В Государственной Думе предложили принять для матерей, у которых более двух детей, новый закон о сокращённой рабочей неделе. О решении нижней палаты Федерального Собрания России рассказывает информационное агентство ТАСС со ссылкой на документ.

Идея о сокращении рабочей недели для женщин до 39 часов предложили депутаты от фракции ЛДПР. В документе чётко прописывается, что под новый урезанный график на один час каждую неделю попадают все матери, достигшие совершеннолетнего возраста и имеющие более двух детей.

Депутаты отметили, что женщины могут воспользоваться этим сокращением продолжительности рабочего дня при условии, если уже меньшее количество часов не обозначено в установленном графике работницы. Такое дополнение к закону во фракции ЛДПР хотят внести в Трудовой кодекс РФ.

Создатели этого закона хотели дать возможность всем матерям больше времени проводить со своими детьми. По их мнению, из-за большой нагрузки на женский организм, а также из-за эмоциональной работы, многие не успевают полностью отдаваться воспитанию. Сокращённый же график помог бы многим матерям обеспечить хорошее детство их детям.

Ранее был создан закон, обеспечивающий матерям возможность кормить детей грудью в местах общественного пользования.

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