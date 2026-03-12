Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Geely Tugella
Geely Tugella
© Wikipedia by Jengtingchen is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 13:18

Склады опустели до последнего винтика: популярный купе-кроссовер окончательно покинул РФ

В прошлом месяце на стоянке под домом исчез последний Geely Tugella — тот, что сосед катал по трассе с характерным гулом турбины. Владелец рассказывал, как дилер уговаривал взять с рук остаток по скидке, мол, последний шанс на стильный купе-кроссовер. А теперь ни одного не ставят на учет ни в январе, ни в феврале 2026-го. Дилеры распродали запасы дочиста, и рынок затих — знакомая картина для тех, кто следит за китайскими новинками.

"Geely Tugella ушел с российского рынка, но его клон Knewstar 001 заполняет нишу полностью идентичными характеристиками. Собирают эти машины в Харбине, близко к границе, так что логистика быстрая и цены держатся. Надежность на уровне оригинала, если следить за турбиной и электроникой, как в Geely Monjaro. Покупателям стоит проверять пробег и комплектацию на месте."

Автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Конец продаж Tugella

Российское представительство Geely официально свернуло продажи Tugella еще в сентябре 2024 года. До той даты машины уходили с конвейера, а дилеры держали остатки в салонах. Теперь же модель полностью исчезла — ни одного экземпляра не регистрируют.

В январе и феврале 2026-го в базах ГИБДД пусто по Tugella. Это значит, что запасы распроданы до нуля. Покупатели разобрали последние машины, которые пылились на площадках.

Такие переходы типичны для рынка, где китайские бренды меняют стратегии. Tugella был популярен за купе-форму и динамику, но время вышло.

Распродажа остатков

Дилеры Geely активно сбрасывали Tugella до официального финала. Россияне брали их на учет регулярно, пока склады не опустели. Издание "Автопоток" подтверждает: новых машин на классифайдах нет совсем.

Это не единичный случай — рынок быстро адаптируется. Остатки уходили по сниженным ценам, и владельцы теперь катают без проблем. Но свежих поставок ждать не стоит.

В похожих ситуациях с китайскими внедорожниками дилеры тоже распродают запасы молниеносно. Tugella ушел тихо, без шума.

Пустые площадки — сигнал для рынка: пора смотреть альтернативы.

Knewstar 001 как замена

Knewstar 001 — полный клон Tugella, собирают в китайском Харбине у самой границы с Россией. Продажи стартовали в сентябре 2024-го, параллельно с уходом оригинала. По стране в наличии около 900 машин 2024 и 2025 годов, все без пробега.

Дилеры активно предлагают эти кроссоверы. Характеристики идентичны: тот же дизайн, моторы, трансмиссия. Разница только в бренде и сборке.

Для тех, кто ждал Tugella, это прямой вариант. Логистика из Харбина упрощает импорт, цены остаются доступными. Пробег и риски на вторичке здесь минимальны для новых машин.

Рынок сегодня

На классифайдах Tugella отсутствует, зато Knewstar 001 в изобилии. Рынок китайских авто эволюционирует быстро, с клонами и новыми сборками. Это держит предложение высоким.

Похоже на смену моделей в японских внедорожниках, где легенды продолжают жить под новыми именами. Tugella ушел, но дух остался.

Дилеры фокусируются на свежих партиях. Покупателям стоит мониторить наличие — спрос растет.

"Распродажа Tugella прошла гладко, дилеры очистили склады без потерь. Knewstar 001 идентичен по конструкции, включая безопасность и обзоры — проверено тестами. В сложных условиях эксплуатации держится как оригинал, главное — своевременный сервис. Рекомендую проверять электронику перед покупкой."

Автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

FAQ

Почему Tugella больше не регистрируют?
Запасы распроданы, официальные продажи закончились в сентябре 2024-го. Ни в январе, ни в феврале 2026-го машин на учет не ставили.

Что взять вместо Tugella?
Knewstar 001 — полный клон в наличии около 900 штук по России. Собирают в Харбине с сентября 2024-го.

Где купить Knewstar 001?
У дилеров и на классифайдах, новые без пробега 2024-2025 годов.

Проверено экспертом: автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Читайте также

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ловушка для кошелька захлопнулась наполовину: камеры начнут считать страховку по новым правилам вчера в 11:56

В системе автоматической фиксации нарушений вводятся важные ограничения, которые спасут водителей от протоколов после запуска контроля полисов через камеры.

Читать полностью » Ормузский узел затягивает петлю: блокада пролива толкает мировое топливо к историческим рекордам вчера в 9:02

Мировые котировки нефти стремительно растут, пока внутренние риски и сезонный спрос готовят российским водителям неприятный сюрприз на заправках.

Читать полностью » Тихая смерть двигателя: старые стандарты смазки провоцируют задиры в моторах свежих иномарок вчера в 7:01

Привычные канистры с густой смазкой могут стать причиной дорогой поломки. Инженеры предрекают полную смену стандартов, которая затронет кошелёк каждого водителя.

Читать полностью » Кузов блестит как новый — а снизу крошится: Škoda 110 R раскрывает слабости эпохи 10.03.2026 в 23:58

Под кузовом жёлтой Škoda 110 R в мастерской пахнет маслом и ржавчиной, пока владелец и блогер вскрывают компромиссы чехословацкого купе 1970-х для коллекционеров и энтузиастов.

Читать полностью » Наследство самураев в руках гиганта: легендарный честный вездеход меняет эмблему и облик 10.03.2026 в 20:51

Японские автогиганты готовят сюрприз для любителей бездорожья, объединяя легендарную проходимость рамы и современные технологии в одном доступном кузове.

Читать полностью » Удерживая цену при продаже: как уход за Toyota Prado 150 позволяет избежать больших трат на ремонт 10.03.2026 в 19:04

Toyota Land Cruiser Prado 150 известен своей надежностью, но малозаметные проблемы могут обернуться дорогими последствиями.

Читать полностью » Свежесть обходится в копейки, а ремонт в тысячи: простая проверка узлов спасает бюджет весной 10.03.2026 в 18:54

После зимних поездок по солевым лужам важные узлы под капотом оказываются в зоне риска, угрожая внезапным отключением прохлады и крупными тратами.

Читать полностью » Миллионы на колёсах: китайские внедорожники захватили премиальный рынок России без боя 10.03.2026 в 18:43

На российских парковках появились гиганты стоимостью свыше восьми миллионов рублей, которые заставляют забыть о привычном европейском люксе и считать потери.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Холодная мойка — горячая проблема: почему зимнее мытьё бывает неэффективным и как этого избежать
Недвижимость
Как избежать безвкусицы в интерьере: зеркала, глянец и цвета создают заблуждения об уюте
Наука
Космический гость в золотой оправе: редкий металл в украшениях меняет историю Европы
Спорт и фитнес
Легальный допинг в наушниках: правильный ритм снижает чувство усталости на целую пятую часть
Недвижимость
Свежесть из подвала: двухэтапная чистка превращает грязный лоток машины в стерильный пластик
Недвижимость
Ткань стареет от горячей воды: ошибки при стирке превращают нежную тюль в серую тряпку
Недвижимость
Аквариум вместо квартиры: алгоритм действий спасает кошелёк при внезапном потопе сверху
Недвижимость
Золотой кран в каждой квартире: счета за воду выросли вдвое из-за одного скрытого множителя
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet