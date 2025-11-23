Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Здоровый красивый маникюр
Здоровый красивый маникюр
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 15:21

Сняла гель-лак и не поверила глазам — ногти стали ломкими из-за ошибки, о которой почти никто не знает

Гель-лак усиливает сухость ногтей при частом использовании — дерматологи

Маникюр с гель-лаком остаётся одним из самых популярных вариантов покрытия: он выглядит аккуратно, долго держится и не требует ежедневной коррекции. Но вместе с удобством появляются вопросы о здоровье ногтей. Специалисты в области дерматологии подчёркивают: гель-лак может усиливать сухость ногтей и провоцировать ломкость, особенно при частом использовании и неправильном снятии покрытия. Чтобы избежать неприятных последствий и сохранить ногти крепкими, важно понимать, как именно воздействует гель-лак на ногтевую пластину и какие меры помогут поддерживать её в хорошем состоянии.

Как гель-лак влияет на ногти

Основные факторы, способные ухудшить состояние ногтей, связаны с воздействием ультрафиолетовых ламп, составом покрытия и методами снятия. Во время полимеризации ногти и кожа вокруг рук получают дозу UVA-излучения. Исследования показывают, что риск негативных последствий остаётся низким, однако он существует. Кроме того, некоторые компоненты гель-лаков (в частности, метакрилаты) способны вызывать аллергические реакции.

Неправильное снятие покрытия может повредить верхний слой ногтя, сделав его ломким. Постоянная нагрузка на пластину без перерывов замедляет восстановление, что приводит к истончению и сухости.

Сравнение основных факторов риска

Фактор Вред Как снизить
UVA-излучение Сухость, фотостарение кожи SPF, защитные перчатки
Метакрилаты Возможная аллергия Использовать проверенные бренды
Некачественное снятие Повреждение пластины Снимать у специалиста
Отсутствие ухода Ломкость и расслоение Масла, кремы, перчатки

Как ухаживать за ногтями при регулярном гель-лаке

1. Используйте защиту от ультрафиолета

Перед маникюром наносите на руки крем с SPF. Дополнительно можно использовать перчатки без пальцев с UV-защитой — они закрывают кожу, оставляя только ногтевую пластину открытой.

2. Не обрезайте кутикулу

Кутикула — естественный барьер, защищающий ноготь от попадания бактерий. Рекомендуется мягко отодвигать её и удалять птеригий, не причиняя травм.

3. Снимайте покрытие правильно

Снимать гель-лак вручную, отрывая его от пластины, категорически нельзя. Используйте услуги мастера. Мягкие гели снимаются ацетоновыми компрессами, твёрдые — аппаратным способом.

4. Увлажняйте кутикулу

Регулярное применение масел помогает поддерживать рост ногтей, снижает ломкость и предотвращает раздражение кожи вокруг ногтя. В качестве ежедневного ухода подойдут смеси натуральных масел с витамином Е.

5. Пользуйтесь питательными кремами

Ежедневный уход за кожей рук предотвращает сухость, особенно в холодное время года. Крем помогает поддерживать защитный барьер кожи и улучшает общее состояние ногтей.

6. Защищайте ногти от влаги

При мытье посуды и уборке надевайте перчатки. Длительное воздействие воды ослабляет прикрепление покрытия и способствует отслойкам.

7. Выбирайте умеренную длину

Длинные ногти чаще подвергаются микротравмам. Средняя длина и овальная или мягкая миндальная форма снижают риск повреждения.

8. Контролируйте уровень витаминов

Состояние ногтей напрямую связано с уровнем витамина D, достаточным количеством белка и омега-3 жиров в рационе. При выявлении дефицитов добавки могут помочь улучшить прочность ногтей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Обрезание кутикулы → риск инфекции → мягкое отодвигание.

  2. Оторванное покрытие → травма ногтя → аккуратное снятие мастером.

  3. Отсутствие SPF → сухость кожи → крем с минеральными фильтрами.

  4. Слишком длинные ногти → частые трещины → умеренная длина.

  5. Редкое увлажнение → ломкость → ежедневное масло и крем.

А что если ногти уже стали ломкими?

Можно сделать перерыв между покрытиями 2-3 недели, продолжая активный уход маслами и питательными кремами. Стоит избегать агрессивного подпиливания, а также использовать мягкие пилки. Если ногти повреждены серьёзно, временно отказаться от гель-лака — лучший вариант для восстановления.

Плюсы и минусы гель-лака

Плюсы Минусы
Длительная стойкость Риск сухости
Устойчивость к сколам Требует аккуратного снятия
Эстетичный внешний вид Возможные аллергические реакции
Удобство Нагрузка на ногтевую пластину

FAQ

Можно ли делать гель-лак без перерывов?

Рекомендуется давать ногтям отдых каждые 2-3 покрытия.

Помогают ли укрепляющие лаки?

Они создают плотную плёнку, но не улучшают качество ногтя изнутри.

Как часто наносить масло для кутикулы?

Каждый день, желательно утром и вечером.

Опасно ли UVA-излучение ламп?

Риск невысок, но защита SPF и перчатки уменьшают воздействие.

Мифы и правда

Миф: гель-лак ломает ногти сам по себе.
Правда: чаще повреждения возникают из-за неправильного снятия и отсутствия ухода.

Миф: только дорогие покрытия безопасны.
Правда: важна технология нанесения и индивидуальная реакция кожи.

Миф: кутикулу обязательно обрезать.
Правда: её функция — защита, поэтому лучше не травмировать её.

Три факта о ногтях

  1. Ногти растут быстрее в тёплое время года и медленнее — зимой.

  2. Скорость роста ногтей увеличивается при хорошем кровоснабжении, поэтому массаж полезен.

  3. Омега-3 и витамин D действительно влияют на плотность ногтевой пластины.

Исторический контекст

  1. Первые покрытия, похожие на современные гели, появились в конце XX века.

  2. UVA-лампы активно используются в индустрии последние 20 лет.

  3. Рост популярности гель-лака привёл к развитию новых технологий защиты и ухода.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Калий в бананах снижает риск гипертонии — Александр Мясников сегодня в 7:07
Ем банан утром — и весь день не тянет на сладкое: жаль, что раньше не знал об этом трюке

Многие считают бананы слишком калорийными, но врачи уверены: их польза значительно сильнее мифов. Разбираемся, как эти фрукты поддерживают здоровье.

Читать полностью » Скроллинг за едой снижает чувствительность к сигналам насыщения — Иван Пахомов сегодня в 6:07
Не могл отказаться от просмотра за едой — но один приём пищи без экрана изменил всё

Во время еды большинство людей тянется к телефону или телевизору, но такая привычка незаметно влияет на организм: мешает контролировать насыщение и повышает риск переедания.

Читать полностью » Деление таблетки без риски приводит к нарушению дозы — Марина Евдокимова сегодня в 5:07
Пыталась делить любую таблетку — пока не увидела, что внутри действует совсем другой механизм

Можно ли делить таблетки, вскрывать капсулы или разрезать свечи? Разбираем, когда это безопасно, а когда такие действия делают лекарство бесполезным.

Читать полностью » Клюквенный сок снижает риск ИМП за счёт проантоцианидинов — Джиллиан Лопиано сегодня в 4:16
Убрал магазинный морс — и только тогда понял, как должен работать настоящий клюквенный сок

Клюквенный сок окружён множеством мифов, но не все его свойства подтверждены наукой. Разбираемся, чем он действительно полезен и где ожидания не совпадают с реальностью.

Читать полностью » Отсутствие утреннего аппетита признано нормой у многих людей — Анна Летягина сегодня в 3:16
Пропустила завтрак случайно — и день прошёл лучше, чем обычно: теперь слушаю только свой аппетит

Разбираемся, обязателен ли завтрак для здоровья и почему отсутствие утреннего аппетита далеко не всегда повод заставлять себя есть.

Читать полностью » Трансжиры повышают риск сердечных болезней у взрослых — Алексей Кабанов сегодня в 2:16
Одна фраза в составе — и продукт отправляется обратно на полку: больше не ведусь на маркетинг

Трансжиры скрываются в самых привычных продуктах, и их влияние на организм значительно опаснее, чем кажется. Как уменьшить их количество в рационе и распознать скрытые источники?

Читать полностью » Низкие температуры перегружают суставы щиколотки — врач-терапевт Надежда Чернышёва сегодня в 1:16
Стоило надеть высокие носки — перестало ломить ноги по вечерам: жалею, что раньше игнорировала

Зимняя мода с открытыми щиколотками может казаться безобидной, но врачи предупреждают: холод в этой зоне способен вызвать проблемы, которые проявятся не сразу, но надолго.

Читать полностью » Иммунитет после гриппа сохраняется только в пределах подтипа — врач Сережина сегодня в 0:22
Иммунитет помнит старый вирус, а грипп уже другой: как мутации превращают зиму в лотерею

Почему иммунитет после гриппа не всегда защищает от повторных заболеваний и какую роль играют ежегодные мутации вируса — разбираем вместе с врачами.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Онлайн-претензия ускоряет получение компенсации за поврежденный чемодан
Дом
Органайзеры без системы быстро пустеют — эксперт Дженнифер Дюбуа
Наука
Планшетные мультфильмы показали одинаковый эффект со чтением книг перед сном — Мария Климова
Садоводство
Для клематисов важно создать защиту от солнца и ветра — эксперт Иван Ковалев
Еда
Зрелая тыква хранится до шести месяцев при 5–10°C — эксперты
Спорт и фитнес
Женщины выполнили серию армейских отжиманий за восемь недель — тренеры
Питомцы
Собакам вредна еда с праздничного стола — ветеринар Буянина
Еда
Обжаренный кунжут усиливает вкус маринованных шампиньонов по-корейски — повар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet