Сняла гель-лак и не поверила глазам — ногти стали ломкими из-за ошибки, о которой почти никто не знает

Маникюр с гель-лаком остаётся одним из самых популярных вариантов покрытия: он выглядит аккуратно, долго держится и не требует ежедневной коррекции. Но вместе с удобством появляются вопросы о здоровье ногтей. Специалисты в области дерматологии подчёркивают: гель-лак может усиливать сухость ногтей и провоцировать ломкость, особенно при частом использовании и неправильном снятии покрытия. Чтобы избежать неприятных последствий и сохранить ногти крепкими, важно понимать, как именно воздействует гель-лак на ногтевую пластину и какие меры помогут поддерживать её в хорошем состоянии.

Как гель-лак влияет на ногти

Основные факторы, способные ухудшить состояние ногтей, связаны с воздействием ультрафиолетовых ламп, составом покрытия и методами снятия. Во время полимеризации ногти и кожа вокруг рук получают дозу UVA-излучения. Исследования показывают, что риск негативных последствий остаётся низким, однако он существует. Кроме того, некоторые компоненты гель-лаков (в частности, метакрилаты) способны вызывать аллергические реакции.

Неправильное снятие покрытия может повредить верхний слой ногтя, сделав его ломким. Постоянная нагрузка на пластину без перерывов замедляет восстановление, что приводит к истончению и сухости.

Сравнение основных факторов риска

Фактор Вред Как снизить UVA-излучение Сухость, фотостарение кожи SPF, защитные перчатки Метакрилаты Возможная аллергия Использовать проверенные бренды Некачественное снятие Повреждение пластины Снимать у специалиста Отсутствие ухода Ломкость и расслоение Масла, кремы, перчатки

Как ухаживать за ногтями при регулярном гель-лаке

1. Используйте защиту от ультрафиолета

Перед маникюром наносите на руки крем с SPF. Дополнительно можно использовать перчатки без пальцев с UV-защитой — они закрывают кожу, оставляя только ногтевую пластину открытой.

2. Не обрезайте кутикулу

Кутикула — естественный барьер, защищающий ноготь от попадания бактерий. Рекомендуется мягко отодвигать её и удалять птеригий, не причиняя травм.

3. Снимайте покрытие правильно

Снимать гель-лак вручную, отрывая его от пластины, категорически нельзя. Используйте услуги мастера. Мягкие гели снимаются ацетоновыми компрессами, твёрдые — аппаратным способом.

4. Увлажняйте кутикулу

Регулярное применение масел помогает поддерживать рост ногтей, снижает ломкость и предотвращает раздражение кожи вокруг ногтя. В качестве ежедневного ухода подойдут смеси натуральных масел с витамином Е.

5. Пользуйтесь питательными кремами

Ежедневный уход за кожей рук предотвращает сухость, особенно в холодное время года. Крем помогает поддерживать защитный барьер кожи и улучшает общее состояние ногтей.

6. Защищайте ногти от влаги

При мытье посуды и уборке надевайте перчатки. Длительное воздействие воды ослабляет прикрепление покрытия и способствует отслойкам.

7. Выбирайте умеренную длину

Длинные ногти чаще подвергаются микротравмам. Средняя длина и овальная или мягкая миндальная форма снижают риск повреждения.

8. Контролируйте уровень витаминов

Состояние ногтей напрямую связано с уровнем витамина D, достаточным количеством белка и омега-3 жиров в рационе. При выявлении дефицитов добавки могут помочь улучшить прочность ногтей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Обрезание кутикулы → риск инфекции → мягкое отодвигание. Оторванное покрытие → травма ногтя → аккуратное снятие мастером. Отсутствие SPF → сухость кожи → крем с минеральными фильтрами. Слишком длинные ногти → частые трещины → умеренная длина. Редкое увлажнение → ломкость → ежедневное масло и крем.

А что если ногти уже стали ломкими?

Можно сделать перерыв между покрытиями 2-3 недели, продолжая активный уход маслами и питательными кремами. Стоит избегать агрессивного подпиливания, а также использовать мягкие пилки. Если ногти повреждены серьёзно, временно отказаться от гель-лака — лучший вариант для восстановления.

Плюсы и минусы гель-лака

Плюсы Минусы Длительная стойкость Риск сухости Устойчивость к сколам Требует аккуратного снятия Эстетичный внешний вид Возможные аллергические реакции Удобство Нагрузка на ногтевую пластину

FAQ

Можно ли делать гель-лак без перерывов?

Рекомендуется давать ногтям отдых каждые 2-3 покрытия.

Помогают ли укрепляющие лаки?

Они создают плотную плёнку, но не улучшают качество ногтя изнутри.

Как часто наносить масло для кутикулы?

Каждый день, желательно утром и вечером.

Опасно ли UVA-излучение ламп?

Риск невысок, но защита SPF и перчатки уменьшают воздействие.

Мифы и правда

Миф: гель-лак ломает ногти сам по себе.

Правда: чаще повреждения возникают из-за неправильного снятия и отсутствия ухода.

Миф: только дорогие покрытия безопасны.

Правда: важна технология нанесения и индивидуальная реакция кожи.

Миф: кутикулу обязательно обрезать.

Правда: её функция — защита, поэтому лучше не травмировать её.

Три факта о ногтях

Ногти растут быстрее в тёплое время года и медленнее — зимой. Скорость роста ногтей увеличивается при хорошем кровоснабжении, поэтому массаж полезен. Омега-3 и витамин D действительно влияют на плотность ногтевой пластины.

Исторический контекст