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Шеремет: США пытаются развязать на Украине полномасштабную войну ударами по РФ
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Шеремет: США пытаются развязать на Украине полномасштабную войну ударами по РФ

Депутат ГД Михаил Шеремет заявил, что ударами американским оружием по РФ, США намереваются начать на Украине полномасштабную войну. Об этом информирует РИА Новости.

Некоторое время назад американский военный, генерал-майор ВВС США Патрик Райдер заявил на коротком оперативном выступлении перед прессой, что Украина имеет возможность задействовать вооружение США для того, чтобы атаковать территорию Российской Федерации, которую американцы причисляют к суверенной части Украины. В своей речи он также отнёс к данной части и полуостров в северной части Чёрного моря, а также субъект Российской Федерации — Крым.

Михаил Шеремет сообщил, что Запад враждебно настроен по причине проблемного положения Украины. По его мнению, сложившаяся ситуация вынуждает США задействовать все свои силы и пытаться начать полномасштабную войну. По причине таких намерений и были переданы Киеву американские лёгкие сверхзвуковые многоцелевые одноместные истребители F-16 четвертого поколения.

Депутат ГД заявил, что настало время поставить на место режим действующего 46-м президентом США, который создал из государства место, распространяющее террор.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что государства военно-политического союза НАТО намерено создают напряжение, делая всё, чтобы Украина не заканчивала не имеющую смысла войну. Он добавил, что все эти действия повлекут за собой определённые последствия и в конце сильно подпортить положение некоторых стран.

Фото: Jjron (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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