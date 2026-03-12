Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Иван Рогов Опубликована сегодня в 13:15

Просторная клетка для семьи: судьба популярного кроссовера Geely висит на волоске у дилеров

В прошлом месяце друг позвонил из салона: присматривал семиместный кроссовер для большой семьи, а менеджер шепнул, что Geely Okavango вот-вот исчезнет с витрин. Запас 2025 года еще лежит на складах, но машин 2026-го нигде нет, и это настораживает. Семь мест, просторный салон — звучит заманчиво для поездок с детьми и бабушками, особенно когда пробки в городе растягиваются на часы. А тут еще слухи от дилеров, что поставки встали еще в январе. Многие уже передумывают, оглядываясь на альтернативы вроде Haval или новичков из Калуги.

"Geely Okavango предлагает хороший баланс объема и динамики для семьи, но в России семиместники не всегда взлетают из-за предпочтений компактных моделей. Поставки могли сократить из-за низкого спроса — продажи ниже ожиданий, особенно когда конкуренты вроде Tenet давят ценой. Лучше ориентироваться на остатки и проверять надежность перед покупкой, чтобы не нарваться на будущие расходы по ремонту."

Автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Что говорят дилеры

Два источника в дилерской сети подтвердили "Российской газете", что поставки Okavango прекратили еще в январе. Причину не называют прямо, но намекают на слабые продажи. Кроссовер крупнее Monjaro, вмещает семерых, однако бестселлером не стал — семьи предпочитают меньшие машины для города.

Один из собеседников отметил прямо: машина больше и просторнее, но спрос не оправдал ожиданий. Дилеры уже не ждут новых партий, а текущие запасы тают. Это типичная история для нишевых моделей на российском рынке.

Похожие случаи случались с другими китайцами, где избыточный размер отпугивает покупателей. Сравните с Mazda CX-5, которая держится за счет компактности.

Ответ от Geely

Пресс-служба Geely на запрос издания ответила жестко: поставки и продажи продолжаются. Модель, по их словам, пользуется устойчивым спросом в сегменте семиместных кроссоверов. Официально никто не объявлял о снятии с продаж.

Такие противоречия между дилерами и брендом встречаются часто — склады полны, но новые авто не едут. Geely подчеркивает стабильность интереса, особенно среди тех, кто ищет вместительный вариант. Пока опровержение висит в воздухе, покупатели нервничают.

Вспомните Haval F7x: там тоже слухи о расходах пугали, но продажи шли.

Технические данные

Okavango несет двухлитровый турбомотор на 200 сил, сопряженный с семиступенчатым роботом с двойным сцеплением. Передний привод, что упрощает эксплуатацию в городе. Семь мест делают его хитом для дальних поездок.

Двигатель тянет уверенно, коробка переключает плавно, если масло менять вовремя. Но в пробках робот может подтормаживать — типичная черта таких агрегатов. Надежность проверена в тесте, но следите за сайлентблоками.

Сравните с отзывами по Opel: там дефекты серьезнее.

Цены и остатки

Базовая цена — 3 908 990 рублей, с учетом скидок падает до 3 535 990. Машин 2026 года ни у кого нет, зато 2025-го хватает на складах. Дилеры давят на торг, чтобы распродать остатки.

Скидки реальные, особенно в регионах, где конкуренция жмет. Но после распродажи сервис останется, запчасти от Geely везут стабильно. Проверяйте остатки заранее, чтобы не уйти ни с чем.

Рынок семиместников

Сегмент семиместных кроссоверов в России растет, но Okavango не взлетел — семьи выбирают гибриды или компакты. Спрос устойчивый, но не массовый, как отмечает Geely. Дилеры видят спад поставок.

Факторы вроде роста цен на топливо бьют по большим машинам — расход выше, налоги тоже. Смотрите прогнозы по бензину, это давит на выбор. Альтернативы от китайцев множатся.

Страховка тоже под вопросом с новыми камерами, как в правилах ОСАГО.

"Okavango — крепкий аппарат с фокусом на безопасность и объем, но рынок диктует компактность. Если продажи слабые, бренды корректируют линейку быстро, оставляя сервис. Покупайте остатки, но диагностируйте перед сделкой — турбина и робот требуют ухода."

Автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

FAQ

Почему Okavango не стал хитом?
Кроссовер крупный для семерых, но россияне предпочитают компактные модели из-за пробок и расходов. Спрос устойчивый, но не массовый.
Что с запчастями после снятия?
Geely обещает сервис, запчасти везут стабильно. Дилеры держат остатки.
Выгодна ли покупка сейчас?
Скидки до 373 тысяч рублей делают цену привлекательной. Проверяйте 2025 год.

Проверено экспертом: автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

