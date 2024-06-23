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Разработан новый класс материалов, который содержит 50-60% жидкости
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 22:13

Разработан новый класс материалов, который содержит 50-60% жидкости

Ученые разработали новый класс материалов, названный стекловидными гелями, сочетающими свойства стекла и геля. Эти материалы содержат 50-60% жидкости, но обладают высокой прочностью и эластичностью, позволяя растягиваться в пять раз от первоначальной длины без потери прочности.

Стекловидные гели производятся с использованием жидких прекурсоров стекловидных полимеров и ионной жидкости, смешиваемых и подвергаемых воздействию ультрафиолетового излучения. Особенностью материала является его стоимостная эффективность и способность проводить электричество благодаря высокому содержанию жидкости.

Несмотря на влажную основу, гели не испаряются и не высыхают. Ученые продолжают исследования для дальнейшего понимания свойств этого уникального материала, сообщает 4pda.

Фото: commons.wikimedia.org/Olli Niemitalo (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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