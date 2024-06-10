Государственная бюро расследований Украины проводит расследование в отношении близких родственников бывших исполнительных депутатов от запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака по подозрению в уклонении от уплаты налогов, как сообщается в официальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале государственного бюро расследований (ГБР) Украины.



Сотрудники ГБР в сотрудничестве с украинским федеральным агентством безопасности (СБУ) доложили о подозрении родным братьям бывших законодателей Виктора Медведчука и Тараса Козака, а также их двум сообщникам.



По версии следствия, они устроили финансовые махинации на одном из подконтрольных предприятий в Львовской области с целью уклонения от налогов, что привело к значительным финансовым потерям для государства.



Сергея Медведчука и Богдана Козака, находящихся за пределами страны, подозревают в уклонении от налогов на сумму 75 миллионов гривен (1,8 миллиона долларов США) за период с 2017 по 2023 год.



По мнению следователей, эти средства якобы использовались для финансирования спецопераций России на территории Украины.



Помимо этого, ГБР сообщило о подозрении директора и главного бухгалтера компании в Львове, специализирующейся на производстве строительных материалов, в представлении ложной финансовой отчетности. Оба находятся на территории Украины.



Всех участников преступных действий подозревают в уклонении от налогов. За нарушение, описанное в статье "уклонение от налогов", им грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Суд выбрал для подозреваемых принудительные меры: содержание под стражей с возможностью выплаты залога в размере 9 миллионов гривен (221 тысяча долларов США) для директора и 6 миллионов гривен (147 тысяч долларов США) для главного бухгалтера.



Ранее государственное бюро расследований передало Вооруженным силам Украины арестованные автомобили, которые, по предположению, принадлежали родственникам Медведчука и Козака, на общую сумму 1,1 миллиона долларов США.

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