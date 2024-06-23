Ученые разработали новый класс материалов, названный стекловидными гелями, сочетающими свойства стекла и геля. Эти материалы содержат 50-60% жидкости, но обладают высокой прочностью и эластичностью, позволяя растягиваться в пять раз от первоначальной длины без потери прочности.
Стекловидные гели производятся с использованием жидких прекурсоров стекловидных полимеров и ионной жидкости, смешиваемых и подвергаемых воздействию ультрафиолетового излучения. Особенностью материала является его стоимостная эффективность и способность проводить электричество благодаря высокому содержанию жидкости.
Несмотря на влажную основу, гели не испаряются и не высыхают. Ученые продолжают исследования для дальнейшего понимания свойств этого уникального материала, сообщает 4pda.
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