Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Geely EX5
Geely EX5
© commons.wikimedia.org by Agratsa is licensed under CC0
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 8:50

Не демпинг, а доверие: как Geely завоёвывает Туманный Альбион

Geely представила электрический кроссовер EX5 в Лондоне и начала продажи в Великобритании

Выход китайского автопроизводителя на британский рынок стал не просто громким событием, а символом новой фазы в европейской экспансии компании. Geely выбрала амбициозный курс: начать с премьеры электрического кроссовера EX5 в самом центре Лондона и за несколько лет построить широкую сеть дилеров по всей стране.

Электрокроссовер как визитная карточка

Geely EX5 стал первой моделью бренда в Великобритании. Это полностью электрический кроссовер, рассчитанный на аудиторию, привыкшую к практичности и экологичности. Компания сделала ставку на сочетание минималистичного дизайна, высокого уровня безопасности и технологий, привычных для европейского потребителя — ассистенты водителя, мультимедийная система с поддержкой голосового управления, увеличенный запас хода.

Ставка на электромобили не случайна: британское правительство планирует полностью отказаться от продаж автомобилей с ДВС к 2035 году. Для Geely это шанс закрепиться в сегменте, где спрос будет расти стремительно.

В компании уверены, что EX5 станет основой для последующего расширения линейки. Руководство подчеркнуло: каждый новый продукт будет адаптирован под местный рынок, включая настройки подвески и интерфейс мультимедиа.

Амбиции и планы до 2030 года

Ключевая цель — к 2030 году продавать не менее 100 тысяч автомобилей в год. Для этого Geely Automobile активно развивает инфраструктуру: уже работает 25 дилерских и сервисных центров, а к концу текущего года их станет около 50. К 2026-му сеть охватит всю страну, превысив отметку в сотню точек.

Компания выстраивает модель, основанную на локальном обслуживании и оперативной логистике. Создана собственная система хранения и распределения запчастей, благодаря чему детали доставляются дилерам в течение трёх дней. Это не просто улучшает клиентский опыт, но и формирует доверие к бренду — показатель удовлетворённости клиентов уже превышает 90%.

"Geely почти двадцать лет связана с британским рынком — от инвестиций в лондонские такси до партнёрства с местными брендами. Теперь настал момент действовать под собственным именем", — отметил заместитель гендиректора Ван Мо.

Как Geely готовится к конкуренции

Британский авторынок давно насыщен, и китайской марке предстоит соперничать с Hyundai, Kia, BYD и MG. Но у Geely есть козыри: обширная производственная база, собственные аккумуляторные технологии и опыт интеграции программных платформ.

Некоторые аналитики сравнивают стратегию Geely с методом Toyota 1980-х — не спешить, а завоёвывать рынок шаг за шагом, через качество сервиса и узнаваемость. Уже к 2027 году компания намерена представить локальные модели, разработанные специально для Европы.

• Расширение ассортимента начнётся с гибридных кроссоверов среднего класса.
• Вслед за ними появятся электрические седаны и компактные городские автомобили.
• К 2030 году в европейской линейке будет не менее 15 новых моделей.

Европейский вектор и культурный контекст

Для Geely выход на рынок Великобритании стал продолжением пути, начатого ещё с приобретения Volvo Cars и инвестиций в London Electric Vehicle Company — производителя знаменитых чёрных такси. Это дало компании доступ к инженерным компетенциям, европейским стандартам безопасности и репутации бренда, способного играть по западным правилам.

Интересно, что Великобритания — первая из крупных стран Европы, где Geely представлена под собственным именем. В Германии, Франции, Италии и Испании пока работают лишь дочерние бренды группы, такие как Lynk & Co и Zeekr. Это делает британский рынок тестовой площадкой для будущего масштабного наступления.

Ошибки и альтернативы в подходе к экспансии

Некоторые автопроизводители из Китая в последние годы уже пытались выйти на европейский рынок, но делали ставку исключительно на низкую цену. Это обернулось скепсисом покупателей и коротким жизненным циклом брендов. Geely, напротив, решила начать с сервисной составляющей и прозрачных условий гарантии.

Ошибка конкурентов — игнорировать локальные привычки, а последствие — потеря доверия. Альтернатива Geely — создавать комфорт, адаптированный под европейскую культуру вождения.

Три любопытных факта

  1. Geely владеет контрольным пакетом Volvo Cars и долей в Daimler, что делает её одним из самых влиятельных игроков на мировом рынке.

  2. Компания входит в десятку крупнейших автопроизводителей по продажам электромобилей.

  3. EX5 изначально проектировался с учётом климатических условий Северной Европы — с усиленной термозащитой батареи и адаптацией к влажной погоде.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Компания NIO провела более 90 миллионов обменов аккумуляторов электромобилей в Китае сегодня в 4:56
Больше ни минуты на заправке: как китайцы сэкономили миллиарды и 75 миллионов часов

NIO достигла 90 миллионов обменов батарей, превратив сеть станций в крупнейшую энергосистему для электромобилей и изменив привычки водителей.

Читать полностью » Инженер-технолог сообщил, что потеря тяги в авто чаще связана с засорением фильтров сегодня в 4:25
Потеря тяги без ошибок на приборке: где искать невидимую поломку

Если автомобиль стал плохо тянуть и медленно разгоняться, не спешите паниковать — причины могут быть куда проще, чем кажется.

Читать полностью » Renault Logan, Hyundai Solaris и Lada Granta вошли в список надёжных авто за 500 тысяч рублей сегодня в 3:58
Железные друзья за полмиллиона: какие машины не предадут на вторичке

Узнайте, какие автомобили за 500 тысяч рублей реально оправдывают вложения и не доставляют проблем своим владельцам.

Читать полностью » сегодня в 3:26
Когда мотор стареет быстрее, чем хозяин: как распознать первые признаки усталости

Российские автомобили стремительно стареют, но шанс продлить их жизнь всё ещё есть. Как специальные моторные масла защищают двигатели с пробегом — в нашем материале.

Читать полностью » Количество ДТП на платных дорогах России за девять месяцев 2025 года снизилось на 13,4% — сегодня в 2:58
Дороги поют, а водители слушают: как музыкальная разметка спасает жизни на трассах

В России аварийность на платных дорогах заметно снизилась благодаря инновационным технологиям и новым системам информирования водителей.

Читать полностью » Автоэксперт: большинство сбоев электроники связано с плохим заземлением сегодня в 2:35
Фары тускнеют, приборы сходят с ума — виновник не тот, на кого вы думаете

Если фары моргают, а приборка живёт своей жизнью — не спешите менять аккумулятор. Иногда всему виной всего один забытый провод массы.

Читать полностью » Оригинальная защита моторного отсека с вентиляцией предотвращает перегрев и сохраняет гарантию сегодня в 1:55
Щит без дырок: как неправильная защита убивает двигатель

Узнайте, почему выбор защиты моторного отсека влияет на срок службы двигателя и как избежать перегрева мотора с помощью правильной детали.

Читать полностью » Автоэксперт: Chery Tiggo 7 Pro стал самой обсуждаемой моделью на вторичном рынке сегодня в 1:41
Chery Tiggo 7 Pro — красавец с характером: почему он одновременно раздражает и восхищает

Chery Tiggo 7 Pro вызывает противоположные эмоции — кто-то считает его находкой, кто-то разочарованием. Почему этот кроссовер стал одновременно любимцем и антигероем российских дорог?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Перчатки предотвращают сухость и трещины кожи при контакте с водой — Моррис
Еда
Творожный торт без выпечки с желатином и печеньем получается нежным и сочным
Туризм
Горный парк Рускеала в Карелии признан одним из главных туристических объектов региона
Спорт и фитнес
Плие-приседания формируют мышцы бёдер — тренер Александр Садовский объяснил эффект
Еда
Картофель, запечённый слоями с сыром, сохраняет форму при термической обработке
Садоводство
Один капающий кран может лишить грядки целой лейки воды в день
Питомцы
Феомеланин формирует рыжий окрас у собак: ген Ay отвечает за изменение оттенка с возрастом
Культура и шоу-бизнес
Энтони Хопкинс признался, что отказался от алкоголя после опасной поездки за рулём
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet