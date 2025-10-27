Не демпинг, а доверие: как Geely завоёвывает Туманный Альбион

Выход китайского автопроизводителя на британский рынок стал не просто громким событием, а символом новой фазы в европейской экспансии компании. Geely выбрала амбициозный курс: начать с премьеры электрического кроссовера EX5 в самом центре Лондона и за несколько лет построить широкую сеть дилеров по всей стране.

Электрокроссовер как визитная карточка

Geely EX5 стал первой моделью бренда в Великобритании. Это полностью электрический кроссовер, рассчитанный на аудиторию, привыкшую к практичности и экологичности. Компания сделала ставку на сочетание минималистичного дизайна, высокого уровня безопасности и технологий, привычных для европейского потребителя — ассистенты водителя, мультимедийная система с поддержкой голосового управления, увеличенный запас хода.

Ставка на электромобили не случайна: британское правительство планирует полностью отказаться от продаж автомобилей с ДВС к 2035 году. Для Geely это шанс закрепиться в сегменте, где спрос будет расти стремительно.

В компании уверены, что EX5 станет основой для последующего расширения линейки. Руководство подчеркнуло: каждый новый продукт будет адаптирован под местный рынок, включая настройки подвески и интерфейс мультимедиа.

Амбиции и планы до 2030 года

Ключевая цель — к 2030 году продавать не менее 100 тысяч автомобилей в год. Для этого Geely Automobile активно развивает инфраструктуру: уже работает 25 дилерских и сервисных центров, а к концу текущего года их станет около 50. К 2026-му сеть охватит всю страну, превысив отметку в сотню точек.

Компания выстраивает модель, основанную на локальном обслуживании и оперативной логистике. Создана собственная система хранения и распределения запчастей, благодаря чему детали доставляются дилерам в течение трёх дней. Это не просто улучшает клиентский опыт, но и формирует доверие к бренду — показатель удовлетворённости клиентов уже превышает 90%.

"Geely почти двадцать лет связана с британским рынком — от инвестиций в лондонские такси до партнёрства с местными брендами. Теперь настал момент действовать под собственным именем", — отметил заместитель гендиректора Ван Мо.

Как Geely готовится к конкуренции

Британский авторынок давно насыщен, и китайской марке предстоит соперничать с Hyundai, Kia, BYD и MG. Но у Geely есть козыри: обширная производственная база, собственные аккумуляторные технологии и опыт интеграции программных платформ.

Некоторые аналитики сравнивают стратегию Geely с методом Toyota 1980-х — не спешить, а завоёвывать рынок шаг за шагом, через качество сервиса и узнаваемость. Уже к 2027 году компания намерена представить локальные модели, разработанные специально для Европы.

• Расширение ассортимента начнётся с гибридных кроссоверов среднего класса.

• Вслед за ними появятся электрические седаны и компактные городские автомобили.

• К 2030 году в европейской линейке будет не менее 15 новых моделей.

Европейский вектор и культурный контекст

Для Geely выход на рынок Великобритании стал продолжением пути, начатого ещё с приобретения Volvo Cars и инвестиций в London Electric Vehicle Company — производителя знаменитых чёрных такси. Это дало компании доступ к инженерным компетенциям, европейским стандартам безопасности и репутации бренда, способного играть по западным правилам.

Интересно, что Великобритания — первая из крупных стран Европы, где Geely представлена под собственным именем. В Германии, Франции, Италии и Испании пока работают лишь дочерние бренды группы, такие как Lynk & Co и Zeekr. Это делает британский рынок тестовой площадкой для будущего масштабного наступления.

Ошибки и альтернативы в подходе к экспансии

Некоторые автопроизводители из Китая в последние годы уже пытались выйти на европейский рынок, но делали ставку исключительно на низкую цену. Это обернулось скепсисом покупателей и коротким жизненным циклом брендов. Geely, напротив, решила начать с сервисной составляющей и прозрачных условий гарантии.

Ошибка конкурентов — игнорировать локальные привычки, а последствие — потеря доверия. Альтернатива Geely — создавать комфорт, адаптированный под европейскую культуру вождения.

