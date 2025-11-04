Ящерицы оказались умнее, чем думали: в космосе они начали играть, а на Земле — нет

Российские учёные сделали удивительное открытие, наблюдая за ящерицами в космосе. Оказывается, толстопалые гекконы, отправленные на орбиту, не просто переносят невесомость, но и начинают… играть. Это первое свидетельство того, что рептилии способны на спонтанные игры за пределами Земли, что заставляет по-новому взглянуть на их когнитивные способности и влияние космоса на поведение живых существ.

Игра как феномен в животном мире

До сих пор игровое поведение считалось прерогативой в основном "продвинутых" млекопитающих. Учёные фиксировали его у приматов, дельфинов, слонов, собак и даже некоторых птиц. С рептилиями дело обстоит сложнее. За редким исключением, они демонстрируют игровую активность лишь в неволе, да и то лишь крупные виды с относительно развитым мозгом. Холоднокровность и низкий уровень метаболизма делают игры энергетически невыгодными для них: на восстановление сил уходит слишком много времени.

Почему именно гекконы?

Специалисты из МГУ и НИИ Морфологии человека выбрали для своего космического эксперимента толстопалых гекконов не случайно. Эти ящерицы обладают уникальной суперспособностью — их лапки покрыты микроскопическими щетинками, которые позволяют им удерживаться на любой, даже самой гладкой поверхности, благодаря силам Ван-дер-Ваальса. Учёные предположили, что эта особенность поможет гекконам легче адаптироваться к невесомости и испытывать меньше стресса, так как они смогут цепляться за стенки контейнера, имитируя привычное поведение.

Космическая миссия BION-M №1

В апреле 2013 года спутник BION-M №1 с пятнадцатью самками толстопалых гекконов на борту отправился в месячный орбитальный полет. Животные размещались в трёх специальных контейнерах с системами жизнеобеспечения. Каждая ящерица имела свой цветной ошейник для идентификации, а всё происходящее внутри фиксировалось на видео. На Земле, в это же время, в аналогичных условиях находилась контрольная группа сородичей.

Один из "космических" гекконов проявил недюзанную смекалку и ещё до старта сумел снять с себя ошейник. Этот небольшой предмет и стал главной игрушкой для всего экипажа на орбите.

Неожиданные открытия на орбите

Когда кадры, отснятые во время полёта, были проанализированы, исследователи обнаружили нечто поразительное. Гекконы в космосе активно и разнообразно играли с потерянным ошейником и кусочками собственной кожи, оставшимися после линьки. Они подбрасывали эти предметы, хватали их и догоняли в условиях невесомости.

В это же время их земные собратья демонстрировали полное равнодушие к аналогичным "игрушкам". Игры в контрольной группе были крайне редкими, вялыми и короткими. Контраст между поведением двух групп был разительным.

Сравнительная таблица поведения гекконов

Аспект поведения Гекконы в космосе (невесомость) Гекконы на Земле (гравитация) Интерес к посторонним предметам Высокий, активный Низкий, равнодушный Частота игрового поведения Регулярная Крайне редкая Энергия и разнообразие игр Высокие, разнообразные формы Низкие, однообразные действия Основной объект для игр Снятый ошейник, кусочки кожи после линьки Кусочки кожи (эпизодически)

А что если…

Если невесомость действительно снижает энергозатраты на движение для холоднокровных рептилий, открывая им возможность для несвойственной им игровой деятельности, это может означать, что в условиях космоса поведение многих животных может кардинально меняться, раскрывая ранее скрытые аспекты их интеллекта.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему это открытие так важно?

Оно впервые демонстрирует, что сложное игровое поведение может спонтанно возникать у рептилий в непривычной среде. Это меняет представления об их когнитивных способностях. Как невесомость влияет на психику животных?

Исследования показывают, что космос может влиять на поведение и психические процессы. В случае с гекконами невесомость, вероятно, снизила физические ограничения, позволив проявиться поведению, которое на Земле энергетически невыгодно. Какие ещё животные побывали в космосе?

Первопроходцами были собаки, затем обезьяны, мыши, крысы, рыбки, улитки и даже тараканы. Каждая такая миссия помогает учёным понять, как разные формы жизни реагируют на космический полёт.

Три факта об игровом поведении у животных

Игра служит важной цели: она помогает молодым животным отрабатывать жизненно важные навыки — охоту, социальное взаимодействие и избегание опасностей. Некоторые учёные считают, что способность к игре — один из признаков развитого интеллекта и эмоционального сложности животного. Даже осьминоги, которые являются беспозвоночными, демонстрируют сложное игровое поведение, например, подбрасывают под струей воды бутылочные крышки.

Исторический контекст

Эксперимент с гекконами продолжает славную традицию "биоспутников", начало которой положил полёт Лайки в 1957 году. Если первые миссии ставили своей целью выяснить, может ли живой организм вообще выжить на орбите, то современные исследования, подобные этому, переходят на качественно новый уровень. Теперь учёных интересуют тончайшие нюансы поведения, психики и когнитивных функций в условиях космического полета. Открытие игр у гекконов — это ещё один шаг к пониманию того, как сложная жизнь, зародившаяся в гравитации, адаптируется к фундаментально иной среде обитания.