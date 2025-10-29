Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© unsplash.com by Anders Jildén is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 14:41

Где минус два и вечная ночь — там вечеринка: микробы устроили жизнь подо льдом, когда никто не верил

Микробы под арктическим льдом фиксируют азот и поддерживают жизнь океана – Лиза фон Фризен

Когда немецкое научно-исследовательское судно RV Polarstern достигло ледяного сердца Северного Ледовитого океана, команда учёных ожидала увидеть одно — абсолютную тьму и тишину жизни. Но находка оказалась поразительной: под километровыми толщами льда, где почти нет света и крайне мало питательных веществ, кипела микробиологическая активность.

В пробах, взятых с тринадцати арктических станций, датские исследователи зафиксировали неожиданно высокий уровень азотфиксации - процесса, при котором бактерии превращают атмосферный азот (N₂) в соединения, пригодные для жизни. Это открытие перевернуло представления о том, какие формы жизни способны выживать в экстремальных условиях.

"До сих пор считалось, что фиксация азота под морским льдом невозможна, — призналась микробиолог, руководитель исследования доктор Лиза фон Фризен. — Мы ошибались".

Невидимые инженеры Арктики

В центре открытия — нецианобактериальные диазотрофы (НЦД) — микроорганизмы, отличающиеся от привычных фотосинтезирующих цианобактерий. Они не нуждаются в солнечном свете, а энергию получают, перерабатывая растворённые органические вещества, например, остатки мёртвых водорослей.

Этот процесс можно назвать "обменом жизни":
• бактерии питаются органическими остатками;
• вырабатывают связанный азот в форме аммония;
• водоросли используют этот азот для роста, создавая новую органику.

Так замыкается замысловатый экологический цикл, который питает весь океан — от микроскопических диатомей до величественных китов.

НЦД действуют как крошечные биореакторы, способные поддерживать экосистему даже там, где, казалось бы, жизнь невозможна. Их роль можно сравнить с "архитекторами" биосферы — они создают основу для существования всех остальных организмов.

Как исследовали "невидимую жизнь"

Работа в Арктике требует не только знаний, но и физической выносливости. Команда учёных из Университета Южной Дании дважды отправлялась в экспедиции в 2021 и 2022 годах. На борту судна Polarstern проводились замеры азотфиксации в пробах воды, взятых с разных глубин.

Самая высокая активность наблюдалась на кромке льда, где пресная талая вода смешивается с солёной. Эти зоны — химические "оазисы", создающие уникальные условия для микробов. Исследователи отмечают, что именно там рождается новая жизнь, подпитывающая арктические экосистемы.

"Каждая проба воды, насыщенная этими микробами, — это крошечная лаборатория, где жизнь постоянно создаёт сама себя", — пояснила океанолог Мария Хансен, участница экспедиции.

Сравнение: тёплые и холодные зоны фиксации азота

Параметр Тёплые океаны Арктические воды
Источник энергии Фотосинтез (цианобактерии) Разложение органики (НЦД)
Температура +20…+28 °C -1,5…+1 °C
Скорость фиксации Высокая Умеренная, но стабильная
Световая зависимость Высокая Отсутствует
Распространённость В тропиках и умеренных широтах Под арктическим льдом

Советы шаг за шагом: как учёные исследуют жизнь подо льдом

  1. Сбор проб. Используются специальные контейнеры, которые захватывают воду с разных глубин, не нарушая её структуру.

  2. Измерение активности. В пробах регистрируется скорость фиксации азота при разных температурах.

  3. Идентификация бактерий. С помощью генетического анализа определяются виды микроорганизмов, участвующих в процессе.

  4. Сравнение данных. Результаты анализируются по сезонам и регионам, чтобы понять, где микробная активность выше.

  5. Моделирование. Полученные данные интегрируются в климатические модели для уточнения глобальных прогнозов.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  1. Ошибка: долгое время считалось, что фиксация азота возможна только в тёплых, богатых питательными веществами водах.
    Последствие: арктические экосистемы недооценивались в глобальных климатических моделях.
    Альтернатива: новые исследования показали, что даже в экстремальном холоде микробы активно связывают азот.

  2. Ошибка: предполагалось, что жизнь подо льдом невозможна из-за недостатка света.
    Последствие: ученые игнорировали микробные сообщества, зависящие от органических остатков.
    Альтернатива: НЦД не нуждаются в свете, используя энергию от разложения биоматерии.

  3. Ошибка: таяние льда рассматривалось только как экологическая угроза.
    Последствие: недооценивалась роль этого процесса в формировании новых микробных ниш.
    Альтернатива: умеренное таяние создаёт благоприятные условия для роста микробов, хотя чрезмерное может вызвать катастрофу.

А что если жизнь существует и за пределами Земли?

Открытие НЦД подо льдом Арктики заставило учёных задуматься: если микробы могут выживать и процветать в столь экстремальных условиях, то, возможно, подобные формы жизни существуют и в других мирах.

Подлёдные океаны спутников Юпитера и Сатурна — Европы и Энцелада — могут содержать микробы, похожие на арктические диазотрофы. Если они способны фиксировать азот или его аналоги в подобных условиях, это доказывает универсальность жизни во Вселенной.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Расширяет представления о границах жизни Может вызвать "цветение" водорослей при избытке азота
Помогает уточнить климатические модели Увеличивает риск нарушения экосистемного баланса
Открывает новые возможности для астробиологии Требует долгосрочных наблюдений и дорогостоящих исследований
Подтверждает способность микробов к адаптации Неясно, как долго экосистема выдержит изменения

FAQ

Почему фиксация азота так важна?
Азот — основа белков и ДНК. Без его превращения в доступные соединения жизнь на планете невозможна.

Можно ли считать арктические микробы новым видом?
Пока нет, но многие штаммы не совпадают с известными организмами и могут быть уникальны для этих условий.

Как потепление климата влияет на этот процесс?
Таяние льда создаёт больше органики в воде, усиливая микробную активность, но при этом рискует вызвать перегрузку экосистемы.

Мифы и правда

  1. Миф: жизнь под арктическим льдом невозможна.
    Правда: микробы активно развиваются даже при температурах ниже нуля, используя органику как источник энергии.

  2. Миф: только растения и водоросли могут фиксировать азот.
    Правда: некоторые бактерии делают это без участия света, питаясь растворёнными веществами.

  3. Миф: таяние льда всегда губительно для природы.
    Правда: умеренное таяние создаёт новые экосистемы, но его избыток приводит к экологическим катастрофам.

Исторический контекст

Азотфиксация впервые была открыта в XIX веке немецким химиком Германом Гельрихом, но только в XX веке учёные доказали, что этот процесс осуществляют живые организмы. Долгое время считалось, что активная фиксация возможна лишь в тропических морях, где обитают цианобактерии.

Теперь, спустя более ста лет, наука снова переписывает учебники. Открытие арктических диазотрофов показывает, что даже самые холодные и тёмные воды могут быть колыбелью жизни.

Три интересных факта

  1. В одной капле арктической воды может содержаться до миллиона активных бактерий, участвующих в фиксации азота.

  2. Судно RV Polarstern способно проводить экспедиции при температурах ниже -30 °C, оставаясь автономным до полугода.

  3. Некоторые микробы, найденные под арктическим льдом, выживают при давлении, превышающем земное в 400 раз — аналогично условиям на спутниках Юпитера.

