужчинах: что показало исследование

Авторы проанализировали руководства по тренировкам с отягощениями, опубликованные с 2000 года. Результаты оказались однозначными: около 70% данных, на которых основаны рекомендации, были получены от мужчин, и лишь 30% — от женщин. При этом в самих документах этот перекос почти не упоминается.

"Мы исходим из того, что данные о мужчинах подходят всем, хотя у нас нет доказательств, что это действительно так", — объясняет ведущий автор исследования доктор Мэнди Хагстрем.

Интересно, что более сбалансированная картина наблюдалась в рекомендациях для пожилых людей. Учёные связывают это с активным изучением таких тем, как снижение плотности костей и остеопороз, где силовые тренировки играют ключевую роль в профилактике и поддержании здоровья.

Кто формирует рекомендации и почему это важно

Ещё один важный вывод исследования касается авторского состава. Более 90% авторов консенсусных заявлений по силовым тренировкам оказались мужчинами. Женщины-учёные были представлены значительно реже, что напрямую влияет и на выбор участников исследований, и на интерпретацию результатов.

В других областях медицины уже доказано: когда среди авторов больше женщин, увеличивается и доля участниц исследований, а данные чаще анализируются с учётом половых различий. В силовых тренировках этот процесс только начинает развиваться, несмотря на то что всё больше женщин интересуются темами восстановления, питания и поддержки мышц, включая использование сывороточного протеина для женщин.

Женский организм и силовые нагрузки: чего мы пока не знаем

Современные исследования всё чаще указывают на различия между мужчинами и женщинами в реакции на силовые нагрузки. Они касаются структуры мышечных волокон, устойчивости к утомлению и скорости восстановления после интенсивных тренировок. Однако эти данные пока слабо отражены в официальных рекомендациях.

Остаются открытыми вопросы: нужно ли женщинам больше дней отдыха между тяжёлыми тренировками или, наоборот, они способны выдерживать больший объём нагрузки за одно занятие? Должны ли отличаться схемы прогрессии веса и частота тренировок? Пока наука не даёт однозначных ответов, тренеры продолжают использовать универсальные шаблоны.

Сравнение универсальных и адаптированных программ

Классический подход предполагает одинаковые параметры для всех: фиксированное количество подходов, повторений и дней восстановления. Такой формат удобен, легко масштабируется и понятен.

Адаптированные программы, напротив, учитывают индивидуальные особенности, уровень восстановления, гормональный фон и цели. Они требуют большего внимания со стороны тренера, но могут быть более эффективными и устойчивыми в долгосрочной перспективе, особенно для женщин.

Плюсы и минусы существующих рекомендаций

С одной стороны, действующие руководства по силовым тренировкам основаны на большом массиве данных и позволяют безопасно начать занятия. Они помогают развивать силу, поддерживать здоровье и формировать регулярную физическую активность.

С другой стороны, их главный недостаток — недостаточный учёт половых различий. Женщины часто вынуждены адаптироваться под схемы, которые разрабатывались без учёта их физиологии. Это не делает тренировки бесполезными, но может снижать их эффективность и комфорт.

Советы шаг за шагом для более осознанных силовых тренировок

  1. Оценивайте не только программу, но и собственное самочувствие.

  2. Корректируйте объём и интенсивность нагрузки в зависимости от восстановления.

  3. Делайте акцент на технике и качестве движений.

  4. Учитывайте влияние сна, стресса и питания.

  5. Формируйте устойчивые привычки — именно так появляется долгосрочная мотивация к тренировкам.

Почему нужны новые исследования

Силовые тренировки доказали свою пользу для здоровья, профилактики заболеваний и поддержания качества жизни. Однако без достаточного количества исследований с участием женщин невозможно точно определить, какие протоколы работают для них оптимально.

Расширение научной базы позволит уйти от универсальных шаблонов и создать более точные, безопасные и эффективные рекомендации, учитывающие реальные различия между организмами.

Популярные вопросы о силовых тренировках и гендере

Подходят ли женщинам стандартные силовые программы?

Да, но они не всегда учитывают индивидуальные особенности и могут требовать адаптации.

Нужно ли женщинам больше отдыха между тренировками?

Единого ответа нет: всё зависит от интенсивности, уровня подготовки и восстановления.

Полезны ли силовые тренировки для здоровья в целом?

Да, они укрепляют мышцы, кости и метаболизм, снижая риск многих заболеваний.

