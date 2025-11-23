Сняла гель-лак и не поверила глазам — ногти стали ломкими из-за ошибки, о которой почти никто не знает
Маникюр с гель-лаком остаётся одним из самых популярных вариантов покрытия: он выглядит аккуратно, долго держится и не требует ежедневной коррекции. Но вместе с удобством появляются вопросы о здоровье ногтей. Специалисты в области дерматологии подчёркивают: гель-лак может усиливать сухость ногтей и провоцировать ломкость, особенно при частом использовании и неправильном снятии покрытия. Чтобы избежать неприятных последствий и сохранить ногти крепкими, важно понимать, как именно воздействует гель-лак на ногтевую пластину и какие меры помогут поддерживать её в хорошем состоянии.
Как гель-лак влияет на ногти
Основные факторы, способные ухудшить состояние ногтей, связаны с воздействием ультрафиолетовых ламп, составом покрытия и методами снятия. Во время полимеризации ногти и кожа вокруг рук получают дозу UVA-излучения. Исследования показывают, что риск негативных последствий остаётся низким, однако он существует. Кроме того, некоторые компоненты гель-лаков (в частности, метакрилаты) способны вызывать аллергические реакции.
Неправильное снятие покрытия может повредить верхний слой ногтя, сделав его ломким. Постоянная нагрузка на пластину без перерывов замедляет восстановление, что приводит к истончению и сухости.
Сравнение основных факторов риска
|Фактор
|Вред
|Как снизить
|UVA-излучение
|Сухость, фотостарение кожи
|SPF, защитные перчатки
|Метакрилаты
|Возможная аллергия
|Использовать проверенные бренды
|Некачественное снятие
|Повреждение пластины
|Снимать у специалиста
|Отсутствие ухода
|Ломкость и расслоение
|Масла, кремы, перчатки
Как ухаживать за ногтями при регулярном гель-лаке
1. Используйте защиту от ультрафиолета
Перед маникюром наносите на руки крем с SPF. Дополнительно можно использовать перчатки без пальцев с UV-защитой — они закрывают кожу, оставляя только ногтевую пластину открытой.
2. Не обрезайте кутикулу
Кутикула — естественный барьер, защищающий ноготь от попадания бактерий. Рекомендуется мягко отодвигать её и удалять птеригий, не причиняя травм.
3. Снимайте покрытие правильно
Снимать гель-лак вручную, отрывая его от пластины, категорически нельзя. Используйте услуги мастера. Мягкие гели снимаются ацетоновыми компрессами, твёрдые — аппаратным способом.
4. Увлажняйте кутикулу
Регулярное применение масел помогает поддерживать рост ногтей, снижает ломкость и предотвращает раздражение кожи вокруг ногтя. В качестве ежедневного ухода подойдут смеси натуральных масел с витамином Е.
5. Пользуйтесь питательными кремами
Ежедневный уход за кожей рук предотвращает сухость, особенно в холодное время года. Крем помогает поддерживать защитный барьер кожи и улучшает общее состояние ногтей.
6. Защищайте ногти от влаги
При мытье посуды и уборке надевайте перчатки. Длительное воздействие воды ослабляет прикрепление покрытия и способствует отслойкам.
7. Выбирайте умеренную длину
Длинные ногти чаще подвергаются микротравмам. Средняя длина и овальная или мягкая миндальная форма снижают риск повреждения.
8. Контролируйте уровень витаминов
Состояние ногтей напрямую связано с уровнем витамина D, достаточным количеством белка и омега-3 жиров в рационе. При выявлении дефицитов добавки могут помочь улучшить прочность ногтей.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Обрезание кутикулы → риск инфекции → мягкое отодвигание.
-
Оторванное покрытие → травма ногтя → аккуратное снятие мастером.
-
Отсутствие SPF → сухость кожи → крем с минеральными фильтрами.
-
Слишком длинные ногти → частые трещины → умеренная длина.
-
Редкое увлажнение → ломкость → ежедневное масло и крем.
А что если ногти уже стали ломкими?
Можно сделать перерыв между покрытиями 2-3 недели, продолжая активный уход маслами и питательными кремами. Стоит избегать агрессивного подпиливания, а также использовать мягкие пилки. Если ногти повреждены серьёзно, временно отказаться от гель-лака — лучший вариант для восстановления.
Плюсы и минусы гель-лака
|Плюсы
|Минусы
|Длительная стойкость
|Риск сухости
|Устойчивость к сколам
|Требует аккуратного снятия
|Эстетичный внешний вид
|Возможные аллергические реакции
|Удобство
|Нагрузка на ногтевую пластину
FAQ
Можно ли делать гель-лак без перерывов?
Рекомендуется давать ногтям отдых каждые 2-3 покрытия.
Помогают ли укрепляющие лаки?
Они создают плотную плёнку, но не улучшают качество ногтя изнутри.
Как часто наносить масло для кутикулы?
Каждый день, желательно утром и вечером.
Опасно ли UVA-излучение ламп?
Риск невысок, но защита SPF и перчатки уменьшают воздействие.
Мифы и правда
Миф: гель-лак ломает ногти сам по себе.
Правда: чаще повреждения возникают из-за неправильного снятия и отсутствия ухода.
Миф: только дорогие покрытия безопасны.
Правда: важна технология нанесения и индивидуальная реакция кожи.
Миф: кутикулу обязательно обрезать.
Правда: её функция — защита, поэтому лучше не травмировать её.
Три факта о ногтях
-
Ногти растут быстрее в тёплое время года и медленнее — зимой.
-
Скорость роста ногтей увеличивается при хорошем кровоснабжении, поэтому массаж полезен.
-
Омега-3 и витамин D действительно влияют на плотность ногтевой пластины.
Исторический контекст
-
Первые покрытия, похожие на современные гели, появились в конце XX века.
-
UVA-лампы активно используются в индустрии последние 20 лет.
-
Рост популярности гель-лака привёл к развитию новых технологий защиты и ухода.
