Девушка в поле
Девушка в поле
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 6:03

Ген рыжих оказался ключом к регенерации: его действие может помочь при самых трудных ранах

Учёные проверили влияние активности MC1R на воспаление и восстановление тканей — Кэт Боги

Многие замечали: мелкие порезы и ссадины у рыжеволосых людей нередко заживают медленнее. Новое исследование на лабораторных мышах выявило причину этого феномена, связанного с работой гена MC1R. Учёные считают, что полученные данные помогут создать более эффективные методы лечения хронических ран для людей с любым цветом волос.

Ген MC1R определяет, какой пигмент будет доминировать в волосах — тёмный или рыжий. У темноволосых и русоволосых людей этот ген обычно активен, обеспечивая нормальную работу одноимённого белка. У рыжеволосых — в большинстве случаев присутствует мутация, из-за которой белок MC1R ослаблен или полностью не работает. У блондинов наблюдается смешанный вариант: встречаются и активные, и неактивные формы.

Белок MC1R есть не только в волосах — он участвует и в работе кожного покрова, снижая силу воспалительной реакции. Это натолкнуло исследователей из Эдинбургского университета на гипотезу: возможно, активность этого белка влияет на скорость заживления ран. Дело в том, что коже требуется кратковременное воспаление для очищения раны, однако если воспаление слишком длительное или сильное, процесс восстановления замедляется.

Проверка на мышах: что показали эксперименты

Учёные сравнили заживление одинаковых повреждений у двух групп мышей: черных (с нормальной активностью MC1R) и рыжих (с полностью неактивным белком). Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале PNAS, через неделю площадь ран уменьшилась на 93% у черных мышей и на 73% у рыжих. Разница оказалась значительной.

Затем исследователи решили проверить, может ли активация белка MC1R ускорить заживление хронических ран, которые плохо поддаются терапии (например, у людей с диабетом). Для этого они использовали только черных мышей — активировать полностью неработающий белок, как у рыжих, невозможно. Раны обработали экспериментальным препаратом, усиливающим активность MC1R.

Через неделю выяснилось: у обработанных мышей раны уменьшились на 63% — более чем в два раза быстрее, чем в контрольной группе, получавшей обычный физиологический раствор.

"Если бы рана у пациента уменьшилась вдвое за такой короткий срок, это вызвало бы настоящий восторг", — рассказала Фармаколог Дженна Кэш.

Дополнительный анализ показал, что препарат снижает количество воспалительных иммунных клеток в повреждённой области, нормализуя процесс заживления.

Сравнение типов активности белка MC1R

Группа Активность MC1R Скорость заживления Возможность терапии
Черноволосые/темноволосые Высокая Быстрая Да
Блондины Смешанная Средняя Да
Рыжеволосые Низкая или отсутствует Медленнее Ограниченная

Почему открытие важно

У людей и мышей механизмы заживления ран схожи. Поэтому подход, основанный на усилении активности MC1R, может быть полезен для пациентов с различными нарушениями регенерации тканей. Однако есть нюанс: метод не подойдёт тем рыжеволосым, у кого белок полностью не функционирует — активировать нечего.

При этом препараты, воздействующие на MC1R, уже используются в медицине — например, для терапии эритропоэтической протопорфирии, при которой кожа становится чувствительной к солнечному свету. Это вселяет надежду на безопасный профиль нового лечения.

Кэт Боги, исследовательница из Западного резервного университета Кейса, подчёркивает необходимость осторожности:

"Нужно проверить безопасность и эффективность препарата при инфицированных ранах — он может как нарушить реакцию на инфекцию, так и наоборот помочь организму".

Как работает MC1R

  1. Белок регулирует выработку пигментов в волосах.

  2. В коже уменьшает силу воспаления.

  3. Контролирует активность некоторых иммунных клеток.

  4. Ускоряет очистку раны от омертвевших тканей.

  5. Поддерживает нормальный ход регенерации.

  6. При неактивном MC1R воспаление длится дольше.

  7. Хронические раны заживают медленнее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: считать медленное заживление у рыжих людей патологией.
    Последствие: тревога и преждевременные медицинские выводы.
    Альтернатива: учитывать генетическую особенность MC1R.

  2. Ошибка: пытаться активировать неработающий MC1R.
    Последствие: отсутствие эффекта.
    Альтернатива: выбирать другие подходы к стимуляции регенерации.

  3. Ошибка: применять экспериментальные препараты без контроля.
    Последствие: возможное подавление иммунной реакции на инфекцию.
    Альтернатива: клинические исследования и контроль безопасности.

Плюсы и минусы подхода

Аспект Плюсы Минусы
Эффективность Быстрое уменьшение раны Неработающий MC1R у части людей
Безопасность Уже существует опыт применения препаратов Требуются дополнительные исследования
Перспективы Возможность лечения хронических ран Неизвестное воздействие на инфицированные раны

FAQ

У всех ли рыжих людей медленнее заживают раны?
Нет. Только у тех, у кого белок MC1R имеет крайне низкую или нулевую активность.

Можно ли проверить активность MC1R?
Теоретически — да, с помощью генетического тестирования.

Препарат можно будет использовать дома?
Сначала нужно пройти клинические испытания и подтвердить безопасность.

Мифы и правда

  1. Миф: рыжеволосые "более хрупкие" физиологически.
    Правда: у них лишь особенности воспалительной реакции.

  2. Миф: медленное заживление означает плохой иммунитет.
    Правда: дело в генетике, а не в иммунодефиците.

  3. Миф: препарат подойдёт всем.
    Правда: он не поможет людям с полностью неактивным MC1R.

Исторический контекст

  1. MC1R связан с рыжим цветом волос ещё с 1990-х годов.

  2. Исследования его роли в иммунных реакциях появились в 2000-х.

  3. Терапии на основе MC1R начали применять около десятилетия назад.

Три интересных факта

  1. У рыжеволосых людей повышенная чувствительность к боли тоже связана с MC1R.

  2. Белок MC1R влияет не только на цвет волос, но и на реакцию кожи на УФ-свет.

  3. Наследственные варианты MC1R встречаются у людей по всему миру, а не только в Европе.

