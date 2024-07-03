Депутат ГД Михаил Шеремет заявил, что ударами американским оружием по РФ, США намереваются начать на Украине полномасштабную войну. Об этом информирует РИА Новости.
Некоторое время назад американский военный, генерал-майор ВВС США Патрик Райдер заявил на коротком оперативном выступлении перед прессой, что Украина имеет возможность задействовать вооружение США для того, чтобы атаковать территорию Российской Федерации, которую американцы причисляют к суверенной части Украины. В своей речи он также отнёс к данной части и полуостров в северной части Чёрного моря, а также субъект Российской Федерации — Крым.
Михаил Шеремет сообщил, что Запад враждебно настроен по причине проблемного положения Украины. По его мнению, сложившаяся ситуация вынуждает США задействовать все свои силы и пытаться начать полномасштабную войну. По причине таких намерений и были переданы Киеву американские лёгкие сверхзвуковые многоцелевые одноместные истребители F-16 четвертого поколения.
Депутат ГД заявил, что настало время поставить на место режим действующего 46-м президентом США, который создал из государства место, распространяющее террор.
Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что государства военно-политического союза НАТО намерено создают напряжение, делая всё, чтобы Украина не заканчивала не имеющую смысла войну. Он добавил, что все эти действия повлекут за собой определённые последствия и в конце сильно подпортить положение некоторых стран.
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