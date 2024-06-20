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ФСБ рассекретила документы о подготовке нападения Германии на СССР
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 1:53

ФСБ рассекретила документы о подготовке нападения Германии на СССР

Федеральная служба безопасности рассекретила показания Вернера Вехтера, работника Имперского Министерства народного просвещения и пропаганды под руководством Йозефа Геббельса, о подготовке нападения на Советский Союз.

Об этом сообщило агентство ТАСС.

Вехтер, задержанный 2 мая 1945 года в Берлине, на допросе рассказал, что в конце 1940 года было принято решение начать войну против СССР в марте 1941 года, но из-за задержек в Балканской кампании нападение было перенесено.

Он также сообщил, что, чтобы скрыть планы нападения от немецкого населения и западных стран, по приказу Геббельса была организована масштабная пропагандистская операция.

Агенты должны были распространять информацию, что согласно тайной статье договора с Советским Союзом, Германия арендует Украину на 90 лет, а СССР получает свободу действий против Англии и Индии.

Фото:commons.wikimedia.org/Stanislaw Broskewicz(Creative Commons CC0 License)

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