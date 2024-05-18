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В РФ разработали гель для восстановления костей со 100% идентичностью
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:58

В РФ разработали гель для восстановления костей со 100% идентичностью

В России учёные из Волгоградского государственного медицинского университета создали уникальный биоассимилируемый гель для восстановления костных тканей. Этот гель позволяет восстанавливать кости со 100% идентичностью, используя собственные клетки организма.

Он представляет собой питательно-строительную смесь, усиленную активаторами регенерации.

Гель уже апробирован в экспериментах на животных, где он успешно восстановил большие костные дефекты. Препарат, представленный в форме геля, удобен для хирургов и позволяет полностью заполнять дефекты в костях.

Это открытие особенно значимо для лечения крупных осколочных и пулевых ранений, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Giovanna Canu, Francesca Cirisano, Sofia Gambaro, CNR-ICMATE (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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