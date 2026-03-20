Конвейер набирает обороты: завод Белджи раскрывает детали выпуска новой модели кроссовера

Когда на улице слякоть и бесконечные пробки, а привычный автомобиль начинает требовать всё больше внимания к деталям, поневоле задумываешься о смене "железного коня" на что-то свежее и технологичное. В прошлом месяце знакомый автолюбитель чуть было не оставил бюджет в сервисе, пытаясь оживить старую трансмиссию, поэтому новости о расширении производства новых кроссоверов воспринимаются как глоток свежего воздуха. Белорусский завод "Белджи" затеял серьезную игру: кроссовер Geely Cityray прошел сертификацию для стран ЕАЭС, что открывает дорогу к его массовой локализации. Это не просто сборка из готовых наборов, а попытка настроить конвейер под долгосрочные запросы рынка, обещая нам глубокую адаптацию модели.

"Локализация моделей такого уровня требует не просто сварочных линий, но и интеграции в цепочки поставщиков комплектующих. Для водителя этот процесс означает более доступный сервис и наличие запчастей на складах, что критически важно в условиях перестройки логистики. При этом мы понимаем, что любые изменения в конструкцию должны проходить через жесткий технический аудит, чтобы не пострадала безопасность. Хорошо, когда производитель делает ставку на проверенную архитектуру, это снижает риски детских болезней при запуске конвейера". Инженер-консультант по безопасности Иван Рогов

Сертификация и амбиции завода

Полученный сертификат соответствия, действующий до марта 2030 года, — прямой сигнал от производителя к запуску полноценного цикла производства. Этот документ позволяет легально предлагать машину во всех странах ЕАЭС, открывая путь для поставок в Россию, Казахстан и другие регионы. Опыт соседей, где заводы уже осваивают подобные технологии сборки, показывает, насколько важно учитывать региональные климатические вызовы при адаптации новой модели.

Планы "Белджи" не ограничиваются простой "отверточной" работой. Руководство предприятия открыто говорит о намерениях внедрить штамповку кузовных панелей на месте. Подобный подход свидетельствует о серьезности намерений закрепиться в сегменте городских кроссоверов на годы вперед. В конечном счете, для автовладельцев такая стратегия — шанс получить сбалансированный автомобиль, который не требует дорогостоящего ремонта из-за дефицита деталей, как это часто бывает с редкими экземплярами при покупке подержанных машин.

Что скрывает "тележка" и мотор

Технически Geely Cityray опирается на модульную платформу, которая уже стала базой для популярных моделей, известных многим по белорусским ребрендинговым версиям. Габариты кроссовера — 4510х1865х1650 мм при колесной базе 2701 мм — идеально вписываются в стандарты городского сегмента. Внутри организовано достойное пространство: основной багажник объемом 571 литр с возможностью увеличения до 1271 литра позволяет перевозить немало личных вещей без необходимости рисковать лишним весом на перегруженных подвесках.

Под капотом трудится полуторалитровый двигатель от подразделения компании Aurobay. Его характеристики варьируются от 147 до 174 лошадиных сил, что при крутящем моменте до 290 Нм обещает вполне уверенную динамику для городских условий. Передачу тяги обеспечивает 7-ступенчатый робот. Стоит помнить, что чувствительность современных турбомоторов к качеству горючего высока, поэтому пренебрегать проверенными заправками чревато серьезным ремонтом топливной системы буквально через пару тысяч километров.

Контекст рынка и ближайшие планы

Пока общественность ждет выхода Cityray, бренд не забывает обновлять текущую линейку, готовя к премьере Belgee X50+. Инженеры обещают новый интерьер и экстерьер в духе последних веяний дизайна компании. Внимание к деталям интерьера — например, центральной консоли с портретной ориентацией экрана — говорит о стремлении соответствовать запросам аудитории, которая уже не представляет эксплуатацию авто без связи со смартфоном и качественных медиасистем. И всё же, любые попытки владельцев после покупки заниматься самостоятельным доработками электроники или освещения могут обернуться не только потерей официальной гарантии, но и штрафами.

Сравнивая цены в регионах, заметна существенная разница в позиционировании: если в России кроссовер уже продается за 2,8-3,2 млн рублей, то в соседнем Казахстане аналогичная модель под маркой Galaxy доступна по цене от 1,5 млн в пересчете на российскую валюту. Это лишний раз напоминает, что стоимость владения автомобилем зависит не только от рыночных реалий, но и от законодательства. Ожидаемая реформа, которая упростит управление разными типами транспорта, могла бы заметно облегчить жизнь водителям в будущем. А пока остается следить за тем, как быстро завод "Белджи" настроит ритмичный выпуск новинки.

"Надежность современных китайских кроссоверов во многом зависит от культуры обслуживания. Владельцы часто забывают, что высоконагруженные двигатели малого объема требуют строгого соблюдения интервалов замены технических жидкостей. Если следить за уровнем масла и не игнорировать посторонние звуки, ресурс агрегатов вполне сопоставим с европейскими или корейскими аналогами. Главное здесь — не впадать в крайности и не экономить на расходных материалах, ведь ремонт турбины или трансмиссии с двумя сцеплениями стоит колоссальных денег". Аналитик надёжности транспорта Дмитрий Сафронов

FAQ

Ожидается ли появление полного привода для этой модели?

На текущий момент технические характеристики подразумевают исключительно передний привод, несмотря на наличие многорычажной задней подвески.

Будут ли запчасти от Geely подходить на версию белорусской сборки?

Поскольку базовая архитектура сохраняется, унификация узлов остается высокой, что упростит поиск необходимых комплектующих в профильных магазинах.

Читайте также