Гель-лак казался спасением — последствия догнали позже: вот что происходит

Глянцевое покрытие, которое неделями выглядит безупречно, давно стало привычной частью ухода за руками. Гель-лак экономит время и радует стойкостью, но за внешним эффектом иногда скрываются менее заметные последствия. Со временем ногти могут терять прочность и ухоженный вид, даже если маникюр выполнен аккуратно. Об этом сообщает дзен-канал "Только то, что нужно твоей коже".

Почему гель-лак так быстро стал стандартом маникюра

Распространение гель-лака связано сразу с несколькими практичными преимуществами. Он сочетает в себе свойства декоративного и защитного покрытия, что сделало его удобным решением для повседневной жизни.

Покрытие сохраняет цвет и блеск в среднем две-три недели, не тускнеет и не требует коррекции. За счёт плотной структуры оно снижает риск случайных сколов и механических повреждений. Быстрое полимеризование под LED- или УФ-лампой позволяет закончить маникюр за короткое время. Дополняет картину широкий выбор оттенков и устойчивый глянцевый финиш, который выглядит одинаково аккуратно как в первый, так и в последний день носки.

Что происходит с ногтями при регулярном использовании

При частом обновлении покрытия ногтевая пластина испытывает постоянную нагрузку. Процессы нанесения и снятия затрагивают её верхний слой, который не всегда успевает восстановиться.

Со временем ногти могут становиться тоньше и мягче, терять естественную гладкость. Плотный слой гель-лака ограничивает испарение влаги, из-за чего пластина пересыхает и становится более ломкой. Наибольший вред часто связан не с самим покрытием, а с агрессивным снятием — спиливанием или механическим соскабливанием. В условиях салона с нарушением гигиены также повышается риск грибковых поражений.

Аллергические реакции и их причины

Отдельного внимания заслуживают реакции кожи и ногтей на состав гель-лаков. Даже при отсутствии проблем в начале со временем может появиться чувствительность к отдельным компонентам.

Наиболее частыми аллергенами считаются метакрилаты, которые обеспечивают прочность и эластичность покрытия. При контакте с кожей они способны вызывать зуд, жжение и покраснение. Ещё один потенциально раздражающий компонент — формальдегид, используемый как консервант. Он может провоцировать сухость, ломкость и воспалительные реакции в зоне кутикулы.

Как восстановить ногти после снятия покрытия

Возвращение ногтям здорового вида требует системного подхода, а не разовых процедур. Восстановление начинается с паузы.

Перерыв в использовании стойких покрытий позволяет пластине обновиться естественным образом. В этот период важно регулярно увлажнять ногти и кутикулу маслами и кремами, поддерживая уровень влаги. Укрепляющие базы и лечебные лаки с витаминами и минералами помогают снизить ломкость. Дополняет уход сбалансированное питание с достаточным количеством белка, витаминов A, C, D, E и группы B, а также микроэлементов. Видимый результат во многом зависит и от бережного снятия предыдущих покрытий.

Средства для SOS-восстановления

После снятия гель-лака ногти нередко выглядят неровными и ослабленными, что становится сигналом взять паузу. В таких случаях применяются специализированные средства с ухаживающим составом.

Регулярный уход и разумные перерывы позволяют сохранить эффектный маникюр без ущерба для здоровья ногтей.