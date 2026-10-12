Geely остаётся, а любимые модели уходят: в России покупателям готовят непростой выбор

Geely тихо закрыла официальный импорт Monjaro, Atlas и Preface, и это уже меняет расклад на российском рынке. Салоны пока не пустеют, но запас не резиновый: по оценке одного из крупных дилеров, машин может хватить примерно до ноября. Дальше покупателю придётся выбирать без привычной опоры на официальный заказ из Китая. Причём выбор выходит не из простых: остатки у дилеров, Volga, Belgee или параллельный ввоз с его отдельными нюансами по комплектации и гарантии.

"Когда официальный импорт конкретных моделей останавливается, рынок не исчезает, но меняет правила. Покупатель начинает смотреть не только на эмблему, но и на способ поставки, гарантию и ликвидность машины после покупки. Для Monjaro это особенно чувствительно, потому что модель давно стала узнаваемой и на неё ориентировались не только любители марки, но и те, кто просто искал крупный кроссовер с понятной репутацией. Если официальный запас действительно уйдёт к осени, часть спроса неизбежно размажется по альтернативным каналам", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Дмитрий Сафронов. Автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик

Что изменилось с поставками Geely

Заместитель гендиректора российского представительства Geely Алексей Марков подтвердил, что официальный импорт Monjaro, Atlas и Preface прекращён. При этом сами машины ещё есть у дилеров, а официальный сайт в России по-прежнему держит их в модельной линейке. Ситуация выглядит странно, но на практике это обычный переходный период: бренд остаётся, а привычные поставки уже закрыты.

По оценке одного из крупных дилеров, запасов может хватить примерно до ноября. Это значит, что Monjaro не исчезнет из автосалонов в один день, как это иногда рисуют в разговорах на парковке. Но после распродажи остатков покупателю придётся либо искать альтернативный канал ввоза, либо смотреть на другую машину с похожим набором характеристик.

При этом Geely не сворачивает присутствие в стране. В официальной линейке остаются Cityray, Coolray, Okavango и электрифицированные EX5, а представительством уже названы и новые российские премьеры в 2027 году. То есть речь идёт не об уходе бренда, а о точечной перестройке модельного ряда.

Какие варианты остались у покупателей

Один из очевидных вариантов — Volga K50. Машина технически близка к Monjaro, выпускается в Нижнем Новгороде, оснащается 238-сильным мотором, полным приводом и восьмиступенчатым автоматом. При этом Geely и Volga отдельно подчёркивают, что это независимые компании и связывать остановку импорта с запуском российской марки нельзя.

Интерес к K50 уже подтверждён цифрами. В августе на неё пришлось 315 регистраций, а это почти 52% результата всей Volga. Tarantas. news ранее писал, что именно самый дорогой K50 стал главным бестселлером молодой марки. Но прямой переход аудитории Monjaro в Volga всё равно не гарантирован: часть покупателей держится за сам бренд Geely, его историю на российском рынке и понятную остаточную стоимость.

Есть и другой путь — параллельный импорт. В таком случае Monjaro можно продолжить заказывать из-за рубежа, но условия будут уже другими. Комплектация, программное обеспечение и гарантия могут отличаться от официальных машин, а это уже не тот сценарий, к которому привыкли покупатели в салоне.

Если смотреть без лишней романтики, рынок сейчас предлагает три вектора: остатки у дилеров, Volga K50 и альтернативный ввоз. Каждый из них рабочий, но каждый меняет привычную схему покупки. И именно это сейчас главное неудобство для тех, кто шёл в салон именно за Monjaro.

Почему в истории всплывает Belgee

Отдельно в этой схеме стоит Belgee. Белорусская марка уже заняла заметное место на российском рынке и продолжает расширять линейку. Обновлённый X50 снова пошёл к дилерам и будет продаваться параллельно с X50+, а дилеры рассчитывают довести его долю до 20-25% продаж бренда, о чём ранее писал Tarantas. news.

Но Belgee играет в другой ценовой и размерной категории, поэтому прямой заменой Monjaro её назвать нельзя. Это скорее запасной маршрут для части аудитории, которая вообще смотрит шире и выбирает из доступных классов. Для Geely же здесь важен другой момент: удержать покупателя внутри собственной экосистемы, а не отпустить его к соседнему бренду.

Именно поэтому история упирается не только в поставки, но и в привычки клиентов. Одним важен знакомый значок на решётке радиатора, другим — конкретный набор опций и понятные правила обслуживания. Когда официальный канал закрывается, эти вещи начинают решать куда больше, чем рекламные буклеты.

"Покупатель Monjaro теперь фактически оказался перед выбором из трёх разных сценариев. Первый — успеть взять остатки у дилеров, пока машина ещё стоит в официальной сетке. Второй — перейти на Volga K50, если устроят цена, происхождение и набор характеристик. Третий — идти в альтернативный импорт, но там уже придётся мириться с отличиями по комплектации и условиям гарантии. Для рынка это не катастрофа, а перераспределение спроса, но для самого покупателя разница будет очень ощутимой", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Иван Рогов. Автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств

Ответы на популярные вопросы

Останется ли Monjaro в продаже у официальных дилеров?

Да, пока у дилеров есть складские остатки. По оценке одного из крупных продавцов, их может хватить примерно до ноября.

Заменит ли Volga K50 Monjaro один к одному?

Нет, это не полная замена. Машина близка технически, но у неё своя марка, своя ценовая политика и своя дилерская сеть.

Можно ли и дальше купить Monjaro через альтернативный импорт?

Да, такой вариант остаётся. Но комплектация, программное обеспечение и гарантия могут отличаться от официальных машин.

Уходит ли Geely из России?

Нет. Компания сохраняет присутствие, оставляет в продаже другие модели и заявляет о новых российских премьерах в 2027 году.

Проверено экспертом: автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Читайте также