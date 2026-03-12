Просторная клетка для семьи: судьба популярного кроссовера Geely висит на волоске у дилеров
В прошлом месяце друг позвонил из салона: присматривал семиместный кроссовер для большой семьи, а менеджер шепнул, что Geely Okavango вот-вот исчезнет с витрин. Запас 2025 года еще лежит на складах, но машин 2026-го нигде нет, и это настораживает. Семь мест, просторный салон — звучит заманчиво для поездок с детьми и бабушками, особенно когда пробки в городе растягиваются на часы. А тут еще слухи от дилеров, что поставки встали еще в январе. Многие уже передумывают, оглядываясь на альтернативы вроде Haval или новичков из Калуги.
"Geely Okavango предлагает хороший баланс объема и динамики для семьи, но в России семиместники не всегда взлетают из-за предпочтений компактных моделей. Поставки могли сократить из-за низкого спроса — продажи ниже ожиданий, особенно когда конкуренты вроде Tenet давят ценой. Лучше ориентироваться на остатки и проверять надежность перед покупкой, чтобы не нарваться на будущие расходы по ремонту."
Автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов
Что говорят дилеры
Два источника в дилерской сети подтвердили "Российской газете", что поставки Okavango прекратили еще в январе. Причину не называют прямо, но намекают на слабые продажи. Кроссовер крупнее Monjaro, вмещает семерых, однако бестселлером не стал — семьи предпочитают меньшие машины для города.
Один из собеседников отметил прямо: машина больше и просторнее, но спрос не оправдал ожиданий. Дилеры уже не ждут новых партий, а текущие запасы тают. Это типичная история для нишевых моделей на российском рынке.
Ответ от Geely
Пресс-служба Geely на запрос издания ответила жестко: поставки и продажи продолжаются. Модель, по их словам, пользуется устойчивым спросом в сегменте семиместных кроссоверов. Официально никто не объявлял о снятии с продаж.
Такие противоречия между дилерами и брендом встречаются часто — склады полны, но новые авто не едут. Geely подчеркивает стабильность интереса, особенно среди тех, кто ищет вместительный вариант. Пока опровержение висит в воздухе, покупатели нервничают.
Технические данные
Okavango несет двухлитровый турбомотор на 200 сил, сопряженный с семиступенчатым роботом с двойным сцеплением. Передний привод, что упрощает эксплуатацию в городе. Семь мест делают его хитом для дальних поездок.
Двигатель тянет уверенно, коробка переключает плавно, если масло менять вовремя. Но в пробках робот может подтормаживать — типичная черта таких агрегатов. Надежность проверена в тесте, но следите за сайлентблоками.
Цены и остатки
Базовая цена — 3 908 990 рублей, с учетом скидок падает до 3 535 990. Машин 2026 года ни у кого нет, зато 2025-го хватает на складах. Дилеры давят на торг, чтобы распродать остатки.
Скидки реальные, особенно в регионах, где конкуренция жмет. Но после распродажи сервис останется, запчасти от Geely везут стабильно. Проверяйте остатки заранее, чтобы не уйти ни с чем.
Рынок семиместников
Сегмент семиместных кроссоверов в России растет, но Okavango не взлетел — семьи выбирают гибриды или компакты. Спрос устойчивый, но не массовый, как отмечает Geely. Дилеры видят спад поставок.
Факторы вроде роста цен на топливо бьют по большим машинам — расход выше, налоги тоже. Смотрите прогнозы по бензину, это давит на выбор. Альтернативы от китайцев множатся.
"Okavango — крепкий аппарат с фокусом на безопасность и объем, но рынок диктует компактность. Если продажи слабые, бренды корректируют линейку быстро, оставляя сервис. Покупайте остатки, но диагностируйте перед сделкой — турбина и робот требуют ухода."
Автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов
FAQ
Почему Okavango не стал хитом?
Кроссовер крупный для семерых, но россияне предпочитают компактные модели из-за пробок и расходов. Спрос устойчивый, но не массовый.
Что с запчастями после снятия?
Geely обещает сервис, запчасти везут стабильно. Дилеры держат остатки.
Выгодна ли покупка сейчас?
Скидки до 373 тысяч рублей делают цену привлекательной. Проверяйте 2025 год.
