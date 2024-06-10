Комитет Государственной думы по образованию планирует создать план изменений в процедуру организации экзамена на основе результатов мониторинга проведения ЕГЭ, как сообщила председатель комитета Ольга Казакова.



Она отметила, что комитет представит свои предложения по модификации процесса проведения ЕГЭ уже на весенней сессии и вынесет их на публичное обсуждение в ходе заседания комитета, которое состоялось в понедельник.

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