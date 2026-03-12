Склады опустели до последнего винтика: популярный купе-кроссовер окончательно покинул РФ

В прошлом месяце на стоянке под домом исчез последний Geely Tugella — тот, что сосед катал по трассе с характерным гулом турбины. Владелец рассказывал, как дилер уговаривал взять с рук остаток по скидке, мол, последний шанс на стильный купе-кроссовер. А теперь ни одного не ставят на учет ни в январе, ни в феврале 2026-го. Дилеры распродали запасы дочиста, и рынок затих — знакомая картина для тех, кто следит за китайскими новинками.

"Geely Tugella ушел с российского рынка, но его клон Knewstar 001 заполняет нишу полностью идентичными характеристиками. Собирают эти машины в Харбине, близко к границе, так что логистика быстрая и цены держатся. Надежность на уровне оригинала, если следить за турбиной и электроникой, как в Geely Monjaro. Покупателям стоит проверять пробег и комплектацию на месте." Автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Конец продаж Tugella

Российское представительство Geely официально свернуло продажи Tugella еще в сентябре 2024 года. До той даты машины уходили с конвейера, а дилеры держали остатки в салонах. Теперь же модель полностью исчезла — ни одного экземпляра не регистрируют.

В январе и феврале 2026-го в базах ГИБДД пусто по Tugella. Это значит, что запасы распроданы до нуля. Покупатели разобрали последние машины, которые пылились на площадках.

Такие переходы типичны для рынка, где китайские бренды меняют стратегии. Tugella был популярен за купе-форму и динамику, но время вышло.

Распродажа остатков

Дилеры Geely активно сбрасывали Tugella до официального финала. Россияне брали их на учет регулярно, пока склады не опустели. Издание "Автопоток" подтверждает: новых машин на классифайдах нет совсем.

Это не единичный случай — рынок быстро адаптируется. Остатки уходили по сниженным ценам, и владельцы теперь катают без проблем. Но свежих поставок ждать не стоит.

В похожих ситуациях с китайскими внедорожниками дилеры тоже распродают запасы молниеносно. Tugella ушел тихо, без шума.

Пустые площадки — сигнал для рынка: пора смотреть альтернативы.

Knewstar 001 как замена

Knewstar 001 — полный клон Tugella, собирают в китайском Харбине у самой границы с Россией. Продажи стартовали в сентябре 2024-го, параллельно с уходом оригинала. По стране в наличии около 900 машин 2024 и 2025 годов, все без пробега.

Дилеры активно предлагают эти кроссоверы. Характеристики идентичны: тот же дизайн, моторы, трансмиссия. Разница только в бренде и сборке.

Для тех, кто ждал Tugella, это прямой вариант. Логистика из Харбина упрощает импорт, цены остаются доступными. Пробег и риски на вторичке здесь минимальны для новых машин.

Рынок сегодня

На классифайдах Tugella отсутствует, зато Knewstar 001 в изобилии. Рынок китайских авто эволюционирует быстро, с клонами и новыми сборками. Это держит предложение высоким.

Похоже на смену моделей в японских внедорожниках, где легенды продолжают жить под новыми именами. Tugella ушел, но дух остался.

Дилеры фокусируются на свежих партиях. Покупателям стоит мониторить наличие — спрос растет.

"Распродажа Tugella прошла гладко, дилеры очистили склады без потерь. Knewstar 001 идентичен по конструкции, включая безопасность и обзоры — проверено тестами. В сложных условиях эксплуатации держится как оригинал, главное — своевременный сервис. Рекомендую проверять электронику перед покупкой." Автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

FAQ

Почему Tugella больше не регистрируют?

Запасы распроданы, официальные продажи закончились в сентябре 2024-го. Ни в январе, ни в феврале 2026-го машин на учет не ставили.

Что взять вместо Tugella?

Knewstar 001 — полный клон в наличии около 900 штук по России. Собирают в Харбине с сентября 2024-го.

Где купить Knewstar 001?

У дилеров и на классифайдах, новые без пробега 2024-2025 годов.

